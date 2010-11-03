AMD'den Catalyst 10.10 sürücüsü için dördüncü güncelleme: Catalyst 10.10d

AMD geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu Catalyst 10.10 sürücüsü için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Catalyst 10.10d uzantasına sahip yeni güncellemenin resmi sürüm notları henüz AMD tarafından yayınlanmış olmasa da bir süredir konuşulmakta olan MLAA (Morphological Anti-Aliasing) problemine çözüm getirdiği belirtiliyor.

AMD tabanlı ekran kartı kullanan ve MLAA sıkıntısı yaşayan kullanıcıları, Catalyst 10.10d günclellemesine burayı tıklayarak ulaşabilirler.