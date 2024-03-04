AMD Sound Wave APU işlemciler ortaya çıktı: 3nm ve dahası

AMD Sound Wave APU'lar ufukta göründü
Bilmeyenler için bir süredir gündemde olan ''Strix Point'' işlemciler, AMD Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarileri ile desteklenecek ve Ryzen 8050 ailesi altında toplanacak. Ayrıca Hawk Point ve Phoneix'in halefi niteliğinde olacak bu APU'ların, XDNA 2 "Ryzen AI" olarak bilinen ve yapay zeka işlem performansında 3 kat artış (48 TOPS'a kadar) sunacak yepyeni bir NPU'ya sahip olması bekleniyor.
AMD'nin yol haritasına göre bunun ardından Sarlak ve Kraken Point işlemciler ile karşılaşacağız. Ancak son sızıntıya göre AMD, gelecekteki mobil ve masaüstü platformlar için Sound Wave isimli yeni bir APU serisi üzerinde daha çalışıyor. Aktarıldığı kadarıyla yeni işlemciler, 3nm fabrikasyon süreci, Zen 6 ve RDNA 5 mimarisi ile desteklenecek.
Hatta Zen 5 Nirvana çekirdeğinin 4nm ve 3nm süreçlerinin bir kombinasyonunu kullandığı, Morpheus kod adlı Zen 6 çekirdeğinin ise sırasıyla 3nm ve 2nm süreçlerini kullandığı söyleniyor. Bu noktada Sound Wave, Kraken Point'in halefi olacak ve muhtemel olarak 2026 yılında piyasaya çıkacak.
Sound Wave hakkında çok az şey biliniyor ancak sızıntıda bahsedilen en ilginç şey ise Sarlak ve Strix'in farklı IO kalıp konfigürasyonlarına sahip olacağı bilgisi. Buna göre AMD Strix APU'lar, 12 CPU çekirdeği ve 16 CU'ya kadar monolitik ve 16 CPU çekirdeği ve 40 CU'ya kadar birinci sınıf olmak üzere iki konfigürasyonda gelecek.
AMD Zen 5 çekirdek mimarisinin Haziran ayı tarihli Computex etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda AMD'nin planları hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.