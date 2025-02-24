AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi
AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D modellerinin 12 Mart'ta tanıtılması beklenirken, PCBuild ekibi tarafından ilk kıyaslama verileri paylaşıldı. Yapılan testlerde, Ryzen 9 9950X3D'nin 3DMark CPU Profile ve Time Spy testleri yer alıyor tek çekirdek, 2 çekirdek, 4 çekirdek, 8 çekirdek ve 16 çekirdek konfigürasyonlarında denemeler yapılmış.
Bu testlerin hangi sistem bileşenleriyle yapıldığına dair net bilgiler ise paylaşılmadı. Ancak test sonuçları, standart 9950X modeliyle neredeyse aynı. Bu arada 3D V-Cache'in sunduğu avantajların özellikle oyunlarda fark edildiğini söyleyelim. Dolayısıyla sonuçlara yansımaması normal.
|Model
|Çekirdek Sayısı
|İzlek
|Saat Hızı
|Boost Hızı
|Önbellek
|TDP
|MSRP fiyatı
|9950X3D
|16
|32
|4.3 GHz
|Up to 5.7 GHz
|144 MB
|170W
|699 dolar (beklenen)
|9900X3D
|12
|24
|4.4 GHz
|Up to 5.5 GHz
|140 MB
|120W
|599 dolar (beklenen)
|9800X3D
|8
|16
|4.7 GHz
|Up to 5.2 GHz
|104 MB
|120W
|$480
Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?
Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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