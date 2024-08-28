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    Windows 11 24H2’ye gerek yok: AMD Ryzen 9000 ve 7000 işlemciler güncelleme ile hızlandı

    Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 ve Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemciler için AMD dallanma tahmini optimizasyonu artık KB5041587 güncellemesi ile Windows 11 23H2'de mevcut.
    AMD Ryzen 9000 ve 7000 işlemciler güncelleme ile hızlandı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Zen 5 ve Zen 4 tabanlı işlemcileri olan Ryzen 9000 ve Ryzen 7000 serisi işlemcilerin Windows 11 24H2 güncellemesi ile performans artışı elde ettiği paylaşılmıştı. Ancak Microsoft, mevcutta bulunan Windows 11 23H2 için yayınladığı KB5041587 güncellemesi ile performans artışını Windows 11 24H2’ye gerek olmadan getirdi.

    Performans çift haneli yükseliyor

    AMD Ryzen 9000 ve 7000 işlemciler güncelleme ile hızlandı Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce AMD, Windows 11 24H2'de kullanıma sunulacak olan yeni bir dallanma tahmini (branch prediction) optimizasyon yaması üzerinde çalıştığını duyurdu. Hem AMD hem de ilgili optimizasyonun bulunduğu Windows 11 24H2 sürümünde işlemcileri test edenler çift haneli performans artışı elde edildiğini paylaştı.

    Şimdi ise AMD, aynı dal tahmin optimizasyonlarını backporting yoluyla Windows 11 23H2'ye getirildiğini doğruladı. Yeni güncelleme, Windows Update aracılığıyla yapılabiliyor. Güncelleme “KB5041587” olarak listeleniyor. Dolayısıyla performans artışı için Windows 11 24H2 için önizleme sürümlerine geçmek gerekmeyecek. AMD, KB5041587'nin yüklü olduğu 23H2 versiyonunda çok benzer performans artışı olacağını söylüyor.

    Dallanma tahmini optimizasyonu ile ilgili işlemciler her alanda aynı performans artışını yakalamıyor. Oyunlar özelinde Ryzen 9000 ailesinde ortalama yüzde 11, Ryzen 7000 ailesinde ise ortalama yüzde 10’luk kayda değer bir artış yaşanacağı belirtiliyor. Bu arada Zen 3 tabanlı Ryzen işlemciler de performans artışından faydalanacak. Uygulamalarda da yine performans artışı yaşanacağı aktarılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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