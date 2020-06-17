AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir

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AMD uzun yıllar Intel’in gerisinde kalmasının ardından güçlü bir geri dönüş yaptı. Ryzen 3000’le bazı bölgelerde Intel’in pazar payını iyiden iyiye eriten firma yeni bir karar almış olabilir.

Ana etken rekabetin zayıflığı

Son rapora göre AMD beklendiği gibi Ryzen 4000 yongalarını önümüzdeki eylül ayında duyurmayabilir. iddialara göre AMD pazardaki rekabetin yetersizliğinden dolayı yeni yongalarını erteleyebilir.

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Hali hazırda Ryzen 3000 işlemcilerinin performans ve fiyat dengesiyle halen güçlü konumda bulunması değişikliğin temel neden olarak görülüyor. Son olarak dün satışa sunulan Ryzen XT işlemcileri de AMD’nin gelecek yılın başlarında satışa sunacağı Ryzen 4000 öncesinde Intel’e geçici yanıtı olarak sunulacağa benziyor.

https://www.kitguru.net/components/cpu/christopher-nohall/amd-could-delay-zen-3-based-ryzen-4000-series-due-to-lack-of-competition/

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