AMD Ryzen 5 7600X3D test edildi: Ryzen 9000'den daha hızlı

Kaçıranlar için Ryzen 5 7600X3D, 4.1-4.7GHz saat hızına ek olarak 6 çekirdekli yapıda geliyor. Kıyaslamak adına bu rakam, Ryzen 5 7600X'ten 600MHz daha yavaş. İşlemci tek CCD için 64MB L3 önbellekle destekleniyor ve dahili 32MB ile toplam kapasite 96MB'a çıkıyor. PC Games Hardware tarafından yapılan testlerde ise, yeni işlemci 9 farklı oyunda değerlendirildi.
Keza 300 dolar civarındaki fiyat etiketi ile Ryzen 5 7600X3D, oyun odaklı bir CPU arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir. Ancak Core i5 14600K ve 13600K modellerinin hem oyun performansında hem de üretkenlik uygulamalarında önde olduğunu belirtmekte fayda var.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.