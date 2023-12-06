Intel, AMD’nin işlemci isimlendirmesi hakkında sert konuştu!

Tam Boyutta Gör Intel, AMD'yi Zen 2 mimarisini en yeni Ryzen 7000 serisi mobil işlemcilerinin bazılarında kullanarak müşterileri kasıtlı olarak “yanıltmakla” suçladı. Intel, sistem entegratörlerine yönelik olan ve şimdilerde kaldırılmış sunumunda büyük ölçüde AMD'nin Ryzen 5 7520U mobil işlemcisine odaklanıyor. Firma, bu işlemcinin onun kafa karıştırıcı ve biraz da yanıltıcı isimlendirmesini merkeze almış durumda.

Intel’e göre AMD, müşterileri yanıltıyor

Tam Boyutta Gör AMD geçen yıl Ryzen 7000 serisi için yeni bir isimlendirme şeması ortaya koymuştu; ilk rakam model yılını, ikinci rakam segmenti, üçüncü rakam ise mimariyi gösteriyordu. Ancak bu ilgili olmayan kullanıcılar için açıkçası ciddi bir kafa karışıklığı yaratıyor. Mesela, yeterli bilgisi olmayan birisi ilk bakışta Ryzen 5 7520U işlemcisinin AMD’nin son nesline ait orta sınıf bir işlemci olduğunu düşünecektir. Ancak Ryzen 5 7520U aslında şirketin en yeni Zen 4 mimarisine değil, AMD'nin eski Zen 2 mimarisine dayanıyor.

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Intel sunumunda "Ryzen 5 7520U, 2019'da piyasaya sürülen eski Zen 2 mimarisi üzerine inşa edilmiştir! AMD'nin eski mimarisi göz önünde gizleniyor!" diye belirtiyor. Intel ayrıca AMD'nin işlemci isimlendirmesini, aldatıcı pazarlamayı tanımlamak için kullanılan bir ifade olan “yılan yağı” satmakla çok açık bir şekilde karşılaştıran bir slayta da yer veriyor.

“Tencere dibin kara seninki benden kara”

Tam Boyutta Gör Intel'in slayt sunumu, AMD'ye karşı yıllardır görmediğimiz türden sert bir saldırı niteliğinde, ancak Intel'in burada dile getirdiği bazı noktalara karşı çıkmak açıkçası hayli zor. AMD'nin isimlendirme şeması açıkça tüketicileri bir dizüstü bilgisayarda en yeni CPU'ları aldıklarını düşünmeleri için yanıltmak üzere tasarlanmış diyebiliriz zira çoğu kişi 7520U'daki 2'nin gerçekte ne anlama geldiğinin farkında bile olmayacaktır.

Öte yandan Intel de çok masum değil. Intel, 2021 yılında Core i9 11900K'yı piyasaya sürdüğünde, 10900K'da bulunan 10 çekirdek sayısını sadece sekize düşürmüştü. Bu kafa karıştırıcı hamle, Intel'in 14nm, 14nm+ ve 14nm++ adlandırma şemalarını yıllarca kullanmasının ardından gelmişti. Intel en nihayetinde 2021 yılında süreç düğümü adlandırmasından tamamen vazgeçerek, üçüncü nesil 10nm yongalarını "Intel 7" olarak adlandırmayı tercih etti ve böylece AMD'nin TSMC'nin 7nm düğümünü temel alan ürünlerinin yanında daha rekabetçi göründü. Intel son olarak bir süre önce 13. Nesil işlemcilerin hız aşırtılmış hali gibi görünen 14. Nesil masaüstü işlemcileri piyasaya sürmüştü.

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Intel, AMD’nin işlemci isimlendirmesi hakkında sert konuştu!