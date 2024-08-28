Windows 11 24H2’ye gerek yok: AMD Ryzen 9000 ve 7000 işlemciler güncelleme ile hızlandı

Performans çift haneli yükseliyor
Şimdi ise AMD, aynı dal tahmin optimizasyonlarını backporting yoluyla Windows 11 23H2'ye getirildiğini doğruladı. Yeni güncelleme, Windows Update aracılığıyla yapılabiliyor. Güncelleme “KB5041587” olarak listeleniyor. Dolayısıyla performans artışı için Windows 11 24H2 için önizleme sürümlerine geçmek gerekmeyecek. AMD, KB5041587'nin yüklü olduğu 23H2 versiyonunda çok benzer performans artışı olacağını söylüyor.
Dallanma tahmini optimizasyonu ile ilgili işlemciler her alanda aynı performans artışını yakalamıyor. Oyunlar özelinde Ryzen 9000 ailesinde ortalama yüzde 11, Ryzen 7000 ailesinde ise ortalama yüzde 10’luk kayda değer bir artış yaşanacağı belirtiliyor. Bu arada Zen 3 tabanlı Ryzen işlemciler de performans artışından faydalanacak. Uygulamalarda da yine performans artışı yaşanacağı aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.