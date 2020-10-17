Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı

Kırmızı ekibin heyecanla takip edilen etkinliğinin ardından gözler yeni yongaların satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Modellere yaklaştığımız şu günlerde test sonuçları gelmeye devam ediyor.
SiSoft Sandra’da gün yüzüne çıkan üst seviye Ryzen çözümleri MSI Mex X570 Unifi anakartında test edilmiş. Kullanılan belleklerin frekansı bilinmese de yeni yongaların yüksek bellek frekanslarından faydalanacağı biliniyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
Ryzen 5000 iddialı geliyor
Bu haliyle tablo bir hayli iddialı görünüyor. Zira Multi media testinde Ryzen 9 5900X’in Ryzen 9 3950X’in önüne geçtiği görülüyor.
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Diğer taraftan Ryzen 9 3900X ile Ryzen 7 5800X’in yakınlığı da yaklaşan performans artışına dair beklentileri arttırıyor. Son olarak yeni işlemcilerin 5 Kasım’da itibaren satışa sunulacağını hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5950x-5900x-ryzen-7-5800x-appear-in-sisoftware-database Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
r9 3900x 430 dolar( soğutuculu)
r7 5800x 449 dolar ( soğutucusuz)