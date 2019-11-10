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    AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor

    RDNA mimarisi üzerinde yükselen RX 5500 her ne kadar henüz raflardaki yerini almasa da kart gündemdeki yerini koruyor.
    1 hf.
    4,4b
    1
    28
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD’nin modern RDNA mimarisi sayesinde kaydadeğer performans artışı sunan RX 5500 duyurulalı 1 ayı geçti. Buna karşın halen özel tasarımlı modellerini piyasada göremediğimiz kart gelen haberlere göre performans segmentini temsil edecek.

    Bu yılın sonlarına doğru AMD’nin iş ortaklarının geliştirdiği seçeneklerini görmeyi beklediğimiz RX 5500, firmanın market stratejisine göre performans sınıfına konumlandırılacak. Sunuya göre RX 5700 ve Radeon VII ise üst seviyede yer alıyor.

    AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor
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    Teknik özelliklerine baktığımızda 22 RDNA birimi içerisinde 1408 shader barındıran kart 4-8 GB kapasiteli GDDR6 bellekleriyle 128 bit bant genişliği üzerinden haberleşiyor. Bu haliyle test verilerine göre model GTX 1650’nin karşısına konumlandırılacak ancak daha iyi bir seçenek olacağa benziyor.

    Fark %30'a doğru açılıyor

    Yer verilen yapımlarda Devil May Cry 5 ve PUBG örneklerde rahatlıkla 100 FPS’in üzerinde kalmayı başaran model çoğu oyunda da GTX 1650’nin önünde yer alıyor. Farkın yer yer %30’un üzerinde seyrettiği ise dikkat çekiyor.

    AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor
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    Ayrıca Bkz. "AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak"

    Son olarak bu ay içerisinde OEM üreticilerin sistemlerinde boy göstermeye başlayacak RX 5500’ün bu yılın sonuna doğru AMD’nin iş ortakları tarafından 130 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını ekleyelim.



    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5500-specs-revealed-through-marketing-sheets/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    yüksek tdp'li olunca ömrü de kısa oluyor bir de o var.
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    Orodruin 1 hf.
    Asus TNT2 Ultra ve Geforce 2 Ultra kartlarıma selam olsun buradan.. Ne güzel günlerdi..
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    DH Misafiri 1 hf.
    150w tdp değeri olursa daha fazla güç tüketir. Bu da ucuza kaçayım derken elektrik faturası yönünden uzun vadede zarar ettirir.
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    matrix-61 1 hf.
    Raflarda yerini ne zaman alır ozaman ne olduğunu daha iyi anlarız şimdi kağıt üzerinde yazılanların çok bi önemi yok artısı 7 mm üretim bu çok şey değiştirebilir
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    matrix52 1 hf.
    rx570'i sattıracaklar illa. zaten pc ye uzun süre giremeyeceğim satıp beklerim driver geldikçe yerine de oturur.
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    DH Misafiri 1 hf.
    AMD olmasa orta sınıf bir Nvidia ve intel sistem 2000 dolardan başlardı..
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    Uzkdur 1 hf.
    İlk sunumda Rx 480 den %12 daha iyi olduğu soyleniyordu. Performansı Rx 580-590 civarı olursa şahsen şaşırmam.
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    FoonBoi 1 hf.
    Mainstream'de RX550 yazdığını görünce bi gülme geldi.
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    napolyon94 1 hf.
    120 dolar iken 130 dolar olmuş

    Tr fiyatı 800 tl olur, tdp 110-120-130 falansa alacağım, ama 150watt ise geçiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    jitemci 1 hf. napolyon94
    ne farkediyo 120w tdp yada 150w tdp
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    guzmann06 1 hf.
    Bu kart rx 470/570 gücünde olacak gibi görünüyor. rx 5600 /XT daha alınası kartlar olabilir.
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