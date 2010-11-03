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AMD'den Catalyst 10.10 sürücüsü için dördüncü güncelleme: Catalyst 10.10d

8 yıl
14,9b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu Catalyst 10.10 sürücüsü için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Catalyst 10.10d uzantasına sahip yeni güncellemenin resmi sürüm notları henüz AMD tarafından yayınlanmış olmasa da bir süredir konuşulmakta olan MLAA (Morphological Anti-Aliasing) problemine çözüm getirdiği belirtiliyor.

AMD tabanlı ekran kartı kullanan ve MLAA sıkıntısı yaşayan kullanıcıları, Catalyst 10.10d günclellemesine burayı tıklayarak ulaşabilirler.


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gagiloglu52 5 yıl
hemen indirmeyelim bu sürücüyü...
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Rainbow6 8 yıl
yine mi surucu cikti ... amd bos durmuyor diycem ama bari ise yarar suruculer cikarsa ... bende sevmiyorum boyle a b c suruculerini en iyisi mevcut surucunuz duzgun calisiyosa son halini beklemek
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djduke 8 yıl
4870x2 sapphire test sonuclarını açıklıyorum
CALL OF DUTY 10.5A -10.10D DEĞİŞİKLİK YOK
BAD COMPANY2 10.10D 10.5A DAN 35 FPS DAHA KÖTÜ
SNIPER GHOST VARIOR 10.10D 10.5A DAN 35 FPS DAHA KÖTÜ
DIRT2 10.10D 10.5A DAN 4-6 FPS DAHA İYİ
MSI KOMBUSTOR BENCHLERDE KAYDA DEĞER Bİ FARK YOK
METİN 2 10.5A DA AA ÖZELLİĞİ AKTİF İKEN 10.10D DE AKTİF OLMUYOR.....
İŞE YARAR UMARIM
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Wilson Fisk 8 yıl
bu surucu 6800 serisi icin ciktigina gore dx11 uygulamalarda nasil bir de ben yazayim.oncelikle 10.10c surucusundeki powerplay problemi yani bosta 100-80 olmasi gereken hizlari 250-270 yapma olayi bu surucude yok.yaptigim testlerde duz 10.10 surucusune gore dirt2'de bir degisim yok.avp benchmark, heaven ve lost planet 2 testlerinde ise 10.10'a gore dusme var bu surucu de olmamis 6800 kullanicilarina tavsiye etmiyorum.10.11'i bekleyecez artik boyle yamama beta suruculerden is cikmiyor.
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artenis 8 yıl
10.10.2010 yakalamak ıcın oldugu belli, bitmeden geldi arkadasından yamalar geldi.
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TiesTorN 8 yıl
6 serisi yeni çıktığı için normaldir, 2-3 aya kadar oturur yerine...
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djduke 8 yıl
4870 x2 kullanıpta deneyen oldumu sırf geçen sürücü yüzünden pc ye format atmak zorunda kalıp 10.5a ya geri döndüm
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StreamRolleR 8 yıl
uzayp gidiyo a b c d adam bi tane düzgün çıkaramıyoki
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MxFxOx 8 yıl
önceki çıkalı bi ay olmadı nasıl iştir bu...
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Fraulein 8 yıl

MxFxOx

önceki çıkalı bi ay olmadı nasıl iştir bu...


iyi de Radeon her ay çıkartıyor zaten düzenli olarak ama bunlar yeni sürücüler değil, sadece düzeltme sürücüleri..
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fx57 8 yıl
Merhaba, download linki: www2.ati.com/...
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huseyincarnege 8 yıl
nvidia utansın bi sürücü cıkaramadı :S
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TiesTorN 8 yıl
link yine tıklanmıyor...

bu "kelime reklamı" olayına bir çözüm bulunmalı. zaten o olay ne işe yarıyor ben bugüne kadar çözebilmiş değilim.
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Process64 8 yıl
6 serisi geldiya, bi'süre sık çıkar bu güncellemeler.
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