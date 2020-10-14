Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor

Kırmızı ekibin Zen 3 mimarisiyle beklenenin de üzerinde IPC artışı sunduğu yeni Ryzen ailesi fiyat artışıyla bütçesi kısıtlı kullanıcıları üzmüştü. Görünüşe göre AMD hem kaslı hem de az tuzlu bir işlemci üzerinde çalışıyor.İlginizi Çekebilir 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde
AMD’nin tanıtımıyla birlikte kullanıcıların gözü daha uygun fiyatlı bir Ryzen 5 5600 seçeneğinin üzerine çevrilmişti. Özellikle de her işlemcinin üzerine önceki nesle göre 50’şer dolarlık zam yapan AMD’nin bu hamlesi beklentileri iyiden iyiye arttırmıştı.
Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 geliyor
Rapora göre AMD, Ryzen 5 3600 efsanesinin adını Ryzen 5 5600 ile sürdürecek. 220 dolarlık etiketiyle Ryzen 5 5600X’ten 80 dolar düşük fiyata sahip olacak yonga yine de selefinden 20 dolar yüksek fiyata sahip.
Bununla birlikte Ryzen 5 5600 için önümüzdeki yılın ilk aylarına işaret edilmiş. Bu da AMD’nin 400 serisi anakartlar için Zen 3 güncellemesini planladığı döneme denk geliyor.
Görünüşe göre teknoloji forumları uygun fiyatlı B450 anakart ve nesilden nesile yaklaşık %29 fark açan Ryzen 5 5600 kombiniyle dolup taşacak.
https://www.techpowerup.com/273331/amd-ryzen-5-5600-rumored-to-launch-early-2021-for-220-usd Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Evet hakediyor helal amd denseydi bu fiyatlara zor inerdi.