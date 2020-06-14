AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı

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AMD’nin Ryzen 3000 işlemcileri firmanın Zen’le yakaladığı başarıyı sürdürmesini sağladı. Son zamanlarda paylaşılan yüksek frekanslı Ryzen yongaları bu sefer Amazon’da gün yüzüne çıktı.

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Amazon UK’de listelenen Ryzen 5 3600XT 249 GBP’den ön siparişe açılmış. Ryzen 5 3600X ise aynı sitede 189 GBP’den halihazırda satışta. Ryzen 5 3600XT’nin Amazon İtalya’daki etiketi ise 284 Euro olarak belirlenmiş.

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Ryzen 7 3800XT’nin yer almadığı sayfalarda Ryzen 9 3900XT ise 570 Euro’dan ön sipariş aşamasına girmiş durumda. Bu fiyat mevcut Ryzen 9 3900X’in yine Amazon İtalya sayfasındaki 450 Euro’luk fiyattan 120 Euro fazlasına denk geliyor.

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AMD’nin Vermeer işlemcileri öncesinde pazarı Comet Lake’e karşı boş bırakmama hamlesi olarak değerlendirilen XT serisi modellerin 16 Haziran’da duyurulması bekleniyor. İşlemcilerin raflardaki yerini alacağı tarihse 7 Temmuz olarak belirlenmiş.

https://videocardz.com/newz/amazon-lists-amd-ryzen-3000xt-series-launching-july-7th

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