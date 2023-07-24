Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 5 7500F piyasaya çıktı: İşte fiyatı, performansı ve özellikleri

    AMD, Ryzen 7000 serisi işlemci ailesine son olarak Ryzen 5 7500F modelini ekledi. Ryzen 5 7500F, uygun fiyatıyla ön plana çıkarken performans olarak da iddialı görünüyor.
    Oy Ver
    AMD Ryzen 5 7500F piyasaya çıktı: İşte fiyatı, performansı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, şimdiye kadarki en uygun fiyatlı Zen 4 tabanlı işlemcisi olan Ryzen 5 7500F'yi sessizce piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı üzere kardeşlerinin aksine entegre grafik biriminden yoksun olan Ryzen 5 7500F, önümüzdeki dönemlerde tüm dünyada satışa sunulacak. Ryzen 5 7500F, özellikle uygun fiyatlı AM5 sistem kurmak isteyenler için güzel bir seçenek gibi görünüyor. Gelin şimdi detaylara geçelim.

    AMD Ryzen 5 7500F özellikleri

    AMD Ryzen 5 7500F piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 5 7500F, 3,70 GHz temel ve 5.0 GHz maksimum saat hızında çalışan altı çekirdekli ve 12 izlek bir işlemci. Toplamda 6MB L2 önbellek, 32MB L3 önbellek ve resmi olarak DDR5-5200'ü destekleyen Ryzen 5 7500F, özellikle AMD'nin EXPO profillerini destekleyen modüllerle kullanıldığında çok daha yüksek veri aktarım hızlarını kaldırabilen çift kanallı bir DDR5 bellek alt sistemine sahip

    Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 7600 vs Ryzen 5 7600X
    DH Fiyat Çekirdek/İzlek Temel ve Boost saat hızı TDP
    Ryzen 5 7600X 299 dolar 6/12 4.7 GHz / 5.3 GHz 105W
    Ryzen 5 7600 229 dolar 6/12 3.8 GHz / 5.1 GHz 65W
    Ryzen 5 7500F 179 dolar 6/12 3.7 GHz / 5.0 GHz 65W

    65W TDP değerine sahip olan Ryzen 5 7500F'te bugüne kadar piyasaya sürülen Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi CPU'ların geri kalanında olduğu gibi 28 PCIe Gen5 hattı bulunuyor; bunlardan dördü yonga setine bağlanmak için kullanılıyor, dördü PCIe 5.0 x4 arabirimine sahip yüksek performanslı M.2 SSD için ve 16'sı ekran kartları ve diğer bant genişliğine aç bileşenler için mevcut durumda.

    Ekran kartı demişken, model numarasındaki 'F' harfinden de anlaşılacağı gibi, bu CPU'da entegre bir GPU bulunmuyor ve bağımsız bir ekran kartı gerektiriyor. Ryzen 7000 serisi CPU'lardaki iGPU'ların çoğunlukla ofis iş yükleri oyuncular için bu durum pek önemli değil.

    AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ne kadar?

    AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ise 179 dolar olarak açıklandı. Böylece işlemci, halihazırda Ryzen 7000 serisindeki en uygun fiyatlı model oldu. Ek olarak Ryzen 5 7500F’in kutusunda Wraith Stealth soğutma çözümü de bulunuyor. İşlemci, mevcut A620, X670E, X670, B650E ve B650 yongalı AM5 anakartlarla uyumlu.

    AMD Ryzen 5 7500F performansı

    AMD Ryzen 5 7500F piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 5 7500F ilk olarak Asya pazarında satışa çıktı. Oyun performansı açısından Ryzen 5 7500F, yeni Core i5-13500 ve 13400 de dahil olmak üzere Intel muadillerini gölgede bırakıyor gibi görünüyor. Öte yandan Ryzen 5 7500F, önceki nesil Ryzen 5 5600X’ten de yüzde 12’ye varan farklarla daha hızlı. Mevcut nesille kıyaslandığında ise işlemcinin Ryzen 5 7600 ve 7600X ile çok farkı olmadığı da görülüyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    artı bakiye iadesi nedir xl lastik nedir call of duty cold war türkçe yama muhabbet kuşu kaka yapışması tylol hot zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 5 A515-47-R739
    Acer Aspire 5 A515-47-R739
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız