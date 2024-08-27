AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı Windows 11 24H2 ile büyük oranda artıyor

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Tam Boyutta Gör AMD’nin Zen 5 ve Zen 4 tabanlı işlemcileri olan Ryzen 9000 ve Ryzen 7000 serisi işlemcilerin Windows 11 24H2 güncellemesi ile performans artışı elde edeceği belirtiliyordu. Bu güncelleme üzerinde yapılan testlere göre işlemciler ortalama olarak çift haneli performans artışları yakalıyor.

Performans çift haneli artıyor

Tam Boyutta Gör Avustralyalı yayın kuruluşu HardwareUnboxed, yeni Windows 11 güncellemesini Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7700X ve Zen 5 tabanlı Ryzen 7 9700X işlemcilerle Windows 11'deki 24H2 ve 23H2 güncellemeleri arasında test etti. AMD'nin önceki nesil Ryzen 7 7700X'i birçok oyunda 1080p'de ortalama yüzde 10 performans artışı sağlarken, yeni Zen 5 tabanlı Ryzen 7 9700X, yeni Windows 11 24H2 güncellemesi yüklendiğinde 1080p'de ortalama yüzde 11 daha hızlıydı.

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Windows 11 24H2 güncellemesi dallanma tahminlerinde iyileştirmeler getiriyor ve bu güncellemenin Ryzen 9000 “Zen 5” CPU'larda mevcut olan ve daha önce yapılmayan dallanma tahmin (branch prediction) kapasitesinden yararlanacağı söyleniyor. Güncelleme Zen 4’ün de işine yarasa da Zen 5 işlemciler oyun dışında da performans artışı elde edecek gibi görünüyor. Ancak en nihayetinde nesilden nesle performans artışı AMD’nin iddialarıyla örtüşmemeye devam ediyor zira Zen 4 işlemciler de güncellemeden neredeyse aynı şekilde yararlanıyor. Bu arada Intel işlemciler de hafif bir artış yakalıyor güncelleme sayesinde.

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Bir Windows sürümünün performansı bu seviyede artırıyor olması ilginç. Daha da ilginç olanı ise AMD’nin Ryzen 9000’i neden bu güncelleme henüz yayınlanmamışken piyasaya sürmüş olması. Firma, bariz bir şekilde Ryzen 9000’i Windows güncellemesinden yararlanacak şekilde konumlandırabilirdi. Böylelikle ilk izlenimler daha olumlu yönde ilerleyebilirdi.

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AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı büyük oranda artıyor