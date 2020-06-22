AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi

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AMD RX 5700 serisi kartlarının çıkışından bu yana bir çok sorunla karşı karşıya. Kullanıcıların defalarca bildirmesine karşın bir türlü çözülmeyen sorunlardan özellikle de ekranın kararması problemi halen bazı kullanıcılar tarafından yaşanmaya devam ediyor.

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Yeni hata bildirim aracı

Önceden de hata bildiriminin mümkün olduğu Radeon Adrenalin sürücüsüne eklenen yeni araç hem geliştiricilere daha standart ve gerekli bilgilerin olduğu bir rapor sağlıyor hem de kullanıcılara kullanımı kolay bir arayüz sunuyor.

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Bölümde sadece ekran kartının yanı sıra yongaseti, Ryzen Master ve AMD Link’e dair sorunlar da rapor edilebiliyor. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından rapor gönderilmeye hazır hale geliyor. Ayrıca yeni araç Radeon Adrenalin 20.5.1 sürümü itibariyle kullanıma sunulsa da sürücüyü önceden yükleyenlerde bulunmayabileceğini belirtelim.

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Yeni geri bildirim bölümü sayesinde umarız AMD baş ağrıtan problemlerin üstesinden gelebilir. Diğer taraftan gelişme önümüzdeki dönemdeki olası hatalara yönelik daha hızlı çözüm üretme konusunda kırmızı ekibin işini kolaylaştıracaktır.

https://www.techpowerup.com/268844/amd-radeon-adrenalin-now-lets-users-report-crashes-in-driver

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