AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi

AMD RX 5700 serisi kartlarının çıkışından bu yana bir çok sorunla karşı karşıya. Kullanıcıların defalarca bildirmesine karşın bir türlü çözülmeyen sorunlardan özellikle de ekranın kararması problemi halen bazı kullanıcılar tarafından yaşanmaya devam ediyor.İlginizi Çekebilir AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı
Yeni hata bildirim aracı
Önceden de hata bildiriminin mümkün olduğu Radeon Adrenalin sürücüsüne eklenen yeni araç hem geliştiricilere daha standart ve gerekli bilgilerin olduğu bir rapor sağlıyor hem de kullanıcılara kullanımı kolay bir arayüz sunuyor.
Bölümde sadece ekran kartının yanı sıra yongaseti, Ryzen Master ve AMD Link’e dair sorunlar da rapor edilebiliyor. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından rapor gönderilmeye hazır hale geliyor. Ayrıca yeni araç Radeon Adrenalin 20.5.1 sürümü itibariyle kullanıma sunulsa da sürücüyü önceden yükleyenlerde bulunmayabileceğini belirtelim.
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Yeni geri bildirim bölümü sayesinde umarız AMD baş ağrıtan problemlerin üstesinden gelebilir. Diğer taraftan gelişme önümüzdeki dönemdeki olası hatalara yönelik daha hızlı çözüm üretme konusunda kırmızı ekibin işini kolaylaştıracaktır.
https://www.techpowerup.com/268844/amd-radeon-adrenalin-now-lets-users-report-crashes-in-driver Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Herşey 4/4 lük iken kartlar sorun cıkarsa kimse almazdı heralde bozuk oldugunu bile bile bence kullanıcı deneyimi yetersizliğide sorunların bir kısmını oluşturuyor gibi duruyor Amd ekran kartları olsun Nvidia kaliteli üst düzey ekran kartları olsun kaliteli güç kaynağına ihtiyaç duyuyorlar malesef.