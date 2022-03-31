AMD Ryzen 7000 işlemciler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Üretim yakında başlıyor

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Zen 4 Raphael mimarisi üzerinde çalışmalarını sürdüren AMD, masaüstü Ryzen 7000 işlemcilerini önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce AMD’nin yol haritasına ulaşmayı başaran güvenilir sızıntı kaynağı Greymon 55, işlemcilerin üretimi hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Üretim yakında başlıyor

Twitter üzerinde yeni açıklamalarda bulunan kullanıcı, AMD’nin ''paketleme tesisinin tüm işleri şimdiden hazırladığını ve önümüzdeki ay veya Mayıs ayının başlarında seri üretime başlayacağını'' bildirdi. Bununla birlikte şirketin Temmuz 2020’de tanıtılan ve Kasım ayında piyasaya sürülen Zen 3 mimarisi göz önüne alındığında, Zen 4 işlemcilerin tanımı ve piyasaya sürülme aralığının dört ila beş aylık bir zaman alabileceğini söyleyebiliriz.

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Uzun süreler desteklenen ve kullanıcıların beğenisini kazanan AM4 soketini geride bırakarak Ryzen 7000 ile birlikte tamamen yeni bir soket yapısına geçiş yapmayı planlayan AMD, Intel’in 13.nesil Raptor Lake işlemcileri ile rekabet edecek.

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AMD Ryzen 7000 işlemcilerin üretimi başlıyor