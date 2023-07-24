AMD Ryzen 5 7500F piyasaya çıktı: İşte fiyatı, performansı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD, şimdiye kadarki en uygun fiyatlı Zen 4 tabanlı işlemcisi olan Ryzen 5 7500F'yi sessizce piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı üzere kardeşlerinin aksine entegre grafik biriminden yoksun olan Ryzen 5 7500F, önümüzdeki dönemlerde tüm dünyada satışa sunulacak. Ryzen 5 7500F, özellikle uygun fiyatlı AM5 sistem kurmak isteyenler için güzel bir seçenek gibi görünüyor. Gelin şimdi detaylara geçelim.

AMD Ryzen 5 7500F özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 5 7500F, 3,70 GHz temel ve 5.0 GHz maksimum saat hızında çalışan altı çekirdekli ve 12 izlek bir işlemci. Toplamda 6MB L2 önbellek, 32MB L3 önbellek ve resmi olarak DDR5-5200'ü destekleyen Ryzen 5 7500F, özellikle AMD'nin EXPO profillerini destekleyen modüllerle kullanıldığında çok daha yüksek veri aktarım hızlarını kaldırabilen çift kanallı bir DDR5 bellek alt sistemine sahip

Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 7600 vs Ryzen 5 7600X DH Fiyat Çekirdek/İzlek Temel ve Boost saat hızı TDP Ryzen 5 7600X 299 dolar 6/12 4.7 GHz / 5.3 GHz 105W Ryzen 5 7600 229 dolar 6/12 3.8 GHz / 5.1 GHz 65W Ryzen 5 7500F 179 dolar 6/12 3.7 GHz / 5.0 GHz 65W

65W TDP değerine sahip olan Ryzen 5 7500F'te bugüne kadar piyasaya sürülen Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi CPU'ların geri kalanında olduğu gibi 28 PCIe Gen5 hattı bulunuyor; bunlardan dördü yonga setine bağlanmak için kullanılıyor, dördü PCIe 5.0 x4 arabirimine sahip yüksek performanslı M.2 SSD için ve 16'sı ekran kartları ve diğer bant genişliğine aç bileşenler için mevcut durumda.

Ekran kartı demişken, model numarasındaki 'F' harfinden de anlaşılacağı gibi, bu CPU'da entegre bir GPU bulunmuyor ve bağımsız bir ekran kartı gerektiriyor. Ryzen 7000 serisi CPU'lardaki iGPU'ların çoğunlukla ofis iş yükleri oyuncular için bu durum pek önemli değil.

AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ne kadar?

AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ise 179 dolar olarak açıklandı. Böylece işlemci, halihazırda Ryzen 7000 serisindeki en uygun fiyatlı model oldu. Ek olarak Ryzen 5 7500F’in kutusunda Wraith Stealth soğutma çözümü de bulunuyor. İşlemci, mevcut A620, X670E, X670, B650E ve B650 yongalı AM5 anakartlarla uyumlu.

AMD Ryzen 5 7500F performansı

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 7500F ilk olarak Asya pazarında satışa çıktı. Oyun performansı açısından Ryzen 5 7500F, yeni Core i5-13500 ve 13400 de dahil olmak üzere Intel muadillerini gölgede bırakıyor gibi görünüyor. Öte yandan Ryzen 5 7500F, önceki nesil Ryzen 5 5600X’ten de yüzde 12’ye varan farklarla daha hızlı. Mevcut nesille kıyaslandığında ise işlemcinin Ryzen 5 7600 ve 7600X ile çok farkı olmadığı da görülüyor.

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