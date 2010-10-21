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AMD uyarıyor: H.A.W.X. 2 testi objektif değil

8 yıl
19b
1
63
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan AMD Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia yolladığı elektronik posta ile bundan sonraki incelemelerde yeni H.A.W.X. 2 testinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Nvidia'nın bu girişimine karşı AMD ise yolladığı bir başka elektronik posta ile H.A.W.X. 2 testinin kullanılmamasını çünkü sonuçların objektif olmayacağını öne sürüyor. AMD Radeon HD 6800 serisinin lansmanına sayılı saatler kala Nvidia'nın bu testin kullanımına yönelik girişimlerini oldukça manidar bulan AMD, H.A.W.X. 2'nin DirectX 11 Tessellation adaptasyonunda bilinen bazı sorunlar olduğunu ve Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının gerçek performansını yansıtacak iyi bir gösterge olmadığını ifade ediyor. AMD, H.A.W.X. 2 ile elde edilecek sonuçların, diğer oyunlarla elde edilecek sonuçlar ile kıyaslanması halinde, bu noktanın daha iyi anlaşılacağına da özellikle dikkat çekiyor.

Sürücü tabanlı bir çözüm üzerinde çalıştığını ve performansı etkilemeden görüntü kalitesini arttırıcağını belirten AMD, şimdilik bu testin kullanılmamasını çünkü sonuçların objektif olmayacağını belirtiyor.


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bydahicihan 8 yıl
Nvidia zaten haksız rekabetten tazminatta ödedi :D
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eulogy 8 yıl
Buradan çıkarılacak sonuç özetle ;

Biri çakal (nvidia), diğeri kazma (amd)





Koloroformun testi gözden kaçmadı değil.

Nvidia ne çakallığından dolayı batmaktan kurtulur, ne de amd nvidia tipi fiyat politikasıyla ürünlerini satmaktan vazgeçer



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theyapici 8 yıl
yorumlarınız beni güldürdü sanki nvidia nın ortağı yada amd türkiye satış sorumlusu gibi siniz taraf olmak değil mesele parayı basıp o an ne iyiyse onu almak
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anaksunamon 8 yıl
gerçekten şu nvidiacıları anlamak çok zor.Bu adamların tek anladığı paraya tapmak hem de akılsızca.
NVIDIA değil mi 2 milyon dolar vererek crytek firmasını destekleyip cyrisis 2 nin çıkmasına yardımcı olan?
Nvidia nın para yedirmediği oyun şirketi mi kaldı da amd den driver çıkarmasını bekliyorsunuz?bunca yııldır nvidia neden oyunlarda daha başarılı sayın nvidiacılar hiç düşündünüz mü?Oyun firmalarına Türk Diliyle yardım adı altında rüşvet vererek kartlarına uygun oyun çıkarıyorlar!Var mı aranızda yalanlayabilecek?Ben size her türlü kanıtlarım...
Şimdi akıllı ve dürüst olun koyun sürüsü olmaktan çıkın ve bu fiyata ve bu durumlara rağmen amd(eski ati) insanlara ulaşabiliyorsa buna şükür edin ve nvidia nın da ne kadar halt etse de amd den korkup fiyatlarını geri çektiğini ve bunun sizin yüzünüzü güldüreceğini de unutmadan aptallıklarınızdan vazgeçin!!!
Ayrıca bu oyunun logosuna bakacak olursanız nvidia yı görürsünüz yani elbette nvidia bu oyunu referans olarak göstermek isteyecektir...
Test sonuçlarını da gördük 6870 e karşı nvidia nın bazı üst modellerinin :)))
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orc123456 8 yıl
HAWX 2'nin kullanılmasının ne için objektif olmadığını belirten bir site var mı arkadaşlar? Merak ettim doğrusu problemi.
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Zero Limit 8 yıl

anaksunamon

gerçekten şu nvidiacıları anlamak çok zor.Bu adamların tek anladığı paraya tapmak hem de akılsızca.
NVIDIA değil mi 2 milyon dolar vererek crytek firmasını destekleyip cyrisis 2 nin çıkmasına yardımcı olan?
Nvidia nın para yedirmediği oyun şirketi mi kaldı da amd den driver çıkarmasını bekliyorsunuz?bunca yııldır nvidia neden oyunlarda daha başarılı sayın nvidiacılar hiç düşündünüz mü?Oyun firmalarına Türk Diliyle yardım adı altında rüşvet vererek kartlarına uygun oyun çıkarıyorlar!Var mı aranızda yalanlayabilecek?Ben size her türlü kanıtlarım...
Şimdi akıllı ve dürüst olun koyun sürüsü olmaktan çıkın ve bu fiyata ve bu durumlara rağmen amd(eski ati) insanlara ulaşabiliyorsa buna şükür edin ve nvidia nın da ne kadar halt etse de amd den korkup fiyatlarını geri çektiğini ve bunun sizin yüzünüzü güldüreceğini de unutmadan aptallıklarınızdan vazgeçin!!!
Ayrıca bu oyunun logosuna bakacak olursanız nvidia yı görürsünüz yani elbette nvidia bu oyunu referans olarak göstermek isteyecektir...
Test sonuçlarını da gördük 6870 e karşı nvidia nın bazı üst modellerinin :)))



