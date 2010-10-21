AMD uyarıyor: H.A.W.X. 2 testi objektif değil

Yaklaşan AMD Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia yolladığı elektronik posta ile bundan sonraki incelemelerde yeni H.A.W.X. 2 testinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Nvidia'nın bu girişimine karşı AMD ise yolladığı bir başka elektronik posta ile H.A.W.X. 2 testinin kullanılmamasını çünkü sonuçların objektif olmayacağını öne sürüyor. AMD Radeon HD 6800 serisinin lansmanına sayılı saatler kala Nvidia'nın bu testin kullanımına yönelik girişimlerini oldukça manidar bulan AMD, H.A.W.X. 2'nin DirectX 11 Tessellation adaptasyonunda bilinen bazı sorunlar olduğunu ve Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının gerçek performansını yansıtacak iyi bir gösterge olmadığını ifade ediyor. AMD, H.A.W.X. 2 ile elde edilecek sonuçların, diğer oyunlarla elde edilecek sonuçlar ile kıyaslanması halinde, bu noktanın daha iyi anlaşılacağına da özellikle dikkat çekiyor.
Sürücü tabanlı bir çözüm üzerinde çalıştığını ve performansı etkilemeden görüntü kalitesini arttırıcağını belirten AMD, şimdilik bu testin kullanılmamasını çünkü sonuçların objektif olmayacağını belirtiyor.
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Biri çakal (nvidia), diğeri kazma (amd)
Koloroformun testi gözden kaçmadı değil.
Nvidia ne çakallığından dolayı batmaktan kurtulur, ne de amd nvidia tipi fiyat politikasıyla ürünlerini satmaktan vazgeçer
NVIDIA değil mi 2 milyon dolar vererek crytek firmasını destekleyip cyrisis 2 nin çıkmasına yardımcı olan?
Nvidia nın para yedirmediği oyun şirketi mi kaldı da amd den driver çıkarmasını bekliyorsunuz?bunca yııldır nvidia neden oyunlarda daha başarılı sayın nvidiacılar hiç düşündünüz mü?Oyun firmalarına Türk Diliyle yardım adı altında rüşvet vererek kartlarına uygun oyun çıkarıyorlar!Var mı aranızda yalanlayabilecek?Ben size her türlü kanıtlarım...
Şimdi akıllı ve dürüst olun koyun sürüsü olmaktan çıkın ve bu fiyata ve bu durumlara rağmen amd(eski ati) insanlara ulaşabiliyorsa buna şükür edin ve nvidia nın da ne kadar halt etse de amd den korkup fiyatlarını geri çektiğini ve bunun sizin yüzünüzü güldüreceğini de unutmadan aptallıklarınızdan vazgeçin!!!
Ayrıca bu oyunun logosuna bakacak olursanız nvidia yı görürsünüz yani elbette nvidia bu oyunu referans olarak göstermek isteyecektir...
Test sonuçlarını da gördük 6870 e karşı nvidia nın bazı üst modellerinin :)))
amd de sponsor olsun para harcasın, reklam yapsın, kendi oyunları uçsun kaçsın aga, kim engel oluyor. nvidia oyun firmalarına para döküyor diye böyle celallenmeye hakkınız yoktur.
vay vay vay demek nvidianın son çıkardığı kartlar senin 4850 kadar performans vermiyor ha
sorması ayıptır sen hangi gezegendendin?
Kendini objektif sananlardan daha iyiler en azından ne oldukları belli.
Ama noldu yazılımsal destek sayesinde ve dx11deki başarısı nedeniyle hd5850den bile üstün görenler çıktı ortalığa..
Ama şimdi hiç bir çaresi yok hd6850ile Gtx 460lar biticek 6870 ile gtx 470in alınabilirliği gidicek hatta oda biticek..
69xx serisiylede 480 580 biticek..
Gerçi bitmicek Fiyatlar düşecek zaten az kar ediyodu zararına satar heralde :)
Yine faydası bize olacak fiyatları düşürecekler bizde alacaz..
4 sene önce birde atı demişti 400dolardan yukarı çıkmıcaz diye görüyoruz 600dolarları geçtiler..Burda bir kural getirmeleri lazım yeni seri çıkınca otomatik eski serinin fiyatı düşmesi lazım..
anlayan anlıyor dostum da anlamayanlar da hiç anlamıyor. bu konu tekrar açılmasaydı şaşardım zaten...