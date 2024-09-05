Dizüstü pazarı karışacak: AMD Radeon RX 7800M test edildi

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi AMD, Nvidia Ada Lovelace mimarili mobil ekran kartlarına yanıt vermeye hazırlanıyor. Daha önce Radeon RX 7600M, 7700S ve 7900M’in ardından; RX 7700M ve RX 7800M’in yolda olabileceğini gösteren iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi bunlar arasından Radeon RX 7800'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

AMD Radeon RX 7800M, RTX 4070 mobilden hızlı

Daha önce açıklandığı üzere Radeon RX 7800M'in 3.840 Akış İşlemcili Navi 32 GPU'ya sahip olması bekleniyor. Ayrıca masaüstü sürümünün aksine 256 bit bellek veri yolunu kullanmayacak. Bunun yerine, 192 bit ile sınırlı kalacak ve yalnızca 12 GB veya 6 GB bellek yapılandırmalarını destekleyecek. Ayrıca AMD, daha büyük 12 GB yapılandırmasını da sunuyor.

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Radeon RX 7800M'in amiral gemisi RX 7900M'e benzer şekilde 180W TGP'ye sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla taşınabilir bilgisayarlar için masaüstü düzeyinde performans hedefleniyor olacak. Bu doğrultuda Onexplayer’ın yeni oyun konsollarında Radeon RX 7800M'i kullanmaya hazırlandığı söyleniyor ve ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

3DMark Time Spy'da Ryzen 7 8840U işlemci ve en yüksek güç modunda test edilen ekran kartı, 15.806 puanlık bir performans sunuyor. Sonuçları kıyaslayacak olursak, bunun RTX 4070 mobilden %28'e kadar daha hızlı olduğunu belirtelim. RTX 4080'in ise %16 oranında gerisinde kalıyor.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta Navi 33 tabanlı RX 7600M XT ile karşılaştırıldığında iki GPU arasındaki fark %83'e çıkıyor. Radeon RX 7800M'in fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak bir üst model 7900M'in yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu biliyoruz.

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