AMD Ryzen 7000 işlemciler için B650 anakartlar daha da ucuzlayacak

AM5 B650 anakartlar ucuzlayacak
Herhangi bir yeni teknolojide olduğu gibi Ryzen 7000 işlemciler, AM5 soketli yeni anakartlar ve onlarla birlikte gelen DDR5 RAM zorunluluğu tüketicilere ucuza mâl olmadı. Ancak görünüşe göre işler değişmeye başlayacak. AMD’ye göre AM5 ilerleyen dönemlerde standart haline gelecek. Bununla birlikte firma halihazırda üretici ortakların daha uygun fiyatlı yeni B650 anakart serisini piyasaya sürmeye hazırlandığını da açıkladı.
AMD’nin bu söylemi daha önce vermiş olduğu sözler ile bağlantılı olabilir. Zira B650E ve B650 anakartlar sahneye çıktığında vaat edilen 125 dolar fiyat etiketinin oldukça üstünde yer alıyorlardı. Ek olarak AMD, ucuz B650 anakartların tam hız aşırtma desteğini içereceğini ve 2023’ün ilk çeyreği içerisinde geleceğini bekliyor.
Uygun fiyatlı B650 serisi anakartların yanında A620 serisi giriş seviyesi AM5 anakartlar da piyasaya girecek. Bunlar 65W Ryzen 7000 serisi işlemciler için güzel bir seçenek olacak gibi görünüyor. Bunlarla birlikte AMD bir süre önce 2022’nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ürün fiyatlarını bilerek yüksek tuttuğunu doğrulamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?