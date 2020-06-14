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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı

    Zen 2 mimarili yeni işlemciler popüler perakende sitesinde görüldü.
    20 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı
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    AMD’nin Ryzen 3000 işlemcileri firmanın Zen’le yakaladığı başarıyı sürdürmesini sağladı. Son zamanlarda paylaşılan yüksek frekanslı Ryzen yongaları bu sefer Amazon’da gün yüzüne çıktı.

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    Ryzen 5 3600XT

    Amazon UK’de listelenen Ryzen 5 3600XT 249 GBP’den ön siparişe açılmış. Ryzen 5 3600X ise aynı sitede 189 GBP’den halihazırda satışta. Ryzen 5 3600XT’nin Amazon İtalya’daki etiketi ise 284 Euro olarak belirlenmiş.

    AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı
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    Ryzen 7 3800XT’nin yer almadığı sayfalarda Ryzen 9 3900XT ise 570 Euro’dan ön sipariş aşamasına girmiş durumda. Bu fiyat mevcut Ryzen 9 3900X’in yine Amazon İtalya sayfasındaki 450 Euro’luk fiyattan 120 Euro fazlasına denk geliyor.

    AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı
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    Ayrıca Bkz. "Computex 2020 iptal edildi, Computex 2021 için tarih verildi"

    AMD’nin Vermeer işlemcileri öncesinde pazarı Comet Lake’e karşı boş bırakmama hamlesi olarak değerlendirilen XT serisi modellerin 16 Haziran’da duyurulması bekleniyor. İşlemcilerin raflardaki yerini alacağı tarihse 7 Temmuz olarak belirlenmiş.



    https://videocardz.com/newz/amazon-lists-amd-ryzen-3000xt-series-launching-july-7th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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