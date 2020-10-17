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    Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı

    AMD’nin Ryzen 5000 ailesi benchmark sonuçlarında ortaya çıkmaya devam ediyor. Son test sonuçları SiSoft Sandra’dan geldi. Yongalarla kullanılan bellekler bilinmese performans artışı dikkat çekiyor.
    5 gün
    2,2b
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    6
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı
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    Kırmızı ekibin heyecanla takip edilen etkinliğinin ardından gözler yeni yongaların satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Modellere yaklaştığımız şu günlerde test sonuçları gelmeye devam ediyor.

    SiSoft Sandra’da gün yüzüne çıkan üst seviye Ryzen çözümleri MSI Mex X570 Unifi anakartında test edilmiş. Kullanılan belleklerin frekansı bilinmese de yeni yongaların yüksek bellek frekanslarından faydalanacağı biliniyor.

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    Ryzen 5000 iddialı geliyor

    Bu haliyle tablo bir hayli iddialı görünüyor. Zira Multi media testinde Ryzen 9 5900X’in Ryzen 9 3950X’in önüne geçtiği görülüyor.

    Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı"

    Diğer taraftan Ryzen 9 3900X ile Ryzen 7 5800X’in yakınlığı da yaklaşan performans artışına dair beklentileri arttırıyor. Son olarak yeni işlemcilerin 5 Kasım’da itibaren satışa sunulacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5950x-5900x-ryzen-7-5800x-appear-in-sisoftware-database Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    W.F.Hopper 5 gün en beğenilen -Rusher-
    Kendi adına konuşuyorsan neden çoğul ifadeler kullanıyorsun? Sen kaç kişisin?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Pek de ilgimi çekmedi.Alamadıktan sonra en iyi işlemci olsun. 4.nesil intele devam.
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    DH Misafiri 4 gün
    sana tevazü öğretiyor.
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    e d d a i 5 gün
    3000 serisinde indirime gitmemek için bunları pahalı çıkarttı AMD.Yeni chipset gelmedi ama araya da farkı ilave etti.
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    3qzotix (bekir yıldız) 5 gün (düzenlendi)
    R7 5800x hem daha kötü hem daha pahalı sanırım.
    r9 3900x 430 dolar( soğutuculu)
    r7 5800x 449 dolar ( soğutucusuz)
    Yanıtla
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    -Rusher- (eren ballı) 5 gün
    Gelse ne fiyatları yeterince korkutuyor. Dedik alalım x570 güncelleme yapar üç beş sene rahat kullanırız birşey alamayacak gibiyiz(kendi adıma).
    1 Yanıt Yanıtla
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    W.F.Hopper 5 gün -Rusher-
    Kendi adına konuşuyorsan neden çoğul ifadeler kullanıyorsun? Sen kaç kişisin?
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