AMD Sound Wave APU işlemciler ortaya çıktı: 3nm ve dahası

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan AMD Ryzen 7000 Phoenix APU'lar, hem dizüstü hem de el konsollarında olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise yonga devi, odağını Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarisini temel alan Strix Point APU'lara çevirmiş durumda. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Geçtiğimiz saatlerde, AMD Strix, Sarlak, Kraken ve Sound Wave APU'lar hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

AMD Sound Wave APU'lar ufukta göründü

Bilmeyenler için bir süredir gündemde olan ''Strix Point'' işlemciler, AMD Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarileri ile desteklenecek ve Ryzen 8050 ailesi altında toplanacak. Ayrıca Hawk Point ve Phoneix'in halefi niteliğinde olacak bu APU'ların, XDNA 2 "Ryzen AI" olarak bilinen ve yapay zeka işlem performansında 3 kat artış (48 TOPS'a kadar) sunacak yepyeni bir NPU'ya sahip olması bekleniyor.

AMD'nin yol haritasına göre bunun ardından Sarlak ve Kraken Point işlemciler ile karşılaşacağız. Ancak son sızıntıya göre AMD, gelecekteki mobil ve masaüstü platformlar için Sound Wave isimli yeni bir APU serisi üzerinde daha çalışıyor. Aktarıldığı kadarıyla yeni işlemciler, 3nm fabrikasyon süreci, Zen 6 ve RDNA 5 mimarisi ile desteklenecek.

Hatta Zen 5 Nirvana çekirdeğinin 4nm ve 3nm süreçlerinin bir kombinasyonunu kullandığı, Morpheus kod adlı Zen 6 çekirdeğinin ise sırasıyla 3nm ve 2nm süreçlerini kullandığı söyleniyor. Bu noktada Sound Wave, Kraken Point'in halefi olacak ve muhtemel olarak 2026 yılında piyasaya çıkacak.

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Sound Wave hakkında çok az şey biliniyor ancak sızıntıda bahsedilen en ilginç şey ise Sarlak ve Strix'in farklı IO kalıp konfigürasyonlarına sahip olacağı bilgisi. Buna göre AMD Strix APU'lar, 12 CPU çekirdeği ve 16 CU'ya kadar monolitik ve 16 CPU çekirdeği ve 40 CU'ya kadar birinci sınıf olmak üzere iki konfigürasyonda gelecek.

AMD Zen 5 çekirdek mimarisinin Haziran ayı tarihli Computex etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda AMD'nin planları hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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AMD Sound Wave APU işlemciler ortaya çıktı! 3nm ve dahası