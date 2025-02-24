AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin yaklaşmakta olan Zen 5 mimarili Ryzen 9 9950X3D işlemcisine ait yeni kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Son nesil 3D V-Cache amiral gemisi, bu denemelerde 3DMark ve Cinebench R23 testlerinden geçti. Peki AMD, standart Ryzen 9 9950X'e kıyasla neler sunuyor? İşte sonuçlar...

AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D modellerinin 12 Mart'ta tanıtılması beklenirken, PCBuild ekibi tarafından ilk kıyaslama verileri paylaşıldı. Yapılan testlerde, Ryzen 9 9950X3D'nin 3DMark CPU Profile ve Time Spy testleri yer alıyor tek çekirdek, 2 çekirdek, 4 çekirdek, 8 çekirdek ve 16 çekirdek konfigürasyonlarında denemeler yapılmış.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, 9950X3D, Time Spy testinde işlemci 16.593 puan alıyor. Öte yandan, Cinebench R23 testinde tek çekirdekte 2.279, çoklu çekirdekte ise 42.413 puana sahip. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan 9950X, Cinebench R23'ten sırasıyla 2.287 ve 41.843 puan alıyor.

AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin tüm özellikleri paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Bu testlerin hangi sistem bileşenleriyle yapıldığına dair net bilgiler ise paylaşılmadı. Ancak test sonuçları, standart 9950X modeliyle neredeyse aynı. Bu arada 3D V-Cache'in sunduğu avantajların özellikle oyunlarda fark edildiğini söyleyelim. Dolayısıyla sonuçlara yansımaması normal.

Model Çekirdek Sayısı İzlek Saat Hızı Boost Hızı Önbellek TDP MSRP fiyatı 9950X3D 16 32 4.3 GHz Up to 5.7 GHz 144 MB 170W 699 dolar (beklenen) 9900X3D 12 24 4.4 GHz Up to 5.5 GHz 140 MB 120W 599 dolar (beklenen) 9800X3D 8 16 4.7 GHz Up to 5.2 GHz 104 MB 120W $480

Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar