AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler 170W’a ulaşan TDP değerleri ile gelecek

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Yenilenmiş masaüstü Ryzen 5000 işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, bir sonraki Ryzen 7000 işlemciler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin merakla beklenen masaüstü serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Güç tüketimi artıyor

Gerçekleştirdiği doğru sızıntılar ile bilinen Greymon55 Twitter kullanıcısı, AMD Ryzen 9 7000 serisi işlemcilerin sırasıyla 65W, 105W ve 170W TDP değeri ile geleceğini söyledi. Ayrıca 170W'lık Ryzen 9 modelinin 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip olacağını belirten kullanıcı, 105W’lık modelin ise 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile geleceğini söylüyor.

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Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak ilk iki modelin normal stok soğutucular ile sunulacağını ancak 170W'lık modelin sıvı soğutma çözümlerine ihtiyaç duyabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni amiral gemisi işlemcilerini Intel’in Raptor Lake işlemcileri ile aynı zamanda 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlayan AMD, işlemciler üzerinde farklı değişikliklere imza atabilir.

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AMD Ryzen 7000 serisi detaylanıyor: TDP değeri yükselecek