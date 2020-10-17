Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı

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Kırmızı ekibin heyecanla takip edilen etkinliğinin ardından gözler yeni yongaların satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Modellere yaklaştığımız şu günlerde test sonuçları gelmeye devam ediyor.

SiSoft Sandra’da gün yüzüne çıkan üst seviye Ryzen çözümleri MSI Mex X570 Unifi anakartında test edilmiş. Kullanılan belleklerin frekansı bilinmese de yeni yongaların yüksek bellek frekanslarından faydalanacağı biliniyor.

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Ryzen 5000 iddialı geliyor

Bu haliyle tablo bir hayli iddialı görünüyor. Zira Multi media testinde Ryzen 9 5900X’in Ryzen 9 3950X’in önüne geçtiği görülüyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı"

Diğer taraftan Ryzen 9 3900X ile Ryzen 7 5800X’in yakınlığı da yaklaşan performans artışına dair beklentileri arttırıyor. Son olarak yeni işlemcilerin 5 Kasım’da itibaren satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5950x-5900x-ryzen-7-5800x-appear-in-sisoftware-database

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