AMD'den Catalyst 10.10 sürücüsü için dördüncü güncelleme: Catalyst 10.10d

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu Catalyst 10.10 sürücüsü için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Catalyst 10.10d uzantasına sahip yeni güncellemenin resmi sürüm notları henüz AMD tarafından yayınlanmış olmasa da bir süredir konuşulmakta olan MLAA (Morphological Anti-Aliasing) problemine çözüm getirdiği belirtiliyor.
AMD tabanlı ekran kartı kullanan ve MLAA sıkıntısı yaşayan kullanıcıları, Catalyst 10.10d günclellemesine burayı tıklayarak ulaşabilirler.
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CALL OF DUTY 10.5A -10.10D DEĞİŞİKLİK YOK
BAD COMPANY2 10.10D 10.5A DAN 35 FPS DAHA KÖTÜ
SNIPER GHOST VARIOR 10.10D 10.5A DAN 35 FPS DAHA KÖTÜ
DIRT2 10.10D 10.5A DAN 4-6 FPS DAHA İYİ
MSI KOMBUSTOR BENCHLERDE KAYDA DEĞER Bİ FARK YOK
METİN 2 10.5A DA AA ÖZELLİĞİ AKTİF İKEN 10.10D DE AKTİF OLMUYOR.....
İŞE YARAR UMARIM
iyi de Radeon her ay çıkartıyor zaten düzenli olarak ama bunlar yeni sürücüler değil, sadece düzeltme sürücüleri..
bu "kelime reklamı" olayına bir çözüm bulunmalı. zaten o olay ne işe yarıyor ben bugüne kadar çözebilmiş değilim.