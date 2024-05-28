Ryzen 9000 işlemciler için 800 serisi AM5 anakartlar geliyor

AMD anakart isimlendirmesinde bir basamak atlıyor
Önümüzdeki hafta başlayacak olan Computex 2024'te anakart üreticileri en yeni AMD ve Intel anakartlarını sergileyecek. AMD tarafında sergilenecek anakartlar, Granite Ridge kod adlı yaklaşan Ryzen 9000 serisi işlemcilerle uyumlu olacak. Bu çipsetler ise 800 serisi olarak adlandırılacak, yani Intel'in yeni anakart çipsetleriyle aynı isimlendirme. Dolayısıyla müşteriler açısından daha kafa karıştırıcı bir döneme giriyoruz.
Eğer AMD, isimlendirme şemasını değiştirmezse 800 serisi anakartlar şu serilerde piyasaya sunulacak:
- Üst seviye: X870 ve X870E
- Ana akım: B850 ve B850E
- Giriş seviyesi: A820
Hatırlatmak gerekirse; Ryzen 9000 serisi işlemciler yeni ve daha dolu 800 serisi anakartlarla uyumlu olacak ancak bunların da AM5 soketini kullandığı unutulmamalı. Dolayısıyla yeni nesil Ryzen 9000 işlemciler, halihazırda mevcut olan AM5 anakartlar ile tam uyumluluk sergileyecek. Üreticiler uyumluluk için BIOS güncellemeleri de yayınlamış durumda. Eğer önümüzdeki dönemde bu işlemcileri alacaksanız, öncesinde BIOS güncellemesi yapmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.