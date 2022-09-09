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    AMD Ryzen 7 7700X performans testlerinde rakip tanımıyor

    AMD’nin Zen 4 mimarisi gücünü göstermeye devam ediyor. Firmanın Ryzen 7000 serisinde yer alan Ryzen 7 7700X’in ortaya çıkan performans testlerinde işlemcinin rakip tanımadığı görülüyor.
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    AMD Ryzen 7 7700X performans testlerinde rakip tanımıyor
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    AMD’nin Zen 4 çekirdek mimarisine sahip Ryzen 7000 serisi işlemcileri bu ayın sonunda perakende pazarına girecek. AMD gerçekleştirdiği sunumda her ne kadar Ryzen 7000 ailesine ait performans rakamlarını paylaşmış olsa da bağımsız test sonuçları kıyaslama açısından daha ön planda. Bu bağlamda Ryzen 7 7700X hakkında çıkan yeni bilgiler işlemcinin performansına ışık tutuyor.

    Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 5950X'i ezip geçiyor

    İlk olarak CPU-z’de Gigabyte X670E Aorus anakart üzerinde DDR5 6400 belleklerle test edilen Ryzen 7 7700X, tek çekirdekte 774, çoklu çekirdekte ise 8381 puan almayı başardı. Bu rakamlara göre 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan 7700X, tek çekirdek performansında Ryzen 7 5800X’ten (8/16 çekirdek) yüzde 21, Ryzen 9 5950X’ten (16/32 çekirdek) yüzde 20 daha hızlı. Ryzen 7 7700X ayrıca Core i5 12600K’yı (10/16 çekirdek) yüzde 1 geçmeyi başardı ancak Core i7 12700K’ya yetişemedi.

    Ryzen 7 7700X tek çekirdek ve çok çekirdek performansı
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    Çoklu çekirdek tarafındaysa 7700X, Core i9 12900K’yı yüzde 1 geçerken Core i7 12700K’dan ise yüzde 8 daha hızlı. Bununla birlikte yeni işlemci Ryzen 7 5800X’ten de yüzde 28 daha hızlı bir performans sergilemeyi başarmış.

    Ryzen 7 7700X farklı anakart (ASUS ROG Crosshair X670E Hero) ve bellek yapılandırmasıyla (64GB DDR5-6000) Geekbench veri tabanında da görüntülendi. Ryzen 7700X, tek ve çok çekirdekte Geekbench V5 testlerinde sırasıyla 2209 ve 14459 puan almayı başarmış. Bu sonuçlara göre 7700X’in, Core i7-12700K'dan tek çekirdekli testlerde yüzde 16 ve çok çekirdekli testlerde yüzde 2 daha hızlı olduğu görülüyor.

    AMD Ryzen 7 7700X çıkış tarihi

    AMD Ryzen 7 7700X resmi olarak 27 Eylül'de Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X ve Ryzen 5 7600X ile birlikte piyasaya sürülecek. Aktarılanlara göre AMD, Ryzen 7000'in yanı sıra X670 anakartları için geçerli olan inceleme ambargosunu 26 Eylül’de kaldıracak.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-7700x-performance-in-cpu-z-and-geekbench-has-been-leaked https://www.tomshardware.com/news/ryzen-7-7700x-edges-past-core-i9-12900k-in-new-benchmark
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 21 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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