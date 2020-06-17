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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir

    Kırmızı ekip yol haritasında değişikliğe gidebilir. İşlemci piyasasında rekabet gerekiyor.
    2 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir
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    AMD uzun yıllar Intel’in gerisinde kalmasının ardından güçlü bir geri dönüş yaptı. Ryzen 3000’le bazı bölgelerde Intel’in pazar payını iyiden iyiye eriten firma yeni bir karar almış olabilir.

    Ana etken rekabetin zayıflığı

    Son rapora göre AMD beklendiği gibi Ryzen 4000 yongalarını önümüzdeki eylül ayında duyurmayabilir. iddialara göre AMD pazardaki rekabetin yetersizliğinden dolayı yeni yongalarını erteleyebilir.

    AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir
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    Ayrıca Bkz. "Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir"

    Hali hazırda Ryzen 3000 işlemcilerinin performans ve fiyat dengesiyle halen güçlü konumda bulunması değişikliğin temel neden olarak görülüyor. Son olarak dün satışa sunulan Ryzen XT işlemcileri de AMD’nin gelecek yılın başlarında satışa sunacağı Ryzen 4000 öncesinde Intel’e geçici yanıtı olarak sunulacağa benziyor.



    https://www.kitguru.net/components/cpu/christopher-nohall/amd-could-delay-zen-3-based-ryzen-4000-series-due-to-lack-of-competition/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    horrorshow (D B) 1 sa. en beğenilen
    4000 serisini bekleyen bir kullanıcı olarak, 10. nesil intel alır, geçerim.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    OMEGALUL 1 sn.
    Bu forumda çıkan dedikodular o kadar geç haber olarak açılıyor ki dedikodular çoktan yalanlanmış oluyor. Konu ortalığı karıştırdığıyla kalıyor
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    -MoDeStUs- 1 dk.
    Amd nin intel den zerre farkı yok hatta daha acımasız güçlü konuma geçince.Son zamanlarda üstün duruma geçtiği için saldım çayıra takılıyor.Aynı mokun laciverti işte.Fx çöplerini çıkardığı dönemde süt dökmüş kediydi çünkü uzaktan bile rekabet edemiyordu ve intel kendisiyle rekabet içerisindeydi.Şimdide o dönemdeki kadar fark açılmadı ama biraz gücü alınca yaptıklarını görüyoruz.Amd ye yıllarda kullanıcı dostu diyen amd fanboylarının aklı umarım yavaştan başlarına gelmiştir.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 28 dk.
    Vay be bugünleride mi görecektik yav? Amd kendine rakip yok diye işlemci geciktiriyor :D Intel her gün yeni bir güvenlik açığı ya da performans düşürücü problemle çalkalanıyor. Intel için soba deniyor, amd fan takmadan çalışıyor :D Demek ki harbiden ne oldum değil ne olacağım demek lazımmış.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 16 dk. Spider_hip
    Erteleme yok amd onayladı 2020 de geliyor keşke bir üsr mesaja baksaydın
    https://www.techpowerup.com/268650/amd-confirms-vermeer-zen-3-not-delayed-to-launch-in-2020
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 sa.
    Tabi yarışta tur bindirince sağa çekip kahve içme gibi lüksün oluyor
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    RAIZEN 1 sa.
    Bu haberi olumlu olarak yorumlamayı tercih edeceğim ben. Eğer erteleme söz konusuysa elimizde beklediğimizden daha güçlü tasarımlar var demektir.
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    2019daDHyekatilmak 1 sa.
    "AMD’nin gelecek yılın başlarında satışa sunacağı Ryzen 4000 öncesinde Intel’e geçici yanıtı olarak sunulacağa benziyor."



    Bu haber 4000 serisinin sıkıntıları olduğunu gösterir. Rekabet mekabet hikaye 2020'nin son çeyreğinde olmayan rekabet 2021 başlarında gökten zembile mi inecek? 4000 serisi 2021 ortasını bulur herhalde
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    wolferto (mehmet öz) 1 sa.
    4000serisi mobil apulardan bahsetmiyor zaten onlar cikti intel onlara zaten cevap veremez de intel söyle geliyor böyle geliyor dendi amd 200mhz koyup sonuna xt koydu olay bitti.amd yi anca bukadar zorlayabildi ama bi efsane vardi intel 6 sene sonraki teknolojiye sahip ama cikarmiyor ryzen 4000 ni cikardiginda inteli rahat 5 6 sene bekler yetissin diye heralde
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    horrorshow (D B) 1 sa. en beğenilen
    4000 serisini bekleyen bir kullanıcı olarak, 10. nesil intel alır, geçerim.
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    CVenturas (Berkcan Gül) 2 sa.
    3 yılda ddr5e geçecektik zen+ dediler zen3+ dediler oldu 5 üstüne bir de her yıl biraz biraz erteliyorlar takvimi kaydırıyorlar 6 senede anca geçeceğiz herhalde yeni sokete. Zen mimarisi 5 yıl geliştirilecek sonra yeni mimariye geçilecek demişlerdi AM4 tek başına 5i geçecek. AMD kenara para koyar sonraki nesillerde intel iyi cevap verirse hazırlıksız yakalanmaz haricinde mevcut durumun bize tek faydası yardıra yardıra teknoloji ilerlemediği için alım gücü düşük ülkeler teknolojiyi yakalayabilecek.
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    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    ryzen 4000, ryzen 3000 ve
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