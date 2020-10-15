AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek

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Ryzen 5000’de fiyat artışına giden AMD oyun hediyesiyle kullanıcıların gönlünü almaya hazırlanıyor. Üstelik kampanya’ya hali hazırdaki çözümlerden dahil olanlar da var.

Ryzen alana Far Cry 6 hediye

AMD Reward programı çerçevesinde düzenlenen hediye dahilinde Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinden birisini satın alan kullanıcılar Şubat 2021’de çıkacak Far Cry 6 hediyesini almaya hak kazanacak.

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20 Ekim’den itibaren başlayacak hediyeye ek olarak 31 Aralık’a kadar Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900 XT veya Ryzen 7 3800 XT tercih edenler de farklı bir promosyon içerisinde aynı oyunu elde edecekler. Son olarak Ryzen 5000 ailesinin önümüzdeki 5 Kasım’a satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-will-bundle-far-cry-6-with-ryzen-5000-processors.html

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