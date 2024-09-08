AMD Ryzen 5 7600X3D test edildi: Ryzen 9000'den daha hızlı

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Ryzen 5 7600X3D modelinin sessizce satışa çıktığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni işlemciye ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

AMD Ryzen 9000'den daha hızlı

Kaçıranlar için Ryzen 5 7600X3D, 4.1-4.7GHz saat hızına ek olarak 6 çekirdekli yapıda geliyor. Kıyaslamak adına bu rakam, Ryzen 5 7600X'ten 600MHz daha yavaş. İşlemci tek CCD için 64MB L3 önbellekle destekleniyor ve dahili 32MB ile toplam kapasite 96MB'a çıkıyor. PC Games Hardware tarafından yapılan testlerde ise, yeni işlemci 9 farklı oyunda değerlendirildi.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda, Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7950X3D modelleri dışında, Ryzen 5 7600X3D'nin diğer tüm işlemcileri geride bıraktığını görüyoruz. Detaylara inecek olursak, Ryzen 9 7900X3D modelinden %4, önceki nesil 5800X3D modelinden ise %7 oranında daha yüksek performans gösteriyor. Diğer tarafta Ryzen 9600X'ten %14, Ryzen 9700X'ten ise %6'lık bir farkla geride kalıyor.

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 7600X3D'nin iş yüklerinde yalnızca 48 ila 55 watt arasında bir güç tüketimi sergilediğini belirtelim. Ancak kötü olan şu ki, işlemcinin hız aşırtma yeteneklerinin sınırlı olması ve sınırlı sayıda perakendeci aracılığıyla satışa sunulması, Ryzen 5 7600X3D'ye olan ulaşımı zorlaştıracak.

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Keza 300 dolar civarındaki fiyat etiketi ile Ryzen 5 7600X3D, oyun odaklı bir CPU arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir. Ancak Core i5 14600K ve 13600K modellerinin hem oyun performansında hem de üretkenlik uygulamalarında önde olduğunu belirtmekte fayda var.

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