Dizüstü pazarı karışacak: AMD Radeon RX 7800M test edildi

AMD Radeon RX 7800M, RTX 4070 mobilden hızlı
Daha önce açıklandığı üzere Radeon RX 7800M'in 3.840 Akış İşlemcili Navi 32 GPU'ya sahip olması bekleniyor. Ayrıca masaüstü sürümünün aksine 256 bit bellek veri yolunu kullanmayacak. Bunun yerine, 192 bit ile sınırlı kalacak ve yalnızca 12 GB veya 6 GB bellek yapılandırmalarını destekleyecek. Ayrıca AMD, daha büyük 12 GB yapılandırmasını da sunuyor.
Radeon RX 7800M'in amiral gemisi RX 7900M'e benzer şekilde 180W TGP'ye sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla taşınabilir bilgisayarlar için masaüstü düzeyinde performans hedefleniyor olacak. Bu doğrultuda Onexplayer’ın yeni oyun konsollarında Radeon RX 7800M'i kullanmaya hazırlandığı söyleniyor ve ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı.
3DMark Time Spy'da Ryzen 7 8840U işlemci ve en yüksek güç modunda test edilen ekran kartı, 15.806 puanlık bir performans sunuyor. Sonuçları kıyaslayacak olursak, bunun RTX 4070 mobilden %28'e kadar daha hızlı olduğunu belirtelim. RTX 4080'in ise %16 oranında gerisinde kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.