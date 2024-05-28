Ryzen 9000 işlemciler için 800 serisi AM5 anakartlar geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD yeni nesil masaüstü işlemci ve anakart serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. AMD'nin şu anki çipsetleri bilindiği üzere 600 serisi olarak piyasada yer alıyor ve normal şartlarda bunları 700 serisinin takip etmesi bekleniyordu. Ancak gelen son bilgilere göre AMD, 700 serisini pas geçerek doğrudan 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Firmanın bunu yapma nedeni ise Intel’in 800 serisi anakart chipsetleriyle eşleşmek istemesi.

AMD anakart isimlendirmesinde bir basamak atlıyor

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Computex 2024'te anakart üreticileri en yeni AMD ve Intel anakartlarını sergileyecek. AMD tarafında sergilenecek anakartlar, Granite Ridge kod adlı yaklaşan Ryzen 9000 serisi işlemcilerle uyumlu olacak. Bu çipsetler ise 800 serisi olarak adlandırılacak, yani Intel'in yeni anakart çipsetleriyle aynı isimlendirme. Dolayısıyla müşteriler açısından daha kafa karıştırıcı bir döneme giriyoruz.

Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir 4 sa. önce eklendi

Eğer AMD, isimlendirme şemasını değiştirmezse 800 serisi anakartlar şu serilerde piyasaya sunulacak:

Üst seviye: X870 ve X870E

Ana akım: B850 ve B850E

Giriş seviyesi: A820

Hatırlatmak gerekirse; Ryzen 9000 serisi işlemciler yeni ve daha dolu 800 serisi anakartlarla uyumlu olacak ancak bunların da AM5 soketini kullandığı unutulmamalı. Dolayısıyla yeni nesil Ryzen 9000 işlemciler, halihazırda mevcut olan AM5 anakartlar ile tam uyumluluk sergileyecek. Üreticiler uyumluluk için BIOS güncellemeleri de yayınlamış durumda. Eğer önümüzdeki dönemde bu işlemcileri alacaksanız, öncesinde BIOS güncellemesi yapmayı unutmayın.

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