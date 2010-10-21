AMD uyarıyor: H.A.W.X. 2 testi objektif değil

Yaklaşan AMD Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia yolladığı elektronik posta ile bundan sonraki incelemelerde yeni H.A.W.X. 2 testinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Nvidia'nın bu girişimine karşı AMD ise yolladığı bir başka elektronik posta ile H.A.W.X. 2 testinin kullanılmamasını çünkü sonuçların objektif olmayacağını öne sürüyor. AMD Radeon HD 6800 serisinin lansmanına sayılı saatler kala Nvidia'nın bu testin kullanımına yönelik girişimlerini oldukça manidar bulan AMD, H.A.W.X. 2'nin DirectX 11 Tessellation adaptasyonunda bilinen bazı sorunlar olduğunu ve Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının gerçek performansını yansıtacak iyi bir gösterge olmadığını ifade ediyor. AMD, H.A.W.X. 2 ile elde edilecek sonuçların, diğer oyunlarla elde edilecek sonuçlar ile kıyaslanması halinde, bu noktanın daha iyi anlaşılacağına da özellikle dikkat çekiyor.

Sürücü tabanlı bir çözüm üzerinde çalıştığını ve performansı etkilemeden görüntü kalitesini arttırıcağını belirten AMD, şimdilik bu testin kullanılmamasını çünkü sonuçların objektif olmayacağını belirtiyor.