AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı Windows 11 24H2 ile büyük oranda artıyor

Performans çift haneli artıyor
Bir Windows sürümünün performansı bu seviyede artırıyor olması ilginç. Daha da ilginç olanı ise AMD’nin Ryzen 9000’i neden bu güncelleme henüz yayınlanmamışken piyasaya sürmüş olması. Firma, bariz bir şekilde Ryzen 9000’i Windows güncellemesinden yararlanacak şekilde konumlandırabilirdi. Böylelikle ilk izlenimler daha olumlu yönde ilerleyebilirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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