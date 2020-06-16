Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor

    7nm sürecindeki AMD Ryzen 3 4300U APU modeli pasif soğutmaya bile gerek kalmadan yaklaşık 10 dakika boyunca çalıştırılmış ve çeşitli testlere tabi tutulmuş.
    20 dk.
    187
    63
    2
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Lisa Su ve Jim Keller önderliğinde sıfırdan tasarladığı Zen işlemci mimarisi ne kadar iyi bir işçiliğe sahip olduğunu ispat ediyor. 7nm sürecinde tasarlanan Zen 2 mimarisini temel alan işlemciler ısıya meydan okuyor.

    Şaşırtıcı sonuçlar

    İşlemci zarlarını fotoğraflaması ile bilinen Fritzchens Fitz, Renoir kod adlı Ryzen 4000 APU serisine ait bir işlemciyi termal olarak görüntülemeye çalışırken ilginç sonuçlarla karşılaşmış. 4 çekirdekli Ryzen 3 4300U işlemcisi adeta ısıya meydan okuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Jim Keller Intel’den ayrıldı

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör"

    Yapılan testlerde Ryzen 3 4300U APU modelinin herhangi bir soğutma sistemine gerek kalmadan çalışabildiği görülmüş. Hatta pasif soğutma bile kullanılmamış ve sadece Zen çekirdekleri açık havaya maruz bırakılmış.

    AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Testler esnasında iki çekirdek kompleksinden sadece bir tanesinin aktif olduğu görülmüş. Ayrıca Cinebench R15 ve Crysis benchmark testlerinde 10 dakika boyunca dengeli bir yapı izlediği tespit edilmiş.

    Dahili grafik birimi ile Ryzen 4000 APU serisi önceki nesle göre çok daha verimli ve sektörde daha fazla benimsendi. Şimdiden sayısız dizüstü bilgisayar Ryzen 4000 APU ile piyasaya çıkmış durumda. Testlerin videosu ise Twitter üzerinde paylaşıldı.

    AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor
    Tam Boyutta Gör



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu
    4 sa.
    Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı
    5 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sorceress 2 dk.
    Bu işlemci ile, işlemciden 2 mm. daha kalın bir laptop yapılır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor Sonraki Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak 1 sa. Apple, iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği için iOS 14'ü beklemeyebilir 1 sa. ASUS ROG Phone 3 özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı: Hız aşırtmalı Snapdragon 865 geliyor 2 sa. 2020 Lexus IS tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve özellikleri 2 sa. Poco F2 Pro’nun Türkiye lansman tarihi belli oldu 3 sa. Samsung, Galaxy M41'de farklı bir üreticinin OLED ekranını kullanabilir 4 sa. Bilim kurulu üyesi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınabileceğini söyledi 4 sa. Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu 5 sa. Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı 5 sa. Koronavirüs salgını, Oscar Ödüllerini de vurdu! 2021 yılı ödül töreni ertelendi 17 sa. Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran) 18 sa. Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran 19 sa. Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı 19 sa. 2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda 19 sa. Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız" 19 sa. Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı 20 sa. WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı 21 sa. Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu 21 sa. Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı 22 sa. Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi