AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce şirketin uygun fiyatlı Ryzen 5 7600X3D modeli üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni işlemci, perakende sitelerinde listelenmeye başladı. Ancak önemli bir kısıtlamayla geliyor.

AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ryzen 5 7600X3D, şu an için Zen 4 tabanlı en ucuz 3D V-Cache işlemcisi konumunda. Keza AMD, henüz X3D özelliğine sahip Zen 5 işlemcileri tanıtmadı. Bir alt segmentte ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D gibi modelleri bulunuyor.

Ryzen 5 7600X3D, 4.1-4.7GHz saat hızına ek olarak 6 çekirdekli yapıda geliyor. Kıyaslamak adına bu rakam, Ryzen 5 7600X'ten 600MHz daha yavaş. İşlemci tek CCD için 64MB L3 önbellekle destekleniyor ve dahili 32MB ile toplam kapasite 96MB'a çıkıyor. Bunun yanında 65W TDP'ye sahip olan model, 128GB'a kadar DDR5-5200 RAM, 24PCIe 5.0 hattı desteğiyle sunulacak.

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Ryzen 5 7600X3D, aktarıldığı kadarıyla 299 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu noktada TUF Gaming B650-Plus WiFi anakart ve 32GB DDR5 6000MHz RAM ile 449,99 dolarlık bir paketle listeniyor. Ancak kötü haber şu ki, işlemcinin yalnızca Microcenter üzerinden satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu konuda perakende devinden yapılan açıklama şu şekilde;

Müşterilerimize en son işlemci teknolojisini sunmak için AMD ile bir kez daha ortalık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Ryzen 5 7500X3D, yüksek performanslı, önbellek açısından zengin işlemcileri daha geniş bir PC kitlesine ulaştırmak için önemli bir adımı temsil ediyor.

AMD Ryzen 5 7600X3D'nin gelecekte küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı belirsiz. Ancak ulaştığı takdirde, orta segmentte sıkı bir rakip olacağını söylemek doğru olur.

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