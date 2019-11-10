AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor

AMD’nin modern RDNA mimarisi sayesinde kaydadeğer performans artışı sunan RX 5500 duyurulalı 1 ayı geçti. Buna karşın halen özel tasarımlı modellerini piyasada göremediğimiz kart gelen haberlere göre performans segmentini temsil edecek.

Bu yılın sonlarına doğru AMD’nin iş ortaklarının geliştirdiği seçeneklerini görmeyi beklediğimiz RX 5500, firmanın market stratejisine göre performans sınıfına konumlandırılacak. Sunuya göre RX 5700 ve Radeon VII ise üst seviyede yer alıyor.

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Teknik özelliklerine baktığımızda 22 RDNA birimi içerisinde 1408 shader barındıran kart 4-8 GB kapasiteli GDDR6 bellekleriyle 128 bit bant genişliği üzerinden haberleşiyor. Bu haliyle test verilerine göre model GTX 1650’nin karşısına konumlandırılacak ancak daha iyi bir seçenek olacağa benziyor.

Fark %30'a doğru açılıyor

Yer verilen yapımlarda Devil May Cry 5 ve PUBG örneklerde rahatlıkla 100 FPS’in üzerinde kalmayı başaran model çoğu oyunda da GTX 1650’nin önünde yer alıyor. Farkın yer yer %30’un üzerinde seyrettiği ise dikkat çekiyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak"

Son olarak bu ay içerisinde OEM üreticilerin sistemlerinde boy göstermeye başlayacak RX 5500’ün bu yılın sonuna doğru AMD’nin iş ortakları tarafından 130 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını ekleyelim.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5500-specs-revealed-through-marketing-sheets/