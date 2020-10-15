AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek

Ryzen 5000’de fiyat artışına giden AMD oyun hediyesiyle kullanıcıların gönlünü almaya hazırlanıyor. Üstelik kampanya’ya hali hazırdaki çözümlerden dahil olanlar da var.
Ryzen alana Far Cry 6 hediye
AMD Reward programı çerçevesinde düzenlenen hediye dahilinde Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinden birisini satın alan kullanıcılar Şubat 2021’de çıkacak Far Cry 6 hediyesini almaya hak kazanacak.
Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor"
20 Ekim’den itibaren başlayacak hediyeye ek olarak 31 Aralık’a kadar Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900 XT veya Ryzen 7 3800 XT tercih edenler de farklı bir promosyon içerisinde aynı oyunu elde edecekler. Son olarak Ryzen 5000 ailesinin önümüzdeki 5 Kasım’a satışa sunulacağını hatırlatalım.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-will-bundle-far-cry-6-with-ryzen-5000-processors.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Adamlar bir zamanların efsanesiyken şu anda promosyon oyun yapan bir firma haline geldiler.
Birbirinin aynısı ve kendini tekrar eden oyunlar yaptıkları sürece bu, böyle devam edecek galiba.