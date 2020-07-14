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    Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu

    Hibrit mimarili masaüstü işlemcileri AVX-512 ile ilgili önemli bir gelişmeye sahne olacak.
    21 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu

    Yarıiletken üreticisi Intel, hibrit tasarım anlayışını genişletmek istiyor. Paylaşılan doküman önemli bir detayı açığa çıkardı.

    Intel’in LGA1700 soketle gelecek Alder Lake işlemcileri geçtiğimiz haftalarda duyurulan Lakefield işlemcilerinde olduğu gibi ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer bir dizaynla gelecek. Şimdiye kadar bilinen bu bilgi sızan dokümanla birlikte doğrulanırken AVX-512 ile ilgili bir değişiklik de göze çarpıyor.

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    Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu
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    Görünüşe göre Hybrid Technology aktifken yani büyük ve küçük çekirdekler aktifken AVX-512, TSX-NI ve FP16 komutsetleri pasif konumda kalacak. Bu durumda AVX-512 komutsetini kullanmak isteyen kullanıcıların Hybrid Technology’i kapatıp zayıf çekirdeklerden feragat etmesi gerekecek.

    Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu

    Linus Torvalds AVX-512'i yerden yere vurdu

    Diğer taraftan Linus Torvalds’ın dün yayınladığı yazısında  özel durum çöpü olarak nitelendirdiği AVX-512, tecrübeli yazılım mühendisine göre benchmarklar dışında kimsenin de umurunda değil. Torvalds’a göre Intel herkesin kullanacağı komutsetlerine öncelik vererek performans artışına odaklanmalı.

    Ayrıca Bkz. "Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı"

    Son olarak Alder Lake masaüstü işlemcilerinin DDR5 belleklerle gelmesi beklenirken PCIe 4.0 desteği sunması bekleniyor. Yongalar 600 serisi anakartlar üzerinde çalışacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihi olarak 2022 yılına işaret ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-hybrid-technology-big-and-small-cores-coming-to-alder-lake Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sn.
    PCIe 4.0 desteği sunması bekleniyor.nassı yani şu anda satılan z490 anakartlar zaten pcie4 destekli değil mi?11. seri işlemciler pcie4 destekli olmayacak mı ne demek 1700 soket pcie4 desteği sunması bekleniyor?ümitleri yok beceremeyecekler 11. nesle pcie4 desteğini vermeye demektir bu.dur bi timespy extreme gibi benchmark yapayım dediğimizde 16 çekirdekten 8 çekirdeğe düşüyoruz yani süpermiş.
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    jem991 (Adnan Balcı) 4 dk.
    2022 mi amd bu sene ddr 5 desteği sunmaya başlamazsa fena değil
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    .V. 21 sn. jem991
    Bu sene daha 4000 gelecek, ryzenler ortalama 1.5 senede bir çıkıyor. AMD için de en erken tarih 2022.
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    .V. 5 dk.
    Şu ddr5'lerden ufak ufak haberler gelmeye başlasa, ilk nesillerde gecikmeler ne olacak ben onu merak ediyorum. Duruma göre ryzen 4000 veya 11. nesle geçelim olmadı 5000 ile 12. nesli bekleriz.
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