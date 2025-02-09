AMD, Çin’e özel Radeon RX 7650 GRE’yi tanıttı

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Tam Boyutta Gör NVIDIA’nın üst düzey ekran kartı segmentinde büyük başarılar elde etmesi nedeniyle AMD, odağını fiyat-performans odaklı ürünlere çevirdi. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda RX 7000 serisini tanıtan firma bu aileye bir ürün daha ekledi.

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AMD Radeon RX 7650 Çin’de satışa sunuldu

Geçtiğimiz yıllarda Çin pazarına özel RX 7900 GRE ekran kartını tanıtan AMD, Golden Rabbit Edition serisine bir ürün daha ekledi. AMD’nin Çin’e özel yeni kartı RX 7650 GRE olarak adlandırılıyor İsminden de anlaşılacağı gibi RX 7650 GRE, RX 7600 ile RX 7600 XT arasına konumlandırılmış. Navi 33 kalıbını kullanan RX 7650 GRE, 32 hesaplama birimine ve 2048 akış işlemcisine sahip. Kart, 128-bit veri yoluna sahip 18Gbps hızında 8GB GDDR6 bellek ile geliyor. Kartın frekansı, RX 7600’e kıyasla yükseltilerek 2695 MHz seviyesine çıkarılmış.

Tam Boyutta Gör AMD’nin kartı tanıtmasının ardından ASRock ve PowerColor da kendi üretimlerini duyurdu. RX 7650 GRE’nin ASRock Challenger ve PowerColor Hellhound modelleri çift fan dizilimine sahip. RX 7600 gibi tek bir 8-pin güç bağlantısı kullanan RX 7650 GRE’nin TDP değeri, 165W’tan 170W’a yükseltilmiş. Yalnızca Çin pazarında satışa sunulan ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 2099 yuan yani 289$ olarak belirlenmiş. Son yıllarda Çin pazarına yönelik adımlar atan AMD, muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha fazla GRE model ekran kartı tanıtacaktır

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AMD Radeon RX 7650 GRE tanıtıldı