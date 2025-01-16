AMD Ryzen 5 7400F sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

AMD Ryzen 5 7400F özellikleri
Ryzen 5 7400F, 6 çekirdek ve 12 izlekten oluşan bir işlemci. Temel saat hızı 3,7 GHz olarak belirlenirken, boost frekansı 4,7 GHz seviyesinde. Ryzen 5 7500F ile kıyaslandığında, temel saat hızı aynı kalırken boost frekansı 300 MHz daha düşük. Bu farkın günlük kullanım ve oyunlarda çok büyük bir performans kaybı yaratması beklenmiyor. İşlemci, 6 MB L2 önbellek, 32 MB L3 önbellek ve 65W TDP ile geliyor.
|Model
|Fiyat
|Çekirdek/İzlek
|Temel/Başlangıç Saat Hızı
|TDP
|Ryzen 5 7500F
|179$
|6/12
|3.7 GHz / 5.0 GHz
|65W
|Ryzen 5 7400F
|149-169$
|6/12
|3.7 GHz / 4.7 GHz
|65W
Görüldüğü gibi Ryzen 5 7400F, Ryzen 5 7500F’in biraz daha düşük saat hızına sahip ancak genel olarak aynı temel yapıyı koruyor. Bu nedenle AMD Ryzen 5 7400F, AM5 platformu için giriş seviyesinde güçlü bir alternatif olabilir. Keza özellikle B650 ve yeni nesil B840/B850 uyumluluğu ile daha uygun fiyatlı sistemler kurmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olacak.
Öte yandan B840 çipsetinin overclock desteği sunmadığını belirtmek gerekiyor. Ryzen 5 7400F, overclock edilebilir bir işlemci olduğundan bu noktada B650 veya B850 gibi çipsetler daha iyi bir tercih olabilir. AMD Ryzen 5 7400F'nin herhangi bir entegre grafik birim içermediğini söyleyelim. Bu nedenle kullanıcıların sistemlerini çalıştırabilmek için harici bir ekran kartına sahip olmaları gerekiyor. Son olarak AMD, işlemciyi Wraith Stealth soğutucu ile birlikte sunuyor.
AMD Ryzen 5 7400F fiyatı
Ryzen 5 7400F işlemcisinin ürün sayfası ilk olarak AMD’nin Almanya sitesinde ortaya çıktı, ancak global olarak satışa sunulacağı belirtiliyor. Yakın zamanda diğer bölgelerde de listelenmesi bekleniyor. İşlemcinin fiyat aralığı 149-169 dolar arasında olacak gibi görünüyor ve özellikle bütçe dostu oyuncu sistemleri için iyi bir alternatif sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı