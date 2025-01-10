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    AMD Radeon RX 9070 serisinin fiyat/performans dengesi belli oldu

    AMD, CES 2025’te Radeon RX 9070 serisi duyurdu ancak herhangi bir bilgi paylaşmadı. Şimdi ise AMD yetkilileri Radeon RX 9070 serisinin fiyat/performans dengesinin nasıl olacağını açıkladı.
    AMD Radeon RX 9070 serisinin fiyat/performans dengesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    AMD, CES 2025’te Radeon RX 9070 serisi duyurdu ancak herhangi bir teknik özellik, çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi paylaşmadı. RDNA 4 mimarisiyle gelecek olan bu kartların Nvidia’nın RTX 50 serisine karşı nasıl konumlanacağı ise bir merak konusu. Bu konu hakkında konuşan AMD üst düzey yetkilisi Frank Azor, Radeon RX 9070 serisinin fiyat/performans dengesinin nasıl olacağını açıkladı.

    Azor, CES sunumunun süresinin 45 dakika ile sınırlı olduğunu ve RDNA4’ün detaylarına girmenin bu zaman diliminde mümkün olmadığını ifade etti. Yapay zeka ile ilgili konulara yer verilmesi gerektiğini belirten Azor, RDNA4 ekran kartlarının, RDNA 4 mimarisinin ve FSR 4’ün detaylı tanıtımının ayrı bir etkinlikte yapılacağını açıkladı.

    RDNA4 ile fiyat/performans dengesi

    Azor ayrıca RDNA 4 tabanlı yeni ekran kartlarının fiyatlandırmasına da değindi ve kartların ne 300 dolar ne de 1000 dolar olacağını; ikisinin arasında bir yere konumlanacağını belirtti. Performans ve fiyatlandırma açısından ise Azor, RX 9070 serisinin RX 7800 XT ve RX 7900 GRE'ye benzer bir güç ve fiyat dengesi sunacağını aktardı:

    Çok rekabetçi bir ürün getireceğiz. Bu lansmandan herkes faydalanacak. Beklediğimize değecek... Çoğu insanın bunu iyi bir fiyata iyi bir ürün olarak göreceğinden eminiz. Güç ve fiyat dengesi RX 7800 XT ve RX 7900 GRE ile karşılaştırılabilir olacak.”

    Azor, RDNA4 serisinin üst segment modelleri konusunda da açıklamalarda bulundu. AMD’nin odağının daha erişilebilir fiyat aralıklarında güçlü performans sunmak olduğunu belirten Azor, 1000 doların üzerindeki modellerin şirketin önceliği olmadığını ifade etti. Dolayısıyla bu nesilde de Nvidia’nın tepe modeli -yani RTX 5090- rakipsiz kalacak.

    FSR 4, RDNA 3’e de gelebilir

    Azor ayrıca makine öğrenimi ile gelecek olan FSR4'ten ve önceki nesil GPU'ları destekleyip desteklemeyeceğinden de kısaca bahsetti ve sadece RDNA4 kartlarının FSR4 teknolojisini kullanmak için gerekli güce sahip olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen AMD’nin FSR4'ü RDNA3 için optimize etmek istediğini ve bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi.

    Azor’un açıklamaları daha önce resmi olarak doğrulanmayan iddiaları da doğrulamış oluyor. AMD, bu nesilde ana akım segmente odaklanacak ve rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi izleyecek. Mevcut son söylentilere göre AMD, yeni kartları bu ay bitmeden tanıtıp çok geçmeden piyasaya sürebilir. Hatta bazı yayınlara inceleme örneklerinin gönderildiği de belirtiliyor.

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