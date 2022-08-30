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    AMD Ryzen 7000 işlemciler duyuruldu: İşte çıkış tarihi, fiyat ve performansları

    AMD'nin merakla beklenen masaüstü Ryzen 7000 serisi işlemcileri tanıtıldı. Yeni işlemci ailesinin teknik özellikleri ve fiyatları da böylece resmen belli oldu. 
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    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    AMD kısa bir süre önce yeni Zen 4 mimarisini temel alan Ryzen 7000 serisi işlemcileri tanıttı. Ryzen 7000 serisi işlemcilerin çıkış tarihi, fiyat bilgisi ve teknik özellikleri düzenlenen etkinlik kapsamında açıklanarak kullanıcıların merakı giderildi. Etkinlik kapsamında yeni nesil AM5 platformu da sergilendi.

    AMD Ryzen 7000 çıkış tarihi

    AMD’nin yeni nesil işlemcilerinin hepsi ilk etapta satışa çıkmayacak. Kırmızılı ekip ilk olarak Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X işlemcilerini piyasaya sürecek. Bu dört işlemci 15 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. Resmi olarak raflardan satışlar ise 27 Eylül tarihinde başlayacak.

    AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatları

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    Ryzen 7000 serisinde yer alan ilk dalga işlemciler belirttiğimiz gibi 27 Eylül tarihinde perakende mağazalarda satışa çıkacak. Tanıtılan dört işlemcinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • AMD Ryzen 9 7950X - 699 Dolar
    • AMD Ryzen 9 7900X - 549 Dolar
    • AMD Ryzen 7 7700X - 399 Dolar
    • AMD Ryzen 5 7600X - 299 Dolar

    AMD, ilerleyen dönemlerde ise Ryzen 7000 serisine ait diğer işlemcileri de yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlayacak. Fakat her zaman olduğu gibi ilk olarak tepe modellerden piyasaya giriş yapılıyor.

    AMD Ryzen 7000 işlemci özellikleri

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    Tanıtılan dört işlemcinin detaylarına girmeden önce Zen 4 mimarisinin getirilerinden biraz bahsetmek gerek. AMD’nin Ryzen 7000 işlemcileri için TSMC’nin 5nm işlem düğümü kullanılıyor. Bu üretim sürecinde inşa edilen ve Zen 4 mimarisini benimseyen işlemciler, döngü başına yüzde 13’lük bir performans artışı sağlıyor. Fakat önceki nesle kıyasla bu performansın büyük bir kısmının her SoC’e eklenen fazladan çekirdek ve daha yüksek saat hızlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte AMD, Zen 4 ile Zen 3 çekirdeklerini kıyaslarken tek çekirdek performansında yüzde 29’dan fazla ve çoklu çekirdek performansında ise yüzde 35’ten fazla performans artışı yaşandığını vurguladı. Ek olarak mimarinin getirisi sayesinde watt başına performans artışı da yüzde 25 seviyelerine çıkarılmış.

    Optimize edilmiş önbellek yapılandırmasıyla L2 ön belleklerde iki kat artışının sağlandığı Ryzen 7000 serisinde PCIe Gen 5.0 ekran kartı desteği getiriliyor.

    Yeni AM5 soketine geçiliyor

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    Ryzen 7000 işlemcileriyle birlikte AMD uzunca bir sürenin ardından soket platformunda değişikliğe gidiyor. LGA1718 soketli yeni AM5 platformuna geçen firma, çift kanal DDR5 5600MHz yerel bellek hızlarını destekleyecek. Yeni anakartlar X670E, X670, B650E ve B650 yongalarıyla birlikte piyasaya girecek. İşlemcilerde olduğu gibi ilk olarak üst seviye X670E ve X670 anakartları üreticilerden göreceğiz. Üst seviye X670E ve X670 anakartlar Eylül ayında çıkarken B650E ve B650 anakartlar Ekim ayında piyasaya giriş yapacak.

