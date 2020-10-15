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    AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek

    Zen 3 mimarisi üzerinde yükselen yeni nesil Ryzen’ların yanı sıra seçili Ryzen 3000 işlemcilerinden satın alanların kütüphanesi güncel bir yapımla genişleyecek.
    1 hf.
    3,9b
    1
    32
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek
    Tam Boyutta Gör

    Ryzen 5000’de fiyat artışına giden AMD oyun hediyesiyle kullanıcıların gönlünü almaya hazırlanıyor. Üstelik kampanya’ya hali hazırdaki çözümlerden dahil olanlar da var.

    Ryzen alana Far Cry 6 hediye

    AMD Reward programı çerçevesinde düzenlenen hediye dahilinde Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinden birisini satın alan kullanıcılar Şubat 2021’de çıkacak Far Cry 6 hediyesini almaya hak kazanacak.

    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor"

    20 Ekim’den itibaren başlayacak hediyeye ek olarak 31 Aralık’a kadar Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900 XT veya Ryzen 7 3800 XT tercih edenler de farklı bir promosyon içerisinde aynı oyunu elde edecekler. Son olarak Ryzen 5000 ailesinin önümüzdeki 5 Kasım’a satışa sunulacağını hatırlatalım.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-will-bundle-far-cry-6-with-ryzen-5000-processors.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    32 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. en beğenilen
    Bu Ubisoft'a üzülüyorum.
    Adamlar bir zamanların efsanesiyken şu anda promosyon oyun yapan bir firma haline geldiler.
    Birbirinin aynısı ve kendini tekrar eden oyunlar yaptıkları sürece bu, böyle devam edecek galiba.
    Bu Ubisoft'a üzülüyorum. Adamlar bir zamanların efsanesiyken şu anda promosyon oyun yapan bir firma haline geldiler. Birbirinin aynısı ve kendini tekrar ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +13
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf.
    Lisa Abla durmak bilmiyor, sağlı sollu. Intel'i batırmaz inşalla.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Timeguard 1 hf. Jon_Kar
    Amd seseha yı batırdı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Kadın mı erkek mi daha onu çözemedim ben
    Yanıtla +2
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    Skywalkerx 1 hf.
    Ehonomiyi de lisa ablam batırdı
    Yanıtla +3
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    Rv370 1 hf.
    inteli bitircek bunlar kafaya koydular
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    Lisa bey farcry6 vermeyin cpu fiyatını düşürün öncelikle
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Whowert is back 1 hf. WarSaw
    Lisa hanım" diyecektin heralde?. Bende ilk başlar erkek saniyodum
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bak işte böyle yapacaksın... adamdın... adamsın... adam kalacaksın...
    Yanıtla +2
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 1 hf.
    Oyun hediyesi güzel ama şu hediyeyi r5 5600 yada r5 5600x eklese daha iyi olurdu.
    Yanıtla +1
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    sonmohikan oturanboğa (Jack Silva) 1 hf.
    Anaa bu gustave değil mi ya?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf.
    Oyun çıksında bi işlemcisi kalsın :) torrent sağolsun :XD
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    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu
    2077 versen hem daha fazla işlemci satardın hem adam akıllı oyun oynardık. Farcry 3.7
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf.
    Gustava fring abimiz değil mi ya o :D
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    HABERİN ETİKETLERİ
    far cry 6, amd ryzen 5000 ve
    5 etiket daha amd zen 3 amd oyun hediyesi hediye oyun ryzen işlemci Donanım
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