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AMD ve Apple anlaşması 2011'de açıklanacak; Fusion işlemcili MacBook'lar yolda

AMD ve Apple arasındaki işlemci anlaşması 2011'de açıklanacak. Fusion işlemcili MacBook'lar geliyor
8 yıl
6,5b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Endüstriyel kaynaklarca AMD için dönüm noktası olarak nitelendirilen 2011, çok sayıda gelişmeye sahne olacak gibi görünüyor. Masaüstü, dizüstü ve sunucu platformlarında yeni nesil işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmasa da en değerli teknoloji şirketi olan Apple platformuna giriş yapmaya hazırlanıyor.

Daha önceki haberlerimizde, AMD'nin Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerinin Apple tarafından değerlendirilebileceğini belirtmiş ve AMD'nin Finansal Analist Günü'nde yaşanan son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Gelen son bilgilere göre AMD ve Apple arasındaki yeni anlaşma 2011'de açıklanacak ve Apple, Fusion işlemcilerini kullanmaya başlayacak.

Bilindiği üzere Fusion işlemci ailesinin pazar macerası iki ayrı kulvarda birden başlayacak. Netbook'lar, giriş seviyesi notebook'lar ve hepsi bir arada bilgisayarlar ile birlikte nettop'lar için Brazos platformu kapsamında sunulacak düşük güç tüketimli Fusion işlemcileri, AMD'nin, enerji verimliliğini hedef alan Bobcat kod adlı yeni mimarisini kullanıyorlar.

Yüksek performanslı sistemler için hazırlanan Fusion işlemcileri, ise Bobcat yerine hali hazırda kullanılmakta olan K10.5 mimarisini kullanıyorlar. Her iki işlemci ailesinin de farklı performans seviyelerinde DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olduğu Fusion işlemcilerinde, mikroişlemci mimarisinin yanında üretim teknolojisi de farklılık gösteriyor.

Bobcat tabanlı işlemcileri, TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen AMD, L1ano kod adını taşıyan K10.5 tabanlı Fusion işlemcilerini ise, 32nm fabrikasyon süreciyle ortağı olduğu GlobalFoundries tesislerinde üretiyor. Gelen bilgilere göre AMD ve Apple arasındaki Fusion anlaşma, en azından ilk etapta dizüstü bilgisayarlar üzerine olacak.

Gelen bilgilere göre Apple, 32nm Fusion işlemcilerini kullanabilir ancak amaçlanan asıl ürün gamı, üretim bantlarından 28nm fabrikasyon süreciyle çıkacak Krishna kod adlı modeller olacak. 40nm Fusion ailesi, tek çekirdekli modellerde 9 Watt, çift çekirdekli modellerde ise 18 Watt ısı tasarım gücü sunarken, 28nm ile tüketimin daha aşağı çekilmesi bekleniyor.

Apple için Fusion işlemcilerini çekici kılan en önemli noktalardan biri de, entegre grafik biriminin kabiliyetleri. Evergreen tasarımını baz alan DirectX 11 destekli entegre grafik birimleri sayesinde yeni nesil Fusion işlemcileri, Apple için önem arz eden OpenCL performansı açısından piyasanın GPGPU yetenekleri en gelişmiş temsilcileri olacak.

Intel'in GPU tarafındaki durumu, Nvidia'nın ise x86 lisansına sahip olmaması, Fusion işlemcileriyle AMD'ye yeni fırsatlar sunabilir. İşte o fırsatların en önemlilerinden biri olan Apple anlaşmasıyla 2011'de, AMD işlemcili MacBook'ların pazara girmesi bekleniyor. Masaüstü ve sunucu tarafında ise Bulldozer mimarisinin performansı belirleyici olacak.


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alacakll 8 yıl
süper gelişme, hayırlısı olur inşallah.
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DH Misafiri 8 yıl
eger Mac ler amd ye kaldiysa yandik :))))
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WinteR 8 yıl
Önemli olan fiyatları ve Apple'ın bu anlaşmadan dolayı daha ucuza satacağını hiç sanmıyorum.
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ilkerinanç 8 yıl

DH Misafiri

eger Mac ler amd ye kaldiysa yandik :))))

ha ha ha... komik..sayılır...
üzgünüm gerçeği söyleyeceğim komik değil...
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Hauntedd 8 yıl

DH Misafiri
eger Mac ler amd ye kaldiysa yandik :))))

Sesli güldüm anladın sen ;)
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tahir40 8 yıl
Bunu da gördüm ya artık... Lion da çıksın bi buldozer sistem kurup, için hackintosh kurarım artık :))
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vidoko 8 yıl
elma da sonunda doğru yolu buldu:D
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Towarscke 8 yıl
goruntusu ile sizi buyuleyen Imac icinde 4670, 5670 ve 5750 AMD ekran kartlari kullaniliyor..
Mac Pro ise 5770 ve 5870 ekran kartlarini kullaniyor..
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Rainbow6 8 yıl
Ben gecenlerde "amd e-350" ile ilgili bi test gordum netbooklar icin olan islemciyi denemisler atomdan daha iyi ama bekledigim performans yok dogrusu sadece grafik performansi oldukca iyi diyebilirim saat hizi daha yavas oldugu halde i5 islemcilerinin grafik performansini gecmis bazi testlerde ama pil tuketimi icin 6 saat olmasi bekleniyor denmis yannis gormediysem performans ve pil tuketimi beni cok tatmin etmedi acikcasi
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dievas 8 yıl
peki bu şekilde amd ile çalışmaya karar verirse ekran kartı da değişicek ve ati olucak. Peki benim gibi maya 3d max i ağır bir biçimde kullananlar nasıl kullanıcak. Atilerde sürekli maya 3dmax hata veriyor :/
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DH Misafiri 8 yıl
İşlemci + Grafik işlemci + Chipset + Anakart (Sapphire) vs.
Bence akıllıca, nedenmi ? Herşey tek şirketin eline bakıyor.
AMD Yürü kim tutar seni ?
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Hobar 8 yıl
Apple eskiden nvidia çipsetler kulanıyordu. ama artık i serisi işlemcilerde intel buna izin vermiyor. en son macbook airlerde intelin bu yaklaşımı yüzünden i serisi işlemciler kullanamadı. ya i3 işlemciden vazgeçecek ya da intelin dandik gpularına kalacaktı. bu noktaya devreye amd nin fusionları giriyor. hem işlemci, hem gpu hem de güç tüketimi açısından oldukça tatmin edici vaadlerde bulunuyor. Ve bunu tek çipte yapıyor. 9w model yeterli perf. verirse appleın alüminyum gövdesi pasif soğutmaya bile yeter. Bu yüzden Apple ın bu yaklaşımı oldukça mantıklı.
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iscanthere 8 yıl
çok güzel hareketler bunlar
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Batuist 8 yıl
AMD atiyi satın alarak ulaşmak istediği hedefine sanırım anca 2011de ulaşacak gibi görünüyor.. ki bu büyük bir başarıdır.. apple bile bu teknolojiyi kullanıyorsa gelişme tatmin edici demektir..
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Vipracing 8 yıl
Apple/AMD birlikteliği resmiyet kazanırsa yakın gelicekte ilginç gelişmelere şahit olabiliriz.
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apokoc 8 yıl
ov ov ov işte bunu bekliodum
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cestvrai 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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