AMD, Çin’e özel Radeon RX 7650 GRE’yi tanıttı

Geçtiğimiz yıllarda Çin pazarına özel RX 7900 GRE ekran kartını tanıtan AMD, Golden Rabbit Edition serisine bir ürün daha ekledi. AMD’nin Çin’e özel yeni kartı RX 7650 GRE olarak adlandırılıyor İsminden de anlaşılacağı gibi RX 7650 GRE, RX 7600 ile RX 7600 XT arasına konumlandırılmış. Navi 33 kalıbını kullanan RX 7650 GRE, 32 hesaplama birimine ve 2048 akış işlemcisine sahip. Kart, 128-bit veri yoluna sahip 18Gbps hızında 8GB GDDR6 bellek ile geliyor. Kartın frekansı, RX 7600’e kıyasla yükseltilerek 2695 MHz seviyesine çıkarılmış.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.