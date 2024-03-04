Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Sound Wave APU işlemciler ortaya çıktı: 3nm ve dahası

    Zen 6 mimarisi ve 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Sound Wave APU işlemciler ortaya çıktı. Yaklaşmakta olan Strix, Sarlak ve Kraken APU'lar ise, çiplet tasarımına odaklanıyor.

    AMD Sound Wave APU işlemciler ortaya çıktı! 3nm ve dahası
    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan AMD Ryzen 7000 Phoenix APU'lar, hem dizüstü hem de el konsollarında olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise yonga devi, odağını Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarisini temel alan Strix Point APU'lara çevirmiş durumda. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Geçtiğimiz saatlerde, AMD Strix, Sarlak, Kraken ve Sound Wave APU'lar hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

    AMD Sound Wave APU'lar ufukta göründü

    Bilmeyenler için bir süredir gündemde olan ''Strix Point'' işlemciler, AMD Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarileri ile desteklenecek ve Ryzen 8050 ailesi altında toplanacak. Ayrıca Hawk Point ve Phoneix'in halefi niteliğinde olacak bu APU'ların, XDNA 2 "Ryzen AI" olarak bilinen ve yapay zeka işlem performansında 3 kat artış (48 TOPS'a kadar) sunacak yepyeni bir NPU'ya sahip olması bekleniyor.

    AMD'nin yol haritasına göre bunun ardından Sarlak ve Kraken Point işlemciler ile karşılaşacağız. Ancak son sızıntıya göre AMD, gelecekteki mobil ve masaüstü platformlar için Sound Wave isimli yeni bir APU serisi üzerinde daha çalışıyor. Aktarıldığı kadarıyla yeni işlemciler, 3nm fabrikasyon süreci, Zen 6 ve RDNA 5 mimarisi ile desteklenecek.

    Hatta Zen 5 Nirvana çekirdeğinin 4nm ve 3nm süreçlerinin bir kombinasyonunu kullandığı, Morpheus kod adlı Zen 6 çekirdeğinin ise sırasıyla 3nm ve 2nm süreçlerini kullandığı söyleniyor. Bu noktada Sound Wave, Kraken Point'in halefi olacak ve muhtemel olarak 2026 yılında piyasaya çıkacak.

    Sound Wave hakkında çok az şey biliniyor ancak sızıntıda bahsedilen en ilginç şey ise Sarlak ve Strix'in farklı IO kalıp konfigürasyonlarına sahip olacağı bilgisi. Buna göre AMD Strix APU'lar, 12 CPU çekirdeği ve 16 CU'ya kadar monolitik ve 16 CPU çekirdeği ve 40 CU'ya kadar birinci sınıf olmak üzere iki konfigürasyonda gelecek.

    AMD Zen 5 çekirdek mimarisinin Haziran ayı tarihli Computex etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda AMD'nin planları hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gülücük ses olayı amazon 80 tl indirim esnaf yalanları lethality ne demek philips all in one cooker ekşi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 7N9U8EA
    HP Victus 7N9U8EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız