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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi

    Navi kartların çıkışından bu yana yaşanan sorunların ardından nihayet beklenen adım geldi.
    2 sa.
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    8
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi
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    AMD RX 5700 serisi kartlarının çıkışından bu yana bir çok sorunla karşı karşıya. Kullanıcıların defalarca bildirmesine karşın bir türlü çözülmeyen sorunlardan özellikle de ekranın kararması problemi halen bazı kullanıcılar tarafından yaşanmaya devam ediyor.

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    Yeni hata bildirim aracı

    Önceden de hata bildiriminin mümkün olduğu Radeon Adrenalin sürücüsüne eklenen yeni araç hem geliştiricilere daha standart ve gerekli bilgilerin olduğu bir rapor sağlıyor hem de kullanıcılara kullanımı kolay bir arayüz sunuyor.

    AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi
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    Bölümde sadece ekran kartının yanı sıra yongaseti, Ryzen Master ve AMD Link’e dair sorunlar da rapor edilebiliyor. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından rapor gönderilmeye hazır hale geliyor. Ayrıca yeni araç Radeon Adrenalin 20.5.1 sürümü itibariyle kullanıma sunulsa da sürücüyü önceden yükleyenlerde bulunmayabileceğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde "

    Yeni geri bildirim bölümü sayesinde umarız AMD baş ağrıtan problemlerin üstesinden gelebilir. Diğer taraftan gelişme önümüzdeki dönemdeki olası hatalara yönelik daha hızlı çözüm üretme konusunda kırmızı ekibin işini kolaylaştıracaktır.



    https://www.techpowerup.com/268844/amd-radeon-adrenalin-now-lets-users-report-crashes-in-driver Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yilsev (Yilsev Yildiz) 2 sa. en beğenilen
    Sapphire RX 5700 Pulse kulanıyorum 2-3 haftadır. En ufak bir problemim yok.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hepsi seçilmiş 53 dk. yeni yorumcu
    Her açtığımda wattman yazıyor ama sadece yazıyor sıkıntı yapmıyor
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    Starrk35 1 sa.
    6 aydır sapphire 5700xt nitro+ kullanıyorum. İlk aldığım zaman 1-2 kez siyah ekran hatasıyla karşılaştım. Ardından gelen güncelleme ile bir daha tekrar etmedi. Performansından oldukça memnunum.
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    Timeguard (HASAN T) 2 sa.
    Vega56 Nitro+ ile sıfıra yakın sorun çok memnunum. Navi serisi ile genelde Corsair Vs serisi tipinde kalitesiz psu (kasayla gelen vs) kullananlar yada Format atmadan sistem kuranlar düzgün sürücü kurulumu yapamayanlar.. Veya farkında olmadan işlemcisi rami yada ssd si stabil olmayanla şikayet ediyor..

    Herşey 4/4 lük iken kartlar sorun cıkarsa kimse almazdı heralde bozuk oldugunu bile bile bence kullanıcı deneyimi yetersizliğide sorunların bir kısmını oluşturuyor gibi duruyor Amd ekran kartları olsun Nvidia kaliteli üst düzey ekran kartları olsun kaliteli güç kaynağına ihtiyaç duyuyorlar malesef.
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    BekirTemel (Bekir ) 2 sa.
    amd bu işi de başaracaktır
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 sa.
    Yıllar dır nvidia kullandım ilk kez pc toplarken amd topladım gerek işlemci gerek ekran kartın dan çok memnun kaldım tmm ilk zamanlar sürücüler de sorun vardı ama adamlar baya toparladılar
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 sa.
    AMD ekran kartında insanların kafasındaki soru işaretlerini giderecek kadar gelişirse, işemciye gelen rekabetin fiyatları alt üst edişini ekran kart pazarında da görmek biz kullanıcıları çok rahatlatır.
    Yanıtla +3
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 2 sa. en beğenilen
    Sapphire RX 5700 Pulse kulanıyorum 2-3 haftadır. En ufak bir problemim yok.
    Yanıtla +5
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 sa.
    Ben gayet memnunum Amd den
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