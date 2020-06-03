AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı

Tam Boyutta Gör

AMD donanım dünyasında işlemci tarafında Intel’e soğuk terler döktürmekle meşgulken, GPU tarafında ise Nvidia ile mücadele ediyor. Firmanın konsol segmentine sunduğu yongalar da mali açıdan önemli paya sahip.

İlginizi Çekebilir

RDNA2 mimarili kartlar yakın

553 milyon GPU

Son yayınlanan rapora göre AMD geçtiğimiz 7 yılda 553 milyon GPU teslim etmiş. Bunların içerisinde harici ekran kartları %36’lık payla ipi göğüslerken onu APU’lar %35’le takip ediyor. Dizüstü APU satışlarının masaüstü yongalara kıyasla neredeyse 2 katı hacme tekabül etmesi ise önemli bir detay.

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte AMD GPU satışlarında harici ve dahili olarak 2 ayrı klasmanda Nvidia ve Intel’in gerisine düşse de toplam satış baz alındığında hem Nvidia hem de Intel’in önüne geçmiş. Bunda şu ana dek yüz güldürücü sonuçlar elde edilen konsol cephesinin de payı büyük.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir"

Önümüzdeki dönemde ise yeni konsollarla yeniden bir sıçrama yaşanacağı söylenebilir. Ayrıca önümüzdeki yıl Samsung’la gidilecek ortaklık tabloyu daha da iyi bir noktaya taşıyabilir. Son olarak 7 yılın GPU paylarına baktığımızda ise Intel beklendiği üzere %62’lik payı yakalarken, AMD %22 ve Nvidia da %16’lık dilimle yetinmiş.

https://www.tomshardware.com/news/amd-shipped-over-half-a-billion-gpus-in-just-7-years

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.