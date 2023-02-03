AMD, işlemci ve ekran kartlarını bilerek yüksek fiyattan sattığını doğruladı

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, geçtiğimiz yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hem işlemci hem de ekran kartı sevkiyatlarını durdurduğunu ve ürünlerini yüksek fiyatlandırdığını doğruladı. İçinde bulunduğumuz çeyrekte ise bu kısıtlamanın daha hafif olacağı söylendi.
Oyuncular için kötü AMD için iyi
AMD’ye dönecek olursak, firma son iki ayda hem işlemci hem de ekran kartı fiyatlarını düşürmeye başladı. Şirketin mevcut Ryzen 7000 serisi işlemcileri, piyasaya çıktıkları ilk aydan bu yana fiyatlarında yüzde yirmi gibi dramatik düşüşler gördü. Intel ise tam tersini yaparak yüksek stok sorunu yaşayan piyasayı daha fazla işlemci gönderdi. Bazı analistler Intel’in bu hamlesini “kendi kendini imha etmek” olarak nitelendirdi.
Öte yandan AMD, bir süre önce Ryzen 7 7800X3D için 449 dolar, Ryzen 9 7900X3D için 599 dolar ve Ryzen 9 7950X3D için 699 dolar'dan başlayan fiyatlarla yeni Ryzen 7000X3D serisinin bu ayın ikinci yarısında piyasaya süreceğini açıkladı. Piyasa giriş fiyatı 699 dolar olan Ryzen 9 7950X ise halihazırda 600 doların altında satılıyor ve gelecekte işlemcinin fiyatının yükseleceğine dair bir işaret yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?