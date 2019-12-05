RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde

AMD uzun süre kullandığı GCN mimarisinden sonra baştan tasarıma gittiği RDNA mimarisiyle GPU pazarında daha iddialı bir konuma yükselmeyi başardı. Firma şimdi de giriş seviyesine yönelik çözümler geliştiriyor.

RX 5500M’den sonra RX 5300M’in hazırlığına başlayan AMD’nin Navi 14 XLM GPU’sunu taşıyan çözümü testlerde gün yüzüne çıktı. 22 birim içerisnde 1408 işlem ünitesi taşıyan yonga 1445 MHz’de görev yaparken 3 GB kapasiteli GDDR6 belleklerle desteklenmiş.

12 Gbps efektif frekansta görev yapan bellekler 168 GB/s bant genişliği sağlıyor. Kart RX 5300M Pro’nun altında konumlansa da daha fazla shader ve yüksek frekansta çalışması sayesinde her ne kadar 192 GB/s’lik bellek bant genişliğinden kırpmaya gidilse de model öne geçiyor.

Benchmark testlerinde GTX 1650'den %33'e kadar hızlı

Nvidia’nın GTX 1650 Max-Q ve GTX 1650 çözümüyle kıyaslanan kart 3D Mark Firetrike’ın GPU skorunda mobil GTX 1650’ye %33’lük büyük bir fark atmayı başarırken masaüstü GTX 1650 modelinin de %11 önünde yer alabilmiş. RX 5500M’in testte RX 5300M’in %14 önünde olduğunu ekleyelim.

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3DMark 11’in GPU puanlamasında ise mobil çözümden %24 hızlı konuma geçen RX 5300M’in GTX 1650’den %8’lik dilimle daha hızlı olduğu ölçülmüş. Burada ise RX 5300M ağabeyinin %24 gerisinde kalmış.

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RX 5500M’le kıyaslayacak olursak RX 5300M görünüşe göre bellek bant genişliğinden ve çalışma frekansından kaybetmiş. Önümüzdeki aylarda RX 5300M’li ilk dizüstülerin raflardaki yerini alması beklenirken, AMD mobil GPU pazarında da etkili olacağa benziyor.

https://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-RX-5300M-takes-the-NVIDIA-GeForce-GTX-1650-to-the-cleaners-despite-clock-and-memory-constraints.442856.0.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter