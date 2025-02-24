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    AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

    Yakın tarihte satışa çıkacak AMD Ryzen 9 9950X3D için kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Peki amiral gemisi 3D V-Cache modeli, Ryzen 9 9950X'e kıyasla neler sunuyor? İşte sonuçlar...
    AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yaklaşmakta olan Zen 5 mimarili Ryzen 9 9950X3D işlemcisine ait yeni kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Son nesil 3D V-Cache amiral gemisi, bu denemelerde 3DMark ve Cinebench R23 testlerinden geçti. Peki AMD, standart Ryzen 9 9950X'e kıyasla neler sunuyor? İşte sonuçlar...

    AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi

    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D modellerinin 12 Mart'ta tanıtılması beklenirken, PCBuild ekibi tarafından ilk kıyaslama verileri paylaşıldı. Yapılan testlerde, Ryzen 9 9950X3D'nin 3DMark CPU Profile ve Time Spy testleri yer alıyor tek çekirdek, 2 çekirdek, 4 çekirdek, 8 çekirdek ve 16 çekirdek konfigürasyonlarında denemeler yapılmış.

    AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, 9950X3D, Time Spy testinde işlemci 16.593 puan alıyor. Öte yandan, Cinebench R23 testinde tek çekirdekte 2.279, çoklu çekirdekte ise 42.413 puana sahip. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan 9950X, Cinebench R23'ten sırasıyla 2.287 ve 41.843 puan alıyor.

    Bu testlerin hangi sistem bileşenleriyle yapıldığına dair net bilgiler ise paylaşılmadı. Ancak test sonuçları, standart 9950X modeliyle neredeyse aynı. Bu arada 3D V-Cache'in sunduğu avantajların özellikle oyunlarda fark edildiğini söyleyelim. Dolayısıyla sonuçlara yansımaması normal.

    Model Çekirdek Sayısı İzlek Saat Hızı Boost Hızı Önbellek TDP MSRP fiyatı
    9950X3D 16 32 4.3 GHz Up to 5.7 GHz 144 MB 170W 699 dolar (beklenen)
    9900X3D 12 24 4.4 GHz Up to 5.5 GHz 140 MB 120W 599 dolar (beklenen)
    9800X3D 8 16 4.7 GHz Up to 5.2 GHz 104 MB 120W $480

    Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

    Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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