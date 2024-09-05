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    Dizüstü pazarı karışacak: AMD Radeon RX 7800M test edildi

    AMD, dizüstü ve hafif sistemler için geliştirilen mobil ekran kartları için hazırlıklarını tamamlamak üzere. RDNA 3 mimarili AMD Radeon RX 7800M tanıtımdan önce test edildi.
    Dizüstü pazarı karışacak: AMD Radeon RX 7800M test edildi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi AMD, Nvidia Ada Lovelace mimarili mobil ekran kartlarına yanıt vermeye hazırlanıyor. Daha önce Radeon RX 7600M, 7700S ve 7900M’in ardından; RX 7700M ve RX 7800M’in yolda olabileceğini gösteren iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi bunlar arasından Radeon RX 7800'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. 

    AMD Radeon RX 7800M, RTX 4070 mobilden hızlı

    Daha önce açıklandığı üzere Radeon RX 7800M'in 3.840 Akış İşlemcili Navi 32 GPU'ya sahip olması bekleniyor. Ayrıca masaüstü sürümünün aksine 256 bit bellek veri yolunu kullanmayacak. Bunun yerine, 192 bit ile sınırlı kalacak ve yalnızca 12 GB veya 6 GB bellek yapılandırmalarını destekleyecek. Ayrıca AMD, daha büyük 12 GB yapılandırmasını da sunuyor.

    Radeon RX 7800M'in amiral gemisi RX 7900M'e benzer şekilde 180W TGP'ye sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla taşınabilir bilgisayarlar için masaüstü düzeyinde performans hedefleniyor olacak. Bu doğrultuda Onexplayer’ın yeni oyun konsollarında Radeon RX 7800M'i kullanmaya hazırlandığı söyleniyor ve ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    3DMark Time Spy'da Ryzen 7 8840U işlemci ve en yüksek güç modunda test edilen ekran kartı, 15.806 puanlık bir performans sunuyor. Sonuçları kıyaslayacak olursak, bunun RTX 4070 mobilden %28'e kadar daha hızlı olduğunu belirtelim. RTX 4080'in ise %16 oranında gerisinde kalıyor. 

    Dizüstü pazarı karışacak: AMD Radeon RX 7800M test edildi Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta Navi 33 tabanlı RX 7600M XT ile karşılaştırıldığında iki GPU arasındaki fark %83'e çıkıyor. Radeon RX 7800M'in fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak bir üst model 7900M'in yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu biliyoruz. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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