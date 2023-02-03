AMD, işlemci ve ekran kartlarını bilerek yüksek fiyattan sattığını doğruladı

Tam Boyutta Gör AMD, finansal anlamda rakibi Intel’e göre bir süredir çok daha iyi bir performans sergiliyor. Bu performansın arkasındaki hamleler ise yeni yeni gündeme geliyor. Firmanın son çeyrek verilerinin açıklandığı toplantı sırasında AMD CEO'su Dr. Lisa Su, envanter yönetimi için bazı hamleler yaptıklarını doğruladı.

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, geçtiğimiz yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hem işlemci hem de ekran kartı sevkiyatlarını durdurduğunu ve ürünlerini yüksek fiyatlandırdığını doğruladı. İçinde bulunduğumuz çeyrekte ise bu kısıtlamanın daha hafif olacağı söylendi.

Oyuncular için kötü AMD için iyi

Tam Boyutta Gör Benzer bir hamle bundan birkaç ay önce Nvidia tarafından da uygulandığı açıklanmıştı. Ancak Nvidia’nın halen bu uygulamayı sürdürüp sürdürmediği belirsiz. Öte yandan bu tip envanter yönetim hamleleri şirketlerden gördüğümüz şeyler fakat ilginç bir şekilde Intel bunu uygulamadı ve şu an bunun zorluğunu yaşıyor gibi görünüyor.

AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 1 gün önce eklendi

AMD’ye dönecek olursak, firma son iki ayda hem işlemci hem de ekran kartı fiyatlarını düşürmeye başladı. Şirketin mevcut Ryzen 7000 serisi işlemcileri, piyasaya çıktıkları ilk aydan bu yana fiyatlarında yüzde yirmi gibi dramatik düşüşler gördü. Intel ise tam tersini yaparak yüksek stok sorunu yaşayan piyasayı daha fazla işlemci gönderdi. Bazı analistler Intel’in bu hamlesini “kendi kendini imha etmek” olarak nitelendirdi.

Öte yandan AMD, bir süre önce Ryzen 7 7800X3D için 449 dolar, Ryzen 9 7900X3D için 599 dolar ve Ryzen 9 7950X3D için 699 dolar'dan başlayan fiyatlarla yeni Ryzen 7000X3D serisinin bu ayın ikinci yarısında piyasaya süreceğini açıkladı. Piyasa giriş fiyatı 699 dolar olan Ryzen 9 7950X ise halihazırda 600 doların altında satılıyor ve gelecekte işlemcinin fiyatının yükseleceğine dair bir işaret yok.

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