AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir

AMD uzun yıllar Intel’in gerisinde kalmasının ardından güçlü bir geri dönüş yaptı. Ryzen 3000’le bazı bölgelerde Intel’in pazar payını iyiden iyiye eriten firma yeni bir karar almış olabilir.
Ana etken rekabetin zayıflığı
Son rapora göre AMD beklendiği gibi Ryzen 4000 yongalarını önümüzdeki eylül ayında duyurmayabilir. iddialara göre AMD pazardaki rekabetin yetersizliğinden dolayı yeni yongalarını erteleyebilir.
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Hali hazırda Ryzen 3000 işlemcilerinin performans ve fiyat dengesiyle halen güçlü konumda bulunması değişikliğin temel neden olarak görülüyor. Son olarak dün satışa sunulan Ryzen XT işlemcileri de AMD’nin gelecek yılın başlarında satışa sunacağı Ryzen 4000 öncesinde Intel’e geçici yanıtı olarak sunulacağa benziyor.
https://www.kitguru.net/components/cpu/christopher-nohall/amd-could-delay-zen-3-based-ryzen-4000-series-due-to-lack-of-competition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haber 4000 serisinin sıkıntıları olduğunu gösterir. Rekabet mekabet hikaye 2020'nin son çeyreğinde olmayan rekabet 2021 başlarında gökten zembile mi inecek? 4000 serisi 2021 ortasını bulur herhalde
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