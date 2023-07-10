AMD, Ryzen 7000 işlemcilerinde benzersiz bir soğutma tasarımı denedi

AMD'nin Austin'deki merkezine bir ziyaret gerçekleştiren GamersNexus, şirketin çeşitli laboratuvarlarını ve test departmanlarını inceledi. Bu ziyaret kapsamında AMD’nin Ryzen 7000 serisine bir buhar odası dahil etmeyi düşündüğü öğrenildi, en azından başlangıçta bu düşünülüyordu. Fakat, bu fikir fizibilite zorlukları nedeniyle gerçeğe dönüşmedi.
Her şeyden önce, buhar odası teknolojisi harika görünse de, tasarımdaki karmaşıklıklar nedeniyle artan bir üretim maliyeti ile birlikte geliyor. Dahası bu çözümün işlemci sıcaklığı üzerindeki etkisinin de 3 derece gibi oldukça düşük olduğu görülmüş. AMD’nin bu yenilikçi yaklaşımı takdir edilesi olsa da zayıf performans ve ek maliyet sorunları çözülemediği sürece işlemcilerde buhar odası soğutmasını görmemiz pek mümkün olmayacak.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)