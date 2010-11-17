AMD ve Apple anlaşması 2011'de açıklanacak; Fusion işlemcili MacBook'lar yolda

Endüstriyel kaynaklarca AMD için dönüm noktası olarak nitelendirilen 2011, çok sayıda gelişmeye sahne olacak gibi görünüyor. Masaüstü, dizüstü ve sunucu platformlarında yeni nesil işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmasa da en değerli teknoloji şirketi olan Apple platformuna giriş yapmaya hazırlanıyor.

Daha önceki haberlerimizde, AMD'nin Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerinin Apple tarafından değerlendirilebileceğini belirtmiş ve AMD'nin Finansal Analist Günü'nde yaşanan son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Gelen son bilgilere göre AMD ve Apple arasındaki yeni anlaşma 2011'de açıklanacak ve Apple, Fusion işlemcilerini kullanmaya başlayacak.

Bilindiği üzere Fusion işlemci ailesinin pazar macerası iki ayrı kulvarda birden başlayacak. Netbook'lar, giriş seviyesi notebook'lar ve hepsi bir arada bilgisayarlar ile birlikte nettop'lar için Brazos platformu kapsamında sunulacak düşük güç tüketimli Fusion işlemcileri, AMD'nin, enerji verimliliğini hedef alan Bobcat kod adlı yeni mimarisini kullanıyorlar.

Yüksek performanslı sistemler için hazırlanan Fusion işlemcileri, ise Bobcat yerine hali hazırda kullanılmakta olan K10.5 mimarisini kullanıyorlar. Her iki işlemci ailesinin de farklı performans seviyelerinde DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olduğu Fusion işlemcilerinde, mikroişlemci mimarisinin yanında üretim teknolojisi de farklılık gösteriyor.

Bobcat tabanlı işlemcileri, TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen AMD, L1ano kod adını taşıyan K10.5 tabanlı Fusion işlemcilerini ise, 32nm fabrikasyon süreciyle ortağı olduğu GlobalFoundries tesislerinde üretiyor. Gelen bilgilere göre AMD ve Apple arasındaki Fusion anlaşma, en azından ilk etapta dizüstü bilgisayarlar üzerine olacak.

Gelen bilgilere göre Apple, 32nm Fusion işlemcilerini kullanabilir ancak amaçlanan asıl ürün gamı, üretim bantlarından 28nm fabrikasyon süreciyle çıkacak Krishna kod adlı modeller olacak. 40nm Fusion ailesi, tek çekirdekli modellerde 9 Watt, çift çekirdekli modellerde ise 18 Watt ısı tasarım gücü sunarken, 28nm ile tüketimin daha aşağı çekilmesi bekleniyor.

Apple için Fusion işlemcilerini çekici kılan en önemli noktalardan biri de, entegre grafik biriminin kabiliyetleri. Evergreen tasarımını baz alan DirectX 11 destekli entegre grafik birimleri sayesinde yeni nesil Fusion işlemcileri, Apple için önem arz eden OpenCL performansı açısından piyasanın GPGPU yetenekleri en gelişmiş temsilcileri olacak.

Intel'in GPU tarafındaki durumu, Nvidia'nın ise x86 lisansına sahip olmaması, Fusion işlemcileriyle AMD'ye yeni fırsatlar sunabilir. İşte o fırsatların en önemlilerinden biri olan Apple anlaşmasıyla 2011'de, AMD işlemcili MacBook'ların pazara girmesi bekleniyor. Masaüstü ve sunucu tarafında ise Bulldozer mimarisinin performansı belirleyici olacak.