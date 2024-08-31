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    AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı: İşte özellikleri

    AMD, 3D V-Cache işlemci yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak AM4 soketi için Ryzen 5 7600X3D modeli sessizce satışa çıktı. İşte özellikleri        
    AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce şirketin uygun fiyatlı Ryzen 5 7600X3D modeli üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni işlemci, perakende sitelerinde listelenmeye başladı. Ancak önemli bir kısıtlamayla geliyor.

    AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ryzen 5 7600X3D, şu an için Zen 4 tabanlı en ucuz 3D V-Cache işlemcisi konumunda. Keza AMD, henüz X3D özelliğine sahip Zen 5 işlemcileri tanıtmadı. Bir alt segmentte ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D gibi modelleri bulunuyor. 

    Ryzen 5 7600X3D, 4.1-4.7GHz saat hızına ek olarak 6 çekirdekli yapıda geliyor. Kıyaslamak adına bu rakam, Ryzen 5 7600X'ten 600MHz daha yavaş. İşlemci tek CCD için 64MB L3 önbellekle destekleniyor ve dahili 32MB ile toplam kapasite 96MB'a çıkıyor. Bunun yanında 65W TDP'ye sahip olan model, 128GB'a kadar DDR5-5200 RAM, 24PCIe 5.0 hattı desteğiyle sunulacak.

    Ryzen 5 7600X3D, aktarıldığı kadarıyla 299 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu noktada TUF Gaming B650-Plus WiFi anakart ve 32GB DDR5 6000MHz RAM ile 449,99 dolarlık bir paketle listeniyor. Ancak kötü haber şu ki, işlemcinin yalnızca Microcenter üzerinden satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu konuda perakende devinden yapılan açıklama şu şekilde;

    Müşterilerimize en son işlemci teknolojisini sunmak için AMD ile bir kez daha ortalık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Ryzen 5 7500X3D, yüksek performanslı, önbellek açısından zengin işlemcileri daha geniş bir PC kitlesine ulaştırmak için önemli bir adımı temsil ediyor.

    AMD Ryzen 5 7600X3D'nin gelecekte küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı belirsiz. Ancak ulaştığı takdirde, orta segmentte sıkı bir rakip olacağını söylemek doğru olur. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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