Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor

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Kırmızı ekibin Zen 3 mimarisiyle beklenenin de üzerinde IPC artışı sunduğu yeni Ryzen ailesi fiyat artışıyla bütçesi kısıtlı kullanıcıları üzmüştü. Görünüşe göre AMD hem kaslı hem de az tuzlu bir işlemci üzerinde çalışıyor.

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AMD’nin tanıtımıyla birlikte kullanıcıların gözü daha uygun fiyatlı bir Ryzen 5 5600 seçeneğinin üzerine çevrilmişti. Özellikle de her işlemcinin üzerine önceki nesle göre 50’şer dolarlık zam yapan AMD’nin bu hamlesi beklentileri iyiden iyiye arttırmıştı.

Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 geliyor

Rapora göre AMD, Ryzen 5 3600 efsanesinin adını Ryzen 5 5600 ile sürdürecek. 220 dolarlık etiketiyle Ryzen 5 5600X’ten 80 dolar düşük fiyata sahip olacak yonga yine de selefinden 20 dolar yüksek fiyata sahip.

Bununla birlikte Ryzen 5 5600 için önümüzdeki yılın ilk aylarına işaret edilmiş. Bu da AMD’nin 400 serisi anakartlar için Zen 3 güncellemesini planladığı döneme denk geliyor.

Görünüşe göre teknoloji forumları uygun fiyatlı B450 anakart ve nesilden nesile yaklaşık %29 fark açan Ryzen 5 5600 kombiniyle dolup taşacak.

https://www.techpowerup.com/273331/amd-ryzen-5-5600-rumored-to-launch-early-2021-for-220-usd

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