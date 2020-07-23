AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle yakaladığı başarıyı ivmelendirerek sürdürüyor. Zen 2 ile Intel’i masaüstünde iyice rekabete zorlayan AMD mobil kanatta bir türlü beklenen seviyeye gelemedi. Üstelik Ryzen işlemcilerin verimliliğine rağmen.

Son rapora göre AMD, Ryzen 4000H işlemcilerinde ekran kartı için yalnızca PCIe 3.0 x8-x4 arayüzüne yer vermiş. Bunun mobil kartlardaki performans etkisi henüz üst segment kartların Ryzen 4000H’li dizüstülerde yeni yeni yer alması nedeniyle bilinmiyor.

RTX 2080 Ti örneği

Bu nedenle masaüstü çözümlere bakmak fikir verebilir. Kaslı bir kart olmasına karşın RTX 2080 Ti PCIe 3.0 x16-x8 modunda aynı performansı gösteriyor. Buna karşın işin rengi x4’e gelindiğinde değişiyor.

Zira güçlü masaüstü kartı gen 3.0 x4 arayüzü kullanıldığında x16’ya göre performansının %78’ini sunabiliyor. Tablo 4k çözünürlükte iyileşse de çoğu dizüstünün 1080p ekranla geldiği düşünülürse farkın daha belirgin olacağını söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda

Mobilde performans farkı

Diğer taraftan bu farklar RTX 2080 Ti gibi mevcut en güçlü oyuncu kartında görülüyor. Bu nedenle mobildeki nispeten zayıf modellerde bu denli düşüş olmayabilir. Yine de mobil kanattaki gerek güç tüketim gerekse de ısıl tasarım limitleri en ufak farkların dahi önemini arttırıyor.

Tam Boyutta Gör

Son olarak AMD’nin RX 5600M ve RX 5700M kartları teknik açıdan etkileyici olmasına karşın aylardır elle tutulur bir dizüstü piyasaya sürülmüş değil. Burada aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Dell’in G5 15 ve Alienware R3 modelleriyle henüz yeni görülmeye başlandığını ekleyelim.

Dolayısıyla aslında AMD’nin işlemcileriyle güçlü kartların kombine edilmemesinin ya da RX 5000M kartların bir türlü kendisine yer edinememesinin altında başka nedenler yatıyor olabilir.

AMD neden dizüstülerde etkin değil?

Zira mobil tarafta işler masaüstünde olduğu gibi ilerlemiyor. Üreticilerle uyumluluk konusu başta olmak üzere yoğun bir iletişim, bilgilendirme ve destek süreci gerektiren dizüstü piyasası için yeterli sayıda mühendis ve kaynak gerekiyor ki bu alanda da AMD, Intel-Nvidia ikilisi karşısında yetersiz kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri bellekleri destekleyebilir"

Mobilde yıllardır süregelen Intel-Nvidia hakimiyeti boşa değil. Umarız ilerleyen dönemde dizüstü segmentinde de beklenen rekabet ortamı oluşur.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-4000h-series-capped-to-pcie-3-0-x8-limiting-high-end-gpu-options

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.