    AMD Ryzen 9 7950X özellikleri

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    Serinin tepe modeli olan AMD Ryzen 9 7950X, 170W TDP değeriyle birlikte geliyor. 16 çekirdek ve 32 izlekten oluşan CPU, etkileyici şekilde 4.5 GHz taban frekansa ve 5.7 GHz boost frekans hızına sahip olan Ryzen 9 7950X, 64 MB L3 ve 16 MB L2 seviye önbellek sayesinde toplamda 80 MB önbellek ile geliyor. Core i9 12900K’dan biraz daha yüksek bir fiyatla piyasaya girecek olan işlemci Chaos V-Ray gibi çok çekirdek performansına odaklanan uygulamalarda rakibi Core i9 12900K’dan yüzde 57 daha yüksek performans sergiliyor. Bu performans aynı zamanda yüzde 47’ye kadar daha yüksek enerji verimliliği ile sağlanıyor.

    Ryzen 9 7950X oyun performansında yıkıp geçiyor

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    Oyun performanslarında da Ryzen 9 7950X, oldukça başarılı görünüyor. Önceki nesil olan Ryzen 9 5950X’e göre yüzde 35’e varan oyun performans artışı sağlanıyor. Ryzen 7950X aynı şekilde Core i9 12900K işlemcisini de oyunlarda geride bırakmayı başarıyor.

     Bu başarısı sadece oyunlarda değil render performansında, enerji verimliliğinde ve tek çekirdek performansında da rakibinden önemli derecede önde yer alıyor. AMD'nin açıkladığı GeekBench 5.4 tek çekirdek performans testine göre  Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X, Intel Core i9 12900K'dan daha hızlı. 

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    AMD Ryzen 9 7900X özellikleri

    Ryzen 9 ailesinin ikinci en güçlü ürünü olan 7900X, 12 çekirdek ve 24 izlek birimden oluşuyor. İşlemci yine yüksek frekans değerleriyle birlikte geliyor: 7900X, taban frekans hızını 4.7 GHz seviyesine çıkartırken boost frekans hızını ise 5.6 GHz seviyesine yükseltiyor. Ryzen 9 7900X, büyük abisi gibi 170W TDP değeri ve 76 MB toplam önbellek ile birlikte geliyor. İşlemcinin önbellek miktarı 64 MB L3 ve 12 MB L2 olarak dağıtılıyor. Fiyatlandırma olarak yerine geldiği Ryzen 9 5900X’in çıkış fiyatını koruyan Ryzen 9 7900X, çok daha yüksek bir performansı aynı fiyatta sunacak.

    AMD Ryzen 7 7700X özellikleri

    AMD, Ryzen 7 ailesinde yer alan ilk işlemci Ryzen 7700X oluyor. Bu işlemci 8 çekirdek ve 16 izlek birimden oluşurken 4.5 GHz taban ve 5.4 GHz boost frekans değerleri sunacak. Bu frekansların sonucu olarak 105W TDP elde ediliyor. Ryzen 7700X’te toplamda 40 MB önbellek yer alırken bu, 32 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek olarak ayrılıyor. Bu işlemcinin doğrudan rakibi ise Core i7-12700K olacak.

    AMD Ryzen 5 7600X özellikleri

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri
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    Son olarak Ryzen 5 7600X ile karşılaşıyoruz. Ryzen 7000 ailesinin piyasaya şimdilik çıkan en uygun fiyatlı işlemcisi olan CPU, 6 çekirdek ve 12 izlekten oluşuyor. Yerine geldiği Ryzen 5 6600X’ten daha yüksek bir TDP değeriyle gelen işlemci 105W TDP (vs65W TDP) ihtiyacına sahip olacak. Taban frekans hızı tarafında 4.7 GHz ve boost hızında ise 5.3 GHz seviyesine erişecek olan işlemcide toplamda 38 MB önbellek bulunacak. 32 MB L3 seviyesinde ve 6 MB L2 seviyesinde önbellek sunan işlemci 299 Dolar fiyat ile piyasaya girecek oyun performansında Core i9 12900K’yı ortalama olarak yüzde 5 geride bırakacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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