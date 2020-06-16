AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor

Tam Boyutta Gör

AMD’nin Lisa Su ve Jim Keller önderliğinde sıfırdan tasarladığı Zen işlemci mimarisi ne kadar iyi bir işçiliğe sahip olduğunu ispat ediyor. 7nm sürecinde tasarlanan Zen 2 mimarisini temel alan işlemciler ısıya meydan okuyor.

Şaşırtıcı sonuçlar

İşlemci zarlarını fotoğraflaması ile bilinen Fritzchens Fitz, Renoir kod adlı Ryzen 4000 APU serisine ait bir işlemciyi termal olarak görüntülemeye çalışırken ilginç sonuçlarla karşılaşmış. 4 çekirdekli Ryzen 3 4300U işlemcisi adeta ısıya meydan okuyor.

İlginizi Çekebilir

Jim Keller Intel’den ayrıldı

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör"

Yapılan testlerde Ryzen 3 4300U APU modelinin herhangi bir soğutma sistemine gerek kalmadan çalışabildiği görülmüş. Hatta pasif soğutma bile kullanılmamış ve sadece Zen çekirdekleri açık havaya maruz bırakılmış.

Tam Boyutta Gör

Testler esnasında iki çekirdek kompleksinden sadece bir tanesinin aktif olduğu görülmüş. Ayrıca Cinebench R15 ve Crysis benchmark testlerinde 10 dakika boyunca dengeli bir yapı izlediği tespit edilmiş.

Dahili grafik birimi ile Ryzen 4000 APU serisi önceki nesle göre çok daha verimli ve sektörde daha fazla benimsendi. Şimdiden sayısız dizüstü bilgisayar Ryzen 4000 APU ile piyasaya çıkmış durumda. Testlerin videosu ise Twitter üzerinde paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.