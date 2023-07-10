AMD, Ryzen 7000 işlemcilerinde benzersiz bir soğutma tasarımı denedi

Tam Boyutta Gör AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemcileri geliştirirken farklı soğutma çözümleri üstünde çalıştığı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre AMD, işlemcilerdeki IHS yani entegre ısı yayıcıda benzersiz bir buhar odası soğutma teknoloji kullanmayı planladı ancak haklı çeşitli nedenlerden ötürü bu çözüm tüketicilerle buluşamadı.

Gerçeğe dönüşmeyen benzersiz tasarım

AMD'nin Austin'deki merkezine bir ziyaret gerçekleştiren GamersNexus, şirketin çeşitli laboratuvarlarını ve test departmanlarını inceledi. Bu ziyaret kapsamında AMD’nin Ryzen 7000 serisine bir buhar odası dahil etmeyi düşündüğü öğrenildi, en azından başlangıçta bu düşünülüyordu. Fakat, bu fikir fizibilite zorlukları nedeniyle gerçeğe dönüşmedi.

Tam Boyutta Gör Kısaca özetlemek gerekirse, Ryzen 7000 işlemcilerinde entegre ısı yayıcı olarak bilinen ve CPU kalıbı ile soğutma çözümü arasındaki termal dağılım sürecine yardımcı olmak için kullanılan düz bir metal plaka bulunuyor. AMD bu plakaya küçük boyutta bir buhar odası eklemeyi düşünmüş. Bu arada, buhar odası, birçok yeni nesil ekran kartında sıklıkla görülen bir teknoloji. Bu soğutma çözümünde bakır boruların içerisinde az miktarda bir sıvı bulunuyor ve bu sıvı ısındığında buharlaşarak ısıyı emiyor. Buhar daha sonra daha soğuk alanlara hareket ederek yoğunlaşıp sıvıya dönüşüyor ve emilen ısıyı serbest bırakıyor. Böylece yüksek ısı kaynaktan daha uzak bir yere taşınmış oluyor.

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Tam Boyutta Gör AMD ise prototip Ryzen 7000 işlemcilerinde soğutucu sıvıyı buharlaştırmak üzere gözenekli bir hazneye sahip buhar odası için çok farklı bir tasarım oluşturmuş. Hazne, IHS'den biraz daha büyükken ayrıca haznenin yanında bir vakum bölümü bulunuyordu. AMD'nin temsilcisi bunu gerçeğe dönüştürmeye çok yakın olduklarını ancak bu teknolojinin birkaç dezavantajı olduğunu belirtti.

Her şeyden önce, buhar odası teknolojisi harika görünse de, tasarımdaki karmaşıklıklar nedeniyle artan bir üretim maliyeti ile birlikte geliyor. Dahası bu çözümün işlemci sıcaklığı üzerindeki etkisinin de 3 derece gibi oldukça düşük olduğu görülmüş. AMD’nin bu yenilikçi yaklaşımı takdir edilesi olsa da zayıf performans ve ek maliyet sorunları çözülemediği sürece işlemcilerde buhar odası soğutmasını görmemiz pek mümkün olmayacak.

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AMD, Ryzen 7000 serisinde benzersiz bir soğutma çözümü denedi