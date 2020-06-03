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    AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı

    Son açıklanan rapor kırmızı ekibin konsollar sayesinde elde ettiği başarıyı gözler önüne serdi.
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    Metehan Göktaş
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    AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı
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    AMD donanım dünyasında işlemci tarafında Intel’e soğuk terler döktürmekle meşgulken, GPU tarafında ise Nvidia ile mücadele ediyor. Firmanın konsol segmentine sunduğu yongalar da mali açıdan önemli paya sahip.

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    553 milyon GPU

    Son yayınlanan rapora göre AMD geçtiğimiz 7 yılda 553 milyon GPU teslim etmiş. Bunların içerisinde harici ekran kartları %36’lık payla ipi göğüslerken onu APU’lar %35’le takip ediyor. Dizüstü APU satışlarının masaüstü yongalara kıyasla neredeyse 2 katı hacme tekabül etmesi ise önemli bir detay.

    AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı
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    Bununla birlikte AMD GPU satışlarında harici ve dahili olarak 2 ayrı klasmanda Nvidia ve Intel’in gerisine düşse de toplam satış baz alındığında hem Nvidia hem de Intel’in önüne geçmiş. Bunda şu ana dek yüz güldürücü sonuçlar elde edilen konsol cephesinin de payı büyük.

    AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı
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    Ayrıca Bkz. "AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir"

    Önümüzdeki dönemde ise yeni konsollarla yeniden bir sıçrama yaşanacağı söylenebilir. Ayrıca önümüzdeki yıl Samsung’la gidilecek ortaklık tabloyu daha da iyi bir noktaya taşıyabilir. Son olarak 7 yılın GPU paylarına baktığımızda ise  Intel beklendiği üzere %62’lik payı yakalarken, AMD %22 ve Nvidia da %16’lık dilimle yetinmiş.



    https://www.tomshardware.com/news/amd-shipped-over-half-a-billion-gpus-in-just-7-years Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 dk.
    Masaüstünü pc gaming’in ölmemesi için steam, epic, microsoft gibi firmalarin kompakt pcler üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum.



    Bu sayede hem fiyatlar daha alınabilir olur hemde insanların akli daha az karışır.



    Yıllardır bu işe iddialı bir şekilde girişen neden olmaz çok ilginç
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    gmyo31 (ozan can gül) 18 dk.
    7 senede iki tane ben aldım olmustur o kadar. yalnız son zamanlarda guc tuketimini ufak ufak hallettin biraz da sorunsuz driver yapsan tadından yenmez.
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    2019daDHyekatilmak 48 dk.
    Normal canım. Son 4 yılda 3 kart sırf ben aldım 4 yıl önce 1080 almış olsaydım hala kullanıyor olurdum herhalde
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