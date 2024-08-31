AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı: İşte özellikleri

AMD Ryzen 5 7600X3D sessizce satışa çıktı
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ryzen 5 7600X3D, şu an için Zen 4 tabanlı en ucuz 3D V-Cache işlemcisi konumunda. Keza AMD, henüz X3D özelliğine sahip Zen 5 işlemcileri tanıtmadı. Bir alt segmentte ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D gibi modelleri bulunuyor.
Ryzen 5 7600X3D, 4.1-4.7GHz saat hızına ek olarak 6 çekirdekli yapıda geliyor. Kıyaslamak adına bu rakam, Ryzen 5 7600X'ten 600MHz daha yavaş. İşlemci tek CCD için 64MB L3 önbellekle destekleniyor ve dahili 32MB ile toplam kapasite 96MB'a çıkıyor. Bunun yanında 65W TDP'ye sahip olan model, 128GB'a kadar DDR5-5200 RAM, 24PCIe 5.0 hattı desteğiyle sunulacak.
Ryzen 5 7600X3D, aktarıldığı kadarıyla 299 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu noktada TUF Gaming B650-Plus WiFi anakart ve 32GB DDR5 6000MHz RAM ile 449,99 dolarlık bir paketle listeniyor. Ancak kötü haber şu ki, işlemcinin yalnızca Microcenter üzerinden satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu konuda perakende devinden yapılan açıklama şu şekilde;
Müşterilerimize en son işlemci teknolojisini sunmak için AMD ile bir kez daha ortalık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Ryzen 5 7500X3D, yüksek performanslı, önbellek açısından zengin işlemcileri daha geniş bir PC kitlesine ulaştırmak için önemli bir adımı temsil ediyor.
AMD Ryzen 5 7600X3D'nin gelecekte küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı belirsiz. Ancak ulaştığı takdirde, orta segmentte sıkı bir rakip olacağını söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.