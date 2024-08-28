Windows 11 24H2’ye gerek yok: AMD Ryzen 9000 ve 7000 işlemciler güncelleme ile hızlandı

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Tam Boyutta Gör AMD’nin Zen 5 ve Zen 4 tabanlı işlemcileri olan Ryzen 9000 ve Ryzen 7000 serisi işlemcilerin Windows 11 24H2 güncellemesi ile performans artışı elde ettiği paylaşılmıştı. Ancak Microsoft, mevcutta bulunan Windows 11 23H2 için yayınladığı KB5041587 güncellemesi ile performans artışını Windows 11 24H2’ye gerek olmadan getirdi.

Performans çift haneli yükseliyor

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce AMD, Windows 11 24H2'de kullanıma sunulacak olan yeni bir dallanma tahmini (branch prediction) optimizasyon yaması üzerinde çalıştığını duyurdu. Hem AMD hem de ilgili optimizasyonun bulunduğu Windows 11 24H2 sürümünde işlemcileri test edenler çift haneli performans artışı elde edildiğini paylaştı.

AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı büyük oranda artıyor 1 gün önce eklendi

Şimdi ise AMD, aynı dal tahmin optimizasyonlarını backporting yoluyla Windows 11 23H2'ye getirildiğini doğruladı. Yeni güncelleme, Windows Update aracılığıyla yapılabiliyor. Güncelleme “KB5041587” olarak listeleniyor. Dolayısıyla performans artışı için Windows 11 24H2 için önizleme sürümlerine geçmek gerekmeyecek. AMD, KB5041587'nin yüklü olduğu 23H2 versiyonunda çok benzer performans artışı olacağını söylüyor.

Dallanma tahmini optimizasyonu ile ilgili işlemciler her alanda aynı performans artışını yakalamıyor. Oyunlar özelinde Ryzen 9000 ailesinde ortalama yüzde 11, Ryzen 7000 ailesinde ise ortalama yüzde 10’luk kayda değer bir artış yaşanacağı belirtiliyor. Bu arada Zen 3 tabanlı Ryzen işlemciler de performans artışından faydalanacak. Uygulamalarda da yine performans artışı yaşanacağı aktarılıyor.

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