amd de sponsor olsun para harcasın, reklam yapsın, kendi oyunları uçsun kaçsın aga, kim engel oluyor. nvidia oyun firmalarına para döküyor diye böyle celallenmeye hakkınız yoktur.
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Normandia_06 8 yıl
Nvidia'nın son çıkardığı iyi bişey yapmış gibi gösterdiği kartlar benim hala 4850 kadar performans veremiyor :D çamur at izi kalsın hesabı
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

ferhatonair

Nvidia'nın son çıkardığı iyi bişey yapmış gibi gösterdiği kartlar benim hala 4850 kadar performans veremiyor :D çamur at izi kalsın hesabı

vay vay vay demek nvidianın son çıkardığı kartlar senin 4850 kadar performans vermiyor ha


sorması ayıptır sen hangi gezegendendin?
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Chembond 8 yıl

ferhatonair

Nvidia'nın son çıkardığı iyi bişey yapmış gibi gösterdiği kartlar benim hala 4850 kadar performans veremiyor :D çamur at izi kalsın hesabı






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sadtneverdie 8 yıl
Forum fanboy dolmuş 1 tane objektif yorum yapan yok.
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl

sadtneverdie

Forum fanboy dolmuş 1 tane objektif yorum yapan yok.

Kendini objektif sananlardan daha iyiler en azından ne oldukları belli.
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quexstre48 8 yıl
Bunları tüm oyunlar denendiğinde konuşalım.
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Saw_ 8 yıl
Amd kullanmayın demesi değilde nvidia nın kullanın demesi ilginç demekki bir şey biliyorda kullanın milletin gözünü boyayın diyor zaten amd ubisoft a dava açmamışmıydı performans sorunları yüzünden.
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vidoko 8 yıl
ya bende olsam amd 6000 serisi alırım nede olsa en fazla 1 ay içinde çıkartır sürücüsünü çok mu zor benim için hayırindiirr kurarım 5dk mı almaz.. önemli olan her alanda performasnını koruması birtek hawx2 ye mi bağlı ..
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::Ashes:: 8 yıl
Gtx 460 256 bit olanı Hd5830da daha güçsüz hd5770den biraz daha iyi bir karttı 192 bit olanı ise 5770ile yarışacak düzeydeydi..
Ama noldu yazılımsal destek sayesinde ve dx11deki başarısı nedeniyle hd5850den bile üstün görenler çıktı ortalığa..
Ama şimdi hiç bir çaresi yok hd6850ile Gtx 460lar biticek 6870 ile gtx 470in alınabilirliği gidicek hatta oda biticek..
69xx serisiylede 480 580 biticek..
Gerçi bitmicek Fiyatlar düşecek zaten az kar ediyodu zararına satar heralde :)
Yine faydası bize olacak fiyatları düşürecekler bizde alacaz..
4 sene önce birde atı demişti 400dolardan yukarı çıkmıcaz diye görüyoruz 600dolarları geçtiler..Burda bir kural getirmeleri lazım yeni seri çıkınca otomatik eski serinin fiyatı düşmesi lazım..
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carloska 8 yıl
oyun firmalarının hiç mi suçu yok bu işte... hatırlarsanız NFS nin bir serisinde EA GAMES patch çıkarınca ATI kartlarda FPS artışı olmuştu.. oyun firmaları NV YE özel yazılım uygularsa biz ATI yi oyun firmalarını sorgulayalım
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yugams 8 yıl
gereksiz bi polemik olmuş H.A.W.X. 2 de katsınlar testlere ne yani tüm oyunlarda üstün gelecek diye bişi yok birinde de geri kalsın 6000 serisi :))) neyse tek beklentimiz az para çok performans ha nvidia ha amd ne fark ederki deliğibi sevmek ruhumuzda var :))))))))))))
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sadtneverdie 8 yıl
AvP ve stalker çıkarken nvidia bunalrı bizim akrtları test ederken kullanmayın demiş miydi? Ben hiiiç hatırlamıyorum.
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sahafiec 8 yıl
@Father Torque
anlayan anlıyor dostum da anlamayanlar da hiç anlamıyor. bu konu tekrar açılmasaydı şaşardım zaten...
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