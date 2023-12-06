Intel, AMD’nin işlemci isimlendirmesi hakkında sert konuştu!

Intel sunumunda "Ryzen 5 7520U, 2019'da piyasaya sürülen eski Zen 2 mimarisi üzerine inşa edilmiştir! AMD'nin eski mimarisi göz önünde gizleniyor!" diye belirtiyor. Intel ayrıca AMD'nin işlemci isimlendirmesini, aldatıcı pazarlamayı tanımlamak için kullanılan bir ifade olan “yılan yağı” satmakla çok açık bir şekilde karşılaştıran bir slayta da yer veriyor.
“Tencere dibin kara seninki benden kara”
Öte yandan Intel de çok masum değil. Intel, 2021 yılında Core i9 11900K'yı piyasaya sürdüğünde, 10900K'da bulunan 10 çekirdek sayısını sadece sekize düşürmüştü. Bu kafa karıştırıcı hamle, Intel'in 14nm, 14nm+ ve 14nm++ adlandırma şemalarını yıllarca kullanmasının ardından gelmişti. Intel en nihayetinde 2021 yılında süreç düğümü adlandırmasından tamamen vazgeçerek, üçüncü nesil 10nm yongalarını "Intel 7" olarak adlandırmayı tercih etti ve böylece AMD'nin TSMC'nin 7nm düğümünü temel alan ürünlerinin yanında daha rekabetçi göründü. Intel son olarak bir süre önce 13. Nesil işlemcilerin hız aşırtılmış hali gibi görünen 14. Nesil masaüstü işlemcileri piyasaya sürmüştü.
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