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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı?

    Ryzen 5000 ailesinin getirdiği performans artışının yanında verimlilik başlığındaki iyileşme sevindirici. Peki ya bir anda ortadan kaybolan etkili stok soğutucular?
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,5b
    1
    37
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı?
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    AMD Ryzen 5000 ailesiyle gerek performansı gerekse de TDP değerleriyle donanım dünyasının gönlünü kazanmayı başardı. Buna karşın işlemci kutusundaki önemli bir bileşen artık yer almayacak.

     

    Tanıtımdaki önemli başlıklardan birisi de AMD’nin üst seviye işlemcilerinden stok soğutucuyu çıkarması oldu. Firmanın yeni stratejisine yalnızca göre 65 watt ve altı TDP’ye sahip işlemcilerle birlikte stok soğutucu sunulacak.

    Kullanıcı alışkanlığı kaynaklı karar

    AMD’nin böylesi bir karara iten nedense kullanıcıların alışkanlıkları olmuş. Kırmızı ekibin işaret ettiği araştırmalara göre üst seviye işlemci alan kullanıcıların neredeyse tamamı 3. parti bir soğutucu tercih ediyor. Kullanıcıların bu tercihine neden olaraksa yük altında yongalarının performansından ödün vermek istememeleri belirtilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

     

    Dahası AMD’nin konudaki yorumu daha dikkat çekici. 16/32 Ryzen 9 5950X’te dahi 105 watt sınırını koruyan firmanın üst seviye işlemcisi boost frekanslarda 142 watt’lık ısıl güce ulaşabiliyor.

    Bu nedenle 125 watt’lık bir soğutucunun kutu içerisinde gelmesi durumunda işlemcinin stok çalışma frekanslarının kısılmasının gerekmesi de firmayı böylesi bir karara itmiş. Ayrıca AMD kullanıcıların kendi kaslı soğutucularıyla işlemcilerini daha performanslı bir şekilde kullanabileceğine inanıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti"

    Son olarak AMD’nin stok soğutucuyu çıkarması neticesinde fiyatları da ona göre şekillendirdiği varsayılarak yorum yapmak gerekirse üst seviye kullanıcıların cebinden hiç kullanmayacakları soğutucu için boşuna para çıkmasıda önlendiğini söylemek mümkün.

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    https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
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    bune la

    8 saat önce
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    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    proxima35 (fatih ) 2 hf. en beğenilen
    Sadece soğutucu değil ki. Rakipten cevap gelmeyince işlemci fiyatlarını da eşitledi. 2 sene daha cevap gelmezse Intel den daha pahalıya satacaklar. Bu hep böyle oldu. AMD de artık son kullanıcı dostu olmaktan çıktı.
    Sadece soğutucu değil ki. Rakipten cevap gelmeyince işlemci fiyatlarını da eşitledi. 2 sene daha cevap gelmezse Intel den daha pahalıya satacaklar. Bu hep böyle...
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 2 hf. proxima35
    Bir türlü anlaşılmayan bir şey bu. Tüketici dostu bir firma yoktur. Gücü ele geçirene kadar yapılan hamleler vardır. Gayet doğal. O zaman da Intel bir hamle yapar AMD önüne geçer, geçemez ise başka bir rakip çıkar, kısacası bir güç dengesi oluşur... Ancak kullanıcı dostu firma tabiri kesinlikle yanlış.
    Bir türlü anlaşılmayan bir şey bu. Tüketici dostu bir firma yoktur. Gücü ele geçirene kadar yapılan hamleler vardır. Gayet doğal. O zaman da Intel bir hamle yap...
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    1 Yanıt Yanıtla +37
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 hf.
    AMD kullanıcı dostu mu? 2 Amerikan şirketi yarışıyor. Zaten başka rakip yok. İkisi de kapitalizmin merkezinde yaşayan şirketler. Haliyle kim pazarı eline geçirirse o en çok geçirir. Hâlâ pazarda Intel ezici üstün. AMD % 70 pazar elde ettiği anda Intel AMD olur kullanıcı dostu deriz, AMD Intel olur kazıkçı deriz. Hayır kurumu ya da sırf insanlar ucuza işlemci alsın diye faaliyet yürütmüyor bu firmalar.
    AMD kullanıcı dostu mu? 2 Amerikan şirketi yarışıyor. Zaten başka rakip yok. İkisi de kapitalizmin merkezinde yaşayan şirketler. Haliyle kim pazarı eline geçir...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    -Rusher- (eren ballı) 1 hf.
    Bu bağlamda bir tık daha ucuz olması lazım işlemcilerin. Kullanıcı dostluğunu bitirdi amd heralde? Görünürde 5600xin fiyatı tam bir hayal kırıklığı olacak.
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi)
    yakında geriye uyumlu soket yapısınıda kaldırırlar ileride bu amd ninde yahudi intelden hiçbir farkı kalmaz
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 1 hf.
    Zaten yetersiz bi soğutucuydu gereksiz yere kullanmayacağımız soğutucu almış oluyoruz aslında çıkarmaları iyi olmuş ama fiyata yansıyacak mı?
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    fhrstw 1 hf. firatcatak
    Fiyat artışı olarak evet :)
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 hf.
    Mesele soğutucuyu kullanıp kullanmamak değil evet çoğu kişi farklı soğutucu kullanıyor sende bunun için soğutucu koymayacağım diyorsun, maliyetini düşürüyorsun fiyatta indirim yapmıyorsun hatta zam yapıyorsun.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Ryzen kullanıyorum, 3 yıl olmuştur muhtemelen. Stok soğutucuyu kutusundan bile çıkarmamışımdır muhtemelen. Cooler Master ile devam.
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    gmyo31 (ozan ozan) 1 hf.
    şimdi sende herkes gibisin AMD
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    Pumpkinduke2079 1 hf. yeni yorumcu
    Ehh yapıcak birşey yok körü körüne Amd'yi destekleyen fanboylar sağulsun artık amd soğutucu da koymuyor fiyatlarıda muadil intel işlemcilerden 50şer dolarcık daha pahalı. Yeni işlemcilerin fiyatları korkunç, soğutucu çıkmadığı gibi daha pahalı.
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    abrenax (. ) 1 hf.
    İyide daha 4000 serisi yeni çıkmadı mı bu nerden geldi şimdi? Ya da ben mi yanlış biliyorum?
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    ookami (Adil Orhan) 1 hf. abrenax
    APU ve laptop serisi için 4000 çıktı, bir de hazır pc ye satılan 4000 çipleri vardı ama masaüstü işlemci olarak 4000 serisi çıkmadı
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    crazywinner3 1 hf.
    Fiyatları eşitledi üstüne soğutucuyu çıkardı. Yapma bunu amd yapma
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    Pumpkinduke2079 1 hf. yeni yorumcu crazywinner3
    eşitlemedi, 50şer dolar daha bile pahalı
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    fanboylar hep aynı intelde, amd de hiç biri değişmez. Eskiden amd ucuz ya fiyat performans ürünleri yapıyor deyip duruyorlardı şimdi intel ile rekabet edebilecek seviyeye geldiğinde gördük ne halt olduğunu hatta intelden de beter olacağa benziyor kusura bakmasınlar...
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    6533 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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