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    AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor

    Mobil Ryzen işlemcilerin neden üst seviye kartlarla kombine edilmediğinin cevabı yine AMD’de olabilir.
    7 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle yakaladığı başarıyı ivmelendirerek sürdürüyor. Zen 2 ile Intel’i masaüstünde iyice rekabete zorlayan AMD mobil kanatta bir türlü beklenen seviyeye gelemedi. Üstelik Ryzen işlemcilerin verimliliğine rağmen.

    Son rapora göre AMD, Ryzen 4000H işlemcilerinde ekran kartı için yalnızca PCIe 3.0 x8-x4 arayüzüne yer vermiş. Bunun mobil kartlardaki performans etkisi henüz üst segment kartların Ryzen 4000H’li dizüstülerde yeni yeni yer alması nedeniyle bilinmiyor.

    RTX 2080 Ti örneği

    Bu nedenle masaüstü çözümlere bakmak fikir verebilir. Kaslı bir kart olmasına karşın RTX 2080 Ti PCIe 3.0 x16-x8 modunda aynı performansı gösteriyor. Buna karşın işin rengi x4’e gelindiğinde değişiyor.

    Zira güçlü masaüstü kartı gen 3.0 x4 arayüzü kullanıldığında x16’ya göre performansının %78’ini sunabiliyor. Tablo 4k çözünürlükte iyileşse de çoğu dizüstünün 1080p ekranla geldiği düşünülürse farkın daha belirgin olacağını söyleyebiliriz.

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    Mobilde performans farkı

    Diğer taraftan bu farklar RTX 2080 Ti gibi mevcut en güçlü oyuncu kartında görülüyor. Bu nedenle mobildeki nispeten zayıf modellerde bu denli düşüş olmayabilir. Yine de mobil kanattaki gerek güç tüketim gerekse de ısıl tasarım limitleri en ufak farkların dahi önemini arttırıyor.

    AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor
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    Son olarak AMD’nin RX 5600M ve RX 5700M kartları teknik açıdan etkileyici olmasına karşın aylardır elle tutulur bir dizüstü piyasaya sürülmüş değil. Burada aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Dell’in G5 15 ve Alienware R3 modelleriyle henüz yeni görülmeye başlandığını ekleyelim.

    Dolayısıyla aslında AMD’nin işlemcileriyle güçlü kartların kombine edilmemesinin ya da RX 5000M kartların bir türlü kendisine yer edinememesinin altında başka nedenler yatıyor olabilir.

    AMD neden dizüstülerde etkin değil?

    Zira mobil tarafta işler masaüstünde olduğu gibi ilerlemiyor. Üreticilerle uyumluluk konusu başta olmak üzere yoğun bir iletişim, bilgilendirme ve destek süreci gerektiren dizüstü piyasası için yeterli sayıda mühendis ve kaynak gerekiyor ki bu alanda da AMD, Intel-Nvidia ikilisi karşısında yetersiz kalıyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri bellekleri destekleyebilir"

    Mobilde yıllardır süregelen Intel-Nvidia hakimiyeti boşa değil. Umarız ilerleyen dönemde dizüstü segmentinde de beklenen rekabet ortamı oluşur.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-4000h-series-capped-to-pcie-3-0-x8-limiting-high-end-gpu-options Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Want to (İbrahim DOĞAN) 49 dk.
    Haber bana saçma geldi. Sorun şu ki i7 9750h'ı referans aldım. 16 adet pcie hattı var. 4800H'a baktım 16 adet pcie hattı var yine. Yeni nesil nelsil notebookların hepsinde NVME SSD desteği var. x4 oradan gitti mi. NVME Takılı olduğu için x8 e düştü zaten. https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/products/processors/core/i7-processors/i7-9750h.htmlhttps://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_7/4800histeyen arkadaşlar linklerden bilgileri teyit edebilir. Haber biraz baştan savma hazırlanmış gibi zira, İntelde x16'da Nvme SSD ile çalıştığına dair bir kaynak var mı.
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    asig (halit bYAR) 1 sa. (düzenlendi)
    amd 4800h kullanıcısı olarak evet farkındayım 8x 16x degil intel notbook piyasasına cok önem veriyor ben neden aldım muhalifim
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    paxal (Hasan K.) 3 sa. (düzenlendi)
    Haberde şu ifade kullanılmış.



    " Diğer taraftan bu farklar RTX 2080 Ti gibi mevcut en güçlü oyuncu kartında görülüyor. Bu nedenle mobildeki nispeten zayıf modellerde bu denli düşüş olmayabilir. Yine de mobil kanattaki gerek güç tüketim gerekse de ısıl tasarım limitleri en ufak farkların dahi önemini arttırıyor."



    Nispeten zayıf modeller derken, ne kadar zayıf, mesela gtx 1650? Bu duruma yönelik bir test veya karşılaştırma var mı?



    YouTube'da bir çok video var ryzen ve intel işlemcili laptopların oyun performansını karşılaştıran, bu durumdan bahseden hiç görmedim.
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    paxal (Hasan K.) 4 sa.
    Anlamadım ben, şimdi ryzen 4000 serisine sahip dizüstü bilgisayarların ekran kartları gerekenden daha mı az performans gösteriyor?
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    napolyon94 4 sa. paxal
    Çok çok tepe kart kullanilirsa kismen perf. Kaybi olur. X8 arabirimi de gayet iyi bant genisligi sunuyor. Pci 4.0 x8 = pci exp. 3.0 x16
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    SEO19 (EEEE 55555) 7 sa.
    en.wikipedia.org/...

    adamlar ;
    zenginler için 6x 'ini çıkarmış :)
    fakirlere bunu vermeyin ! :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    SEO19 (EEEE 55555) 7 sa. SEO19
    Version Introduced
    1.0 2003
    2.0 2007
    3.0 2010
    4.0 2017
    5.0 2019
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