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    AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı Windows 11 24H2 ile büyük oranda artıyor

    Zen 5 tabanlı AMD Ryzen 9000 ve Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemciler Windows 11 “24H2” güncellemesiyle birlikte çift haneli performans artışı elde etmeyi başarıyor.
    AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı büyük oranda artıyor Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Zen 5 ve Zen 4 tabanlı işlemcileri olan Ryzen 9000 ve Ryzen 7000 serisi işlemcilerin Windows 11 24H2 güncellemesi ile performans artışı elde edeceği belirtiliyordu. Bu güncelleme üzerinde yapılan testlere göre işlemciler ortalama olarak çift haneli performans artışları yakalıyor.

    Performans çift haneli artıyor

    AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı büyük oranda artıyor Tam Boyutta Gör
    Avustralyalı yayın kuruluşu HardwareUnboxed, yeni Windows 11 güncellemesini Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7700X ve Zen 5 tabanlı Ryzen 7 9700X işlemcilerle Windows 11'deki 24H2 ve 23H2 güncellemeleri arasında test etti. AMD'nin önceki nesil Ryzen 7 7700X'i birçok oyunda 1080p'de ortalama yüzde 10 performans artışı sağlarken, yeni Zen 5 tabanlı Ryzen 7 9700X, yeni Windows 11 24H2 güncellemesi yüklendiğinde 1080p'de ortalama yüzde 11 daha hızlıydı.
    AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı büyük oranda artıyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan Windows 11 24H2 güncellemesi dallanma tahminlerinde iyileştirmeler getiriyor ve bu güncellemenin Ryzen 9000 “Zen 5” CPU'larda mevcut olan ve daha önce yapılmayan dallanma tahmin (branch prediction) kapasitesinden yararlanacağı söyleniyor. Güncelleme Zen 4’ün de işine yarasa da Zen 5 işlemciler oyun dışında da performans artışı elde edecek gibi görünüyor. Ancak en nihayetinde nesilden nesle performans artışı AMD’nin iddialarıyla örtüşmemeye devam ediyor zira Zen 4 işlemciler de güncellemeden neredeyse aynı şekilde yararlanıyor. Bu arada Intel işlemciler de hafif bir artış yakalıyor güncelleme sayesinde.

    Bir Windows sürümünün performansı bu seviyede artırıyor olması ilginç. Daha da ilginç olanı ise AMD’nin Ryzen 9000’i neden bu güncelleme henüz yayınlanmamışken piyasaya sürmüş olması. Firma, bariz bir şekilde Ryzen 9000’i Windows güncellemesinden yararlanacak şekilde konumlandırabilirdi. Böylelikle ilk izlenimler daha olumlu yönde ilerleyebilirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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