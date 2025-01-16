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    AMD Ryzen 5 7400F sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

    AMD, Ryzen 7000 serisi işlemci ailesine son olarak Ryzen 5 7400F modelini ekledi. Ryzen 5 7400F, uygun fiyatıyla ön plana çıkarken performans olarak da iddialı görünüyor.
    AMD Ryzen 5 7400F sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 7000 serisini genişletmeye devam ediyor. Serinin en yeni üyesi Ryzen 5 7400F, yakın tarihte Ryzen 5 7500F'nin ardından şirketin resmi internet sitesinde listelendi. Ryzen 5 7500F modeline benzer özelliklere sahip olan bu işlemci, daha düşük saat hızları ve uygun fiyatla geliyor.

    AMD Ryzen 5 7400F özellikleri

    Ryzen 5 7400F, 6 çekirdek ve 12 izlekten oluşan bir işlemci. Temel saat hızı 3,7 GHz olarak belirlenirken, boost frekansı 4,7 GHz seviyesinde. Ryzen 5 7500F ile kıyaslandığında, temel saat hızı aynı kalırken boost frekansı 300 MHz daha düşük. Bu farkın günlük kullanım ve oyunlarda çok büyük bir performans kaybı yaratması beklenmiyor. İşlemci, 6 MB L2 önbellek, 32 MB L3 önbellek ve 65W TDP ile geliyor.

    Model Fiyat Çekirdek/İzlek Temel/Başlangıç Saat Hızı TDP
    Ryzen 5 7500F 179$ 6/12 3.7 GHz / 5.0 GHz 65W
    Ryzen 5 7400F 149-169$ 6/12 3.7 GHz / 4.7 GHz 65W

    Görüldüğü gibi Ryzen 5 7400F, Ryzen 5 7500F’in biraz daha düşük saat hızına sahip ancak genel olarak aynı temel yapıyı koruyor. Bu nedenle AMD Ryzen 5 7400F, AM5 platformu için giriş seviyesinde güçlü bir alternatif olabilir. Keza özellikle B650 ve yeni nesil B840/B850 uyumluluğu ile daha uygun fiyatlı sistemler kurmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olacak.

    Öte yandan B840 çipsetinin overclock desteği sunmadığını belirtmek gerekiyor. Ryzen 5 7400F, overclock edilebilir bir işlemci olduğundan bu noktada B650 veya B850 gibi çipsetler daha iyi bir tercih olabilir. AMD Ryzen 5 7400F'nin herhangi bir entegre grafik birim içermediğini söyleyelim. Bu nedenle kullanıcıların sistemlerini çalıştırabilmek için harici bir ekran kartına sahip olmaları gerekiyor. Son olarak AMD, işlemciyi Wraith Stealth soğutucu ile birlikte sunuyor.

    AMD Ryzen 5 7400F fiyatı

    Ryzen 5 7400F işlemcisinin ürün sayfası ilk olarak AMD’nin Almanya sitesinde ortaya çıktı, ancak global olarak satışa sunulacağı belirtiliyor. Yakın zamanda diğer bölgelerde de listelenmesi bekleniyor. İşlemcinin fiyat aralığı 149-169 dolar arasında olacak gibi görünüyor ve özellikle bütçe dostu oyuncu sistemleri için iyi bir alternatif sunuyor.

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    L
    lordoftheorg 4 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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