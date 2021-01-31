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    AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında

    CES 2021’de duyurulan mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kurumsal kanada yönelik Ryzen 5000 işlemcileri de yolda. İlk Ryzen Pro 5000U yongalar gün yüzüne çıktı.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında
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    Geçtiğimiz nesil mobil Ryzen işlemcilerinin ardından aynı özelliklerin yanı sıra güvenlik odaklı özelliklerle zenginleştirilmiş Pro işlemcilerini duyuran AMD Zen 3 mimarili kurumsal çözümlerini sunmaya hazırlanıyor.

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    Mobil Ryzen Pro işlemciler yolda

    AMD’nin AMD Pro Technologies başlığı altında topladığı Memory Guard ve System Memory Encription gibi kurumsal verileri korumaya yönelik özelliklerle sunduğu Ryzen Pro işlemcileri masaüstü ve mobil kardeşleriyle aynı teknik detaylarla geliyor.

    Paylaşılan ekran alıntıları AMD’nin mobil Ryzen Pro işlemci hazırlığını ortaya çıkardı. 8 çekirdek 16 izleğiyle 4.4 GHz’e çıkan Ryzen 7 Pro 5850U 20 MB önbellekle desteklenmiş.

    AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında
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    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu"

    HP’nin sitesinde ortaya çıkan modelin Ryzen 7 5800U’nun kopyası olması dikkat çekti. Son olarak taban frekansı bilinmeyen 6/12 Ryzen 5 Pro 5650U’da ise 4.2 GHz’lik tepe frekans belirlenirken 19 MB önbelleğe yer verilmiş.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-pro-5850u-and-ryzen-5-pro-5650u-appear-online Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    21 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Max boost sahtekarlığından ne zaman vazgeçilecek? Sıkıldım yazmaktan 1 saniyeliğine 4-5 ghz görüp sonra 3 ghzlerde takılıyorsa işlemci oraya 3ghz yazsınlar bu pazarlama değil nitelikli dolandırıcılıktan başka bişey değil. Bunu intel ve amd’de yapıyor. Hadi Masaüstünde yine oc custom sıvı soğutma ile görülebiliyor bu değerler ama laptopta olmuyor.
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