AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında

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Geçtiğimiz nesil mobil Ryzen işlemcilerinin ardından aynı özelliklerin yanı sıra güvenlik odaklı özelliklerle zenginleştirilmiş Pro işlemcilerini duyuran AMD Zen 3 mimarili kurumsal çözümlerini sunmaya hazırlanıyor.

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Mobil Ryzen Pro işlemciler yolda

AMD’nin AMD Pro Technologies başlığı altında topladığı Memory Guard ve System Memory Encription gibi kurumsal verileri korumaya yönelik özelliklerle sunduğu Ryzen Pro işlemcileri masaüstü ve mobil kardeşleriyle aynı teknik detaylarla geliyor.

Paylaşılan ekran alıntıları AMD’nin mobil Ryzen Pro işlemci hazırlığını ortaya çıkardı. 8 çekirdek 16 izleğiyle 4.4 GHz’e çıkan Ryzen 7 Pro 5850U 20 MB önbellekle desteklenmiş.

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Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu"

HP’nin sitesinde ortaya çıkan modelin Ryzen 7 5800U’nun kopyası olması dikkat çekti. Son olarak taban frekansı bilinmeyen 6/12 Ryzen 5 Pro 5650U’da ise 4.2 GHz’lik tepe frekans belirlenirken 19 MB önbelleğe yer verilmiş.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-pro-5850u-and-ryzen-5-pro-5650u-appear-online

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