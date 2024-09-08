Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 5 7600X3D test edildi: Ryzen 9000'den daha hızlı

    AMD'nin en yeni işlemcisi Ryzen 5 7600X3D modeline ait kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. İşlemci, Ryzen 9000 yongalarından daha hızlı performans sergiliyor. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 5 7600X3D test edildi: Ryzen 9000'den daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Ryzen 5 7600X3D modelinin sessizce satışa çıktığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni işlemciye ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. 

    AMD Ryzen 9000'den daha hızlı

    Kaçıranlar için Ryzen 5 7600X3D, 4.1-4.7GHz saat hızına ek olarak 6 çekirdekli yapıda geliyor. Kıyaslamak adına bu rakam, Ryzen 5 7600X'ten 600MHz daha yavaş. İşlemci tek CCD için 64MB L3 önbellekle destekleniyor ve dahili 32MB ile toplam kapasite 96MB'a çıkıyor. PC Games Hardware tarafından yapılan testlerde ise, yeni işlemci 9 farklı oyunda değerlendirildi.

    AMD Ryzen 5 7600X3D test edildi: Ryzen 9000'den daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Görüntülere baktığımızda, Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7950X3D modelleri dışında, Ryzen 5 7600X3D'nin diğer tüm işlemcileri geride bıraktığını görüyoruz. Detaylara inecek olursak, Ryzen 9 7900X3D modelinden %4, önceki nesil 5800X3D modelinden ise %7 oranında daha yüksek performans gösteriyor. Diğer tarafta Ryzen 9600X'ten %14, Ryzen 9700X'ten ise %6'lık bir farkla geride kalıyor.
    AMD Ryzen 5 7600X3D test edildi: Ryzen 9000'den daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 5 7600X3D'nin iş yüklerinde yalnızca 48 ila 55 watt arasında bir güç tüketimi sergilediğini belirtelim. Ancak kötü olan şu ki, işlemcinin hız aşırtma yeteneklerinin sınırlı olması ve sınırlı sayıda perakendeci aracılığıyla satışa sunulması, Ryzen 5 7600X3D'ye olan ulaşımı zorlaştıracak.

    Keza 300 dolar civarındaki fiyat etiketi ile Ryzen 5 7600X3D, oyun odaklı bir CPU arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir. Ancak Core i5 14600K ve 13600K modellerinin hem oyun performansında hem de üretkenlik uygulamalarında önde olduğunu belirtmekte fayda var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 4 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski sevgiliye ilk mesaj ne olmalı dondurulmuş balık yedikten sonra süt içilir mi 1.lig futbolcu maaşları nişantaşı nereye bağlı arap sabunu ile araba yıkanır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız