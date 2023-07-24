AMD Ryzen 5 7500F piyasaya çıktı: İşte fiyatı, performansı ve özellikleri

- AMD Ryzen 5 7500F özellikleri
- Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 7600 vs Ryzen 5 7600X
- AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ne kadar?
- AMD Ryzen 5 7500F performansı
- Yorumlar
AMD Ryzen 5 7500F özellikleri
|DH
|Fiyat
|Çekirdek/İzlek
|Temel ve Boost saat hızı
|TDP
|Ryzen 5 7600X
|299 dolar
|6/12
|4.7 GHz / 5.3 GHz
|105W
|Ryzen 5 7600
|229 dolar
|6/12
|3.8 GHz / 5.1 GHz
|65W
|Ryzen 5 7500F
|179 dolar
|6/12
|3.7 GHz / 5.0 GHz
|65W
65W TDP değerine sahip olan Ryzen 5 7500F'te bugüne kadar piyasaya sürülen Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi CPU'ların geri kalanında olduğu gibi 28 PCIe Gen5 hattı bulunuyor; bunlardan dördü yonga setine bağlanmak için kullanılıyor, dördü PCIe 5.0 x4 arabirimine sahip yüksek performanslı M.2 SSD için ve 16'sı ekran kartları ve diğer bant genişliğine aç bileşenler için mevcut durumda.
Ekran kartı demişken, model numarasındaki 'F' harfinden de anlaşılacağı gibi, bu CPU'da entegre bir GPU bulunmuyor ve bağımsız bir ekran kartı gerektiriyor. Ryzen 7000 serisi CPU'lardaki iGPU'ların çoğunlukla ofis iş yükleri oyuncular için bu durum pek önemli değil.
AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ne kadar?
AMD Ryzen 5 7500F fiyatı ise 179 dolar olarak açıklandı. Böylece işlemci, halihazırda Ryzen 7000 serisindeki en uygun fiyatlı model oldu. Ek olarak Ryzen 5 7500F’in kutusunda Wraith Stealth soğutma çözümü de bulunuyor. İşlemci, mevcut A620, X670E, X670, B650E ve B650 yongalı AM5 anakartlarla uyumlu.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)