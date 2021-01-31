AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında

Geçtiğimiz nesil mobil Ryzen işlemcilerinin ardından aynı özelliklerin yanı sıra güvenlik odaklı özelliklerle zenginleştirilmiş Pro işlemcilerini duyuran AMD Zen 3 mimarili kurumsal çözümlerini sunmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti
Mobil Ryzen Pro işlemciler yolda
AMD’nin AMD Pro Technologies başlığı altında topladığı Memory Guard ve System Memory Encription gibi kurumsal verileri korumaya yönelik özelliklerle sunduğu Ryzen Pro işlemcileri masaüstü ve mobil kardeşleriyle aynı teknik detaylarla geliyor.
Paylaşılan ekran alıntıları AMD’nin mobil Ryzen Pro işlemci hazırlığını ortaya çıkardı. 8 çekirdek 16 izleğiyle 4.4 GHz’e çıkan Ryzen 7 Pro 5850U 20 MB önbellekle desteklenmiş.
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HP’nin sitesinde ortaya çıkan modelin Ryzen 7 5800U’nun kopyası olması dikkat çekti. Son olarak taban frekansı bilinmeyen 6/12 Ryzen 5 Pro 5650U’da ise 4.2 GHz’lik tepe frekans belirlenirken 19 MB önbelleğe yer verilmiş.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-pro-5850u-and-ryzen-5-pro-5650u-appear-online Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten
Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?