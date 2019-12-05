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    RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde

    Yavaş yavaş giriş seviyesine yönelik RDNA mimarili çözümlerini de piyasaya sunmaya hazırlanan AMD’nin yeni GPU’su test sonuçlarında ortaya çıktı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD uzun süre kullandığı GCN mimarisinden sonra baştan tasarıma gittiği RDNA mimarisiyle GPU pazarında daha iddialı bir konuma yükselmeyi başardı. Firma şimdi de giriş seviyesine yönelik çözümler geliştiriyor.

     

    RX 5500M’den sonra RX 5300M’in hazırlığına başlayan AMD’nin Navi 14 XLM GPU’sunu taşıyan çözümü testlerde gün yüzüne çıktı. 22 birim içerisnde 1408 işlem ünitesi taşıyan yonga 1445 MHz’de görev yaparken 3 GB kapasiteli GDDR6 belleklerle desteklenmiş.

    12 Gbps efektif frekansta görev yapan bellekler 168 GB/s bant genişliği sağlıyor. Kart RX 5300M Pro’nun altında konumlansa da daha fazla shader ve yüksek frekansta çalışması sayesinde her ne kadar 192 GB/s’lik bellek bant genişliğinden kırpmaya gidilse de model öne geçiyor.

    Benchmark testlerinde GTX 1650'den %33'e kadar hızlı

    Nvidia’nın GTX 1650 Max-Q ve GTX 1650 çözümüyle kıyaslanan kart 3D Mark Firetrike’ın GPU skorunda mobil GTX 1650’ye %33’lük büyük bir fark atmayı başarırken masaüstü GTX 1650 modelinin de %11 önünde yer alabilmiş. RX 5500M’in testte RX 5300M’in %14 önünde olduğunu ekleyelim.

    RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde
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     3DMark 11’in GPU puanlamasında ise mobil çözümden %24 hızlı konuma geçen RX 5300M’in GTX 1650’den %8’lik dilimle daha hızlı olduğu ölçülmüş. Burada ise RX 5300M ağabeyinin %24 gerisinde kalmış.

    RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir"

    RX 5500M’le kıyaslayacak olursak RX 5300M görünüşe göre bellek bant genişliğinden ve çalışma frekansından kaybetmiş. Önümüzdeki aylarda RX 5300M’li ilk dizüstülerin raflardaki yerini alması beklenirken, AMD mobil GPU pazarında da etkili olacağa benziyor.



    https://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-RX-5300M-takes-the-NVIDIA-GeForce-GTX-1650-to-the-cleaners-despite-clock-and-memory-constraints.442856.0.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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    DH Misafiri 6 gün en beğenilen
    Adam daha yeni piyasaya sürmüş.Nerden anladın çöp olduğunu?
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    omerfaruk_acr1 5 gün yeni yorumcu
    Ya sizce yeni laptop alıcam bunları beklemeli miyim bütçem 3500 civarı
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    onder.t 5 gün
    Yeni 16" Macbook Pro'larda bu kartların biraz oynanmış modelleri mevcut ve gayet iyi duruyor. Navi ekran kartlı iMac bekliyorum ben de Mart ya da Haziran gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    msatic 1 gün onder.t
    Zaten kötü olsa koskoca Apple, Radeon Pro 5500M'i Macbook'lara koymazdı. Gayet iyi performans veriyorlar gerçekten. Özellikle Windows dizüstü pazarında dengeleri değiştirecektir.
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    The white warrior 5 gün
    Muhtemelen yeni Radeon 530 bu olur.
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    hukuk1453 6 gün
    Bu ekran kartları çıktığında laptop tasarımı nasıl olacak? Oyun kasası gibi ağır mi yoksa iş kasası gibi hafif mi olur?

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    Whippoorwill 6 gün
    Nvidia'nın mobil GPU konusunda yaptığı eziyet bitsin artık.
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    Gökay16 6 gün yeni yorumcu
    Notebook dünyası için güzel haber. Zaten uygun fiyatlı r5 3500u işlemcili notebooklar 4000tl altı bütçeyle yaygın olarak satılmaya başlamıştı. Şimdi bu ekran kartı ilavesiyle ram ve ssd durumuna göre 4000-5000tl arasında çok model çıkacaktır tahminim.
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    Alex5 6 gün
    2/4 işlemcili antika masaüstünden kurtulduk ta 5300M'li laptop alacağız

    Fakirlik zor olay çok zor
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    DH Misafiri 6 gün en beğenilen
    Adam daha yeni piyasaya sürmüş.Nerden anladın çöp olduğunu?
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    cuhuku 1 hf.
    hangi notebookta var bu gpu pekı fiyat olarak 1650 den daha mı uygun bize getirisi ne gavur yapınca yapıyorda para bızden cıkıyor sonucta
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    WmGMD 1 hf.
    Baya güzel şeyler vaat ediyor gibi. Gelsin bakalım. 3500 4000 civarına ucundan köşesinden oyun oynatacak notebook şart.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TITAN 1 hf. WmGMD
    hayır ağır çöp
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    AMD rx 5300m, amd rdna ve
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