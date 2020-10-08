AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı?

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AMD Ryzen 5000 ailesiyle gerek performansı gerekse de TDP değerleriyle donanım dünyasının gönlünü kazanmayı başardı. Buna karşın işlemci kutusundaki önemli bir bileşen artık yer almayacak.

Tanıtımdaki önemli başlıklardan birisi de AMD’nin üst seviye işlemcilerinden stok soğutucuyu çıkarması oldu. Firmanın yeni stratejisine yalnızca göre 65 watt ve altı TDP’ye sahip işlemcilerle birlikte stok soğutucu sunulacak.

Kullanıcı alışkanlığı kaynaklı karar

AMD’nin böylesi bir karara iten nedense kullanıcıların alışkanlıkları olmuş. Kırmızı ekibin işaret ettiği araştırmalara göre üst seviye işlemci alan kullanıcıların neredeyse tamamı 3. parti bir soğutucu tercih ediyor. Kullanıcıların bu tercihine neden olaraksa yük altında yongalarının performansından ödün vermek istememeleri belirtilmiş.

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Dahası AMD’nin konudaki yorumu daha dikkat çekici. 16/32 Ryzen 9 5950X’te dahi 105 watt sınırını koruyan firmanın üst seviye işlemcisi boost frekanslarda 142 watt’lık ısıl güce ulaşabiliyor.

Bu nedenle 125 watt’lık bir soğutucunun kutu içerisinde gelmesi durumunda işlemcinin stok çalışma frekanslarının kısılmasının gerekmesi de firmayı böylesi bir karara itmiş. Ayrıca AMD kullanıcıların kendi kaslı soğutucularıyla işlemcilerini daha performanslı bir şekilde kullanabileceğine inanıyor.

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Son olarak AMD’nin stok soğutucuyu çıkarması neticesinde fiyatları da ona göre şekillendirdiği varsayılarak yorum yapmak gerekirse üst seviye kullanıcıların cebinden hiç kullanmayacakları soğutucu için boşuna para çıkmasıda önlendiğini söylemek mümkün.

https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu

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