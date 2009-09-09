AMD'den çift çekirdekli yeni işlemci; Phenom II X2 555

Phenom II X4 955 Black Edition ve Phenom II X4 965 Black Edition modellerinin ısıl güç tasarımları iyileştirilmiş yeni versiyonları üzerinde çalışan AMD, çift çekirdekli ürün gamı için yeni model hazırlıklarına devam ediyor. Athlon II X2 serisi altında hazırlanan çift çekirdekli Athlon II X2 255 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planlayan AMD, Phenom II X2 serisini de yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Callisto tabanlı Phenom II X2 555 modelini ay sonuna doğru endüstrinin beğenisine sunabilir.
3.2GHz'de (16.0 x 200) çalışacağı bildirilen Phenom II X2 555 işlemcisi serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 7MB (2x 512 KB L2 + 6 MB L3) bellek ile geliyor. Black Edition serisi altında lanse edileceği dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak geleceği belirtilen çift çekirdekli yeni işlemci için Advanced Clock Calibration teknolojisiyle uyumlu anakartlarda (SB710 veya SB750 güney köprüsü ile) çekirdek aşırtma uygulamasının yapılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 80 Avro civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunulması beklenen yeni işlemcinin ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.
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En sonra 955 945 965 işlemcilerd 2 çekirdek yada 1 çekirdek bozulduğunda arıza çıkardığında iptal edip 555 545 565 745 755 765 diye satarlar büyük ihtimalle..
Tahminimce ocak ayının sonunda hepsi oturur piyasaya...
İnşallah gelir diyorum ben 925i bekliyecem çünkü tdp değeri düşük overclock yaptınmı 945 ile aynı tdpde ve sıcaklıkta aynı frekansta yani aynı işlemciler olduğunu zannediyorum...birde c3 revizyonu çıktımı çok daha iyi olacak..
sanırım İntel bu seriyi güncellemesi lazım yoksa satış rakamları tamamen AMD'ye odaklanır...
Şans olayına gelirsek o konuda pek aynı fikirde değilim 4 olmaz 3 core u stabil kullanırsın yine karlı bir seçim olur artı oc potansiyeli onemli çarpan kilidi yok , pII X2 550 alıp hiç bir core'u açamayan var mı ?
Eğer öle bir durum var ise de Vatan Bostanci'dan bu seriyi kaçırmamak lazım
Bak mis gibi 110 dolar'a quad PII 3.1 Ghz
intel e8600 ü nerdeyse server işlemcisi fiyatına satıyo yaw amd en azından önbellek farkı koyuyo