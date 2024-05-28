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    Anlık Bildirim

    Ryzen 9000 işlemciler için 800 serisi AM5 anakartlar geliyor

    AMD, Zen 5 çekirdek mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri yeni nesil AM5 anakartlarla birlikte çıkacak. Bu anakartlar ise 700 serisi değil 800 serisi olacak.
    Ryzen 9000 işlemciler için 800 serisi AM5 anakartlar geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD yeni nesil masaüstü işlemci ve anakart serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. AMD'nin şu anki çipsetleri bilindiği üzere 600 serisi olarak piyasada yer alıyor ve normal şartlarda bunları 700 serisinin takip etmesi bekleniyordu. Ancak gelen son bilgilere göre AMD, 700 serisini pas geçerek doğrudan 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Firmanın bunu yapma nedeni ise Intel’in 800 serisi anakart chipsetleriyle eşleşmek istemesi.

    AMD anakart isimlendirmesinde bir basamak atlıyor

    Önümüzdeki hafta başlayacak olan Computex 2024'te anakart üreticileri en yeni AMD ve Intel anakartlarını sergileyecek. AMD tarafında sergilenecek anakartlar, Granite Ridge kod adlı yaklaşan Ryzen 9000 serisi işlemcilerle uyumlu olacak. Bu çipsetler ise 800 serisi olarak adlandırılacak, yani Intel'in yeni anakart çipsetleriyle aynı isimlendirme. Dolayısıyla müşteriler açısından daha kafa karıştırıcı bir döneme giriyoruz.

    Eğer AMD, isimlendirme şemasını değiştirmezse 800 serisi anakartlar şu serilerde piyasaya sunulacak:

    • Üst seviye: X870 ve X870E
    • Ana akım: B850 ve B850E
    • Giriş seviyesi: A820

    Hatırlatmak gerekirse; Ryzen 9000 serisi işlemciler yeni ve daha dolu 800 serisi anakartlarla uyumlu olacak ancak bunların da AM5 soketini kullandığı unutulmamalı. Dolayısıyla yeni nesil Ryzen 9000 işlemciler, halihazırda mevcut olan AM5 anakartlar ile tam uyumluluk sergileyecek. Üreticiler uyumluluk için BIOS güncellemeleri de yayınlamış durumda. Eğer önümüzdeki dönemde bu işlemcileri alacaksanız, öncesinde BIOS güncellemesi yapmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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