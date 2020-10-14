Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor

    Lisa SU’nun sunumuyla düzenlenen Ryzen 5000 tanıtımının ardından donanım dünyasının gündeminde günlerdir yeni işlemciler var. Yeni haber bütçe dostu sistem kuracakları ilgilendiriyor.
    1 hf.
    3,5b
    1
    30
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin Zen 3 mimarisiyle beklenenin de üzerinde IPC artışı sunduğu yeni Ryzen ailesi fiyat artışıyla bütçesi kısıtlı kullanıcıları üzmüştü. Görünüşe göre AMD hem kaslı hem de az tuzlu bir işlemci üzerinde çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

    AMD’nin tanıtımıyla birlikte kullanıcıların gözü daha uygun fiyatlı bir Ryzen 5 5600 seçeneğinin üzerine çevrilmişti. Özellikle de her işlemcinin üzerine önceki nesle göre 50’şer dolarlık zam yapan AMD’nin bu hamlesi beklentileri iyiden iyiye arttırmıştı.

    Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 geliyor

    Rapora göre AMD, Ryzen 5 3600 efsanesinin adını Ryzen 5 5600 ile sürdürecek. 220 dolarlık etiketiyle Ryzen 5 5600X’ten 80 dolar düşük fiyata sahip olacak yonga yine de selefinden 20 dolar yüksek fiyata sahip.

    Bununla birlikte Ryzen 5 5600 için önümüzdeki yılın ilk aylarına işaret edilmiş. Bu da AMD’nin 400 serisi anakartlar için Zen 3 güncellemesini planladığı döneme denk geliyor.

    Görünüşe göre teknoloji forumları uygun fiyatlı B450 anakart ve nesilden nesile  yaklaşık %29 fark açan Ryzen 5 5600 kombiniyle dolup taşacak.



    https://www.techpowerup.com/273331/amd-ryzen-5-5600-rumored-to-launch-early-2021-for-220-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf.
    Gelen tepkiler sonrası güzel fiyatlandırma....



    Evet hakediyor helal amd denseydi bu fiyatlara zor inerdi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rv370 1 hf.
    beklemedeyiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    X370'ci arkadaşlar üzülüyor ama 5000 serisi 400 ve 500 serisi anakartı olanların da son işlemcisi büyük ihtimal. Yani onlar da anakartları 2000 serisi işlemciler ile çıktığını farzedersek 2000-3000-5000 işlemcileri kullanmış olacak. 1000 serisi çıktığında bu anakartlar yoktu mecburen 300 serisi anakart alındı. 300 serisi olanlar da 1000-2000-3000 serisi işlemcileri kullanabiliyor. Yani 500 serisi hatta 400 serisi anakart alıp 1000 serisi işlemci kullanmak gibi garip bir işe girilmezse teorik olarak adil bir durum var, yeter da 3 nesil kullanmak. Daha ne istiyonuz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf.
    @<b>mito1172</b>
    Hocam ironi yapıyordum, ikimiz de x370 sahibiyiz aynı kaderi çekiyoruz diye söyledim ama siz bilirsiniz, sona da " "" arkadaşı atmıştım zaten
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 1 hf. Whitebeard.
    öyle bir yazmışsın ki ironiyi anlamam mümkün değil malum burada dengesizler çok bazen zırlama yazıyorlar herkese sinir oluyorum seni de öyle sandım pardon o aman siliyorum yazımı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Her satıştan para alma mevzusu, chip satıyor, ayrıca ne parası alıyorki?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    relling (Furkan Karagöz) 1 hf. ilkerinanç
    Her satıştan değil hocam sonuçta b550 chipset ücreti ile b450 chipset ücreti farklı. Amd daha pahalıya sattığı bi chipsetin kullanılmasını ister ondan bahsetmiştim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 1 hf. (düzenlendi)

    @Zenohsama Aynen öyle yetmiyor lafına o yüzden palavra diyorum



    @relling doğrudur ben onu bilmiyordum şayet her satışta para alıyorsa onunda işine geliyor denebilir ve o zaman 16 mb olayı danışıklı döğüş biosu 16 mb yapalım bahanemiz hazır olsun diyorlar çünkü b450 x470 de de 16 mb bioslu olanlar var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 1 hf.
    Ryzen 3600 AF bekliyorum ucuza :)). Bi umut :)
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Benim 2600 cinebechde 382 single core skoru alıyor. Bu işlemci 600 single core skoru ve gecikmelerin düşmesiyle muazzam performans farkı koyar ortaya
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Luke Neil 1 hf.
    çinli, kimsenin kim olduğunu bilmediği sıradan bir kullanıcı bir twit atıyor hooop her yerde haber... üstelik fiyat verilmiş ki fiyat lansman anına kadar belli olmaz çoğu durumda. 5 ay öncesinden lisa su bile bilmiyordur zira tam çıkacağı ana o anlık rekabete göre belirlenir fiyat. 5600 ün çıkacağı bile şüpheli ama 4 ay öncesinden fiyatlar bile belli sorarsan. öyle twit atmış bir çinli kullanıcı zira
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Gardiyan- (Ö. G.) 1 hf.
    Eğerki asus oyunbozanlık yapmaz x470 kartlara zen3 destekli bios yayınlarsa r5 5600 alır ddr4 devrini kapatırım. 220 dolar iyi bir fiyatlandırma amd gelen tepkileri dikkate almış görünüyor
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ONY86 (Orhan Nadir YAMUK) 1 hf. -Gardiyan-
    yabancı forumda asusun duyuru yayınlayıp güncelleme vereceğine dair bi haber okudum, igilizcem uçmadı ise.şimdi para biriktirsek senye anca işlemciyi alırız :) bios da çıkarsa b450 anakart ile kombinleriz. hayal dünyası işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 1 hf. -Gardiyan-
    o haber asus mh nin halt yemesi yani sıfır bilgisizliğinden çıktı 2021 ocak gibi gelecekmiş 400 bioslar

    siz yırttınız biz x370 alanlar havamızı aldık laf cambazlığıyla güzel oyuna getirdi hem amd hem anakart üreticileri
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Bir sonraki işlemcim belli oldu gibi. Hadi hayırlısı.
    5100- 5300 gibi bişiler çıkarsa onlar da eskisinin üstüne yüzde 29 koyarsa işler değişir tabi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +202 Last Troll Bender +194 Yanfo +194 12 Angry Men +156 Normandia_06 +150 th9 +143 ClassımDeğilsin +127 Skywalkerx +107 fhrstw +105 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3492 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd ryzen 5 5600, amd ryzen 5000 ve
    4 etiket daha amd zen 3 amd b450 anakart amd anakart Donanım
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor 1 hf. Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı 1 hf. Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi 1 hf. OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası 1 hf. Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos 1 hf. Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek 1 hf. Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S 1 hf. Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var 1 hf. Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası 1 hf. Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro 1 hf. Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti 1 hf. ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi 1 hf. Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı 1 hf. Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor Sonraki Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor 1 hf. PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. Blue Origin, aynı roketi yedi kez uzaya göndererek yeniden kullanılabilirlik rekoru kırdı 1 hf. Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var 1 hf. ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz 1 hf. 300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı 1 hf. Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı 1 hf. Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler 1 hf. Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu 1 hf. Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor 1 hf. iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi? 1 hf. SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi 1 hf. Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı 1 hf. Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek" 1 hf. iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri] 1 hf. iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir? 1 hf. iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları 1 hf. iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman 1 hf. MagSafe geri dönüyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız