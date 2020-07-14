Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu

Yarıiletken üreticisi Intel, hibrit tasarım anlayışını genişletmek istiyor. Paylaşılan doküman önemli bir detayı açığa çıkardı.

Intel’in LGA1700 soketle gelecek Alder Lake işlemcileri geçtiğimiz haftalarda duyurulan Lakefield işlemcilerinde olduğu gibi ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer bir dizaynla gelecek. Şimdiye kadar bilinen bu bilgi sızan dokümanla birlikte doğrulanırken AVX-512 ile ilgili bir değişiklik de göze çarpıyor.

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Görünüşe göre Hybrid Technology aktifken yani büyük ve küçük çekirdekler aktifken AVX-512, TSX-NI ve FP16 komutsetleri pasif konumda kalacak. Bu durumda AVX-512 komutsetini kullanmak isteyen kullanıcıların Hybrid Technology’i kapatıp zayıf çekirdeklerden feragat etmesi gerekecek.

Linus Torvalds AVX-512'i yerden yere vurdu

Diğer taraftan Linus Torvalds’ın dün yayınladığı yazısında özel durum çöpü olarak nitelendirdiği AVX-512, tecrübeli yazılım mühendisine göre benchmarklar dışında kimsenin de umurunda değil. Torvalds’a göre Intel herkesin kullanacağı komutsetlerine öncelik vererek performans artışına odaklanmalı.

Ayrıca Bkz. "Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı"

Son olarak Alder Lake masaüstü işlemcilerinin DDR5 belleklerle gelmesi beklenirken PCIe 4.0 desteği sunması bekleniyor. Yongalar 600 serisi anakartlar üzerinde çalışacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihi olarak 2022 yılına işaret ediliyor.

https://videocardz.com/newz/intel-hybrid-technology-big-and-small-cores-coming-to-alder-lake

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