AMD'den çift çekirdekli yeni işlemci; Phenom II X2 555

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Phenom II X4 955 Black Edition ve Phenom II X4 965 Black Edition modellerinin ısıl güç tasarımları iyileştirilmiş yeni versiyonları üzerinde çalışan AMD, çift çekirdekli ürün gamı için yeni model hazırlıklarına devam ediyor. Athlon II X2 serisi altında hazırlanan çift çekirdekli Athlon II X2 255 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planlayan AMD, Phenom II X2 serisini de yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Callisto tabanlı Phenom II X2 555 modelini ay sonuna doğru endüstrinin beğenisine sunabilir.

3.2GHz'de (16.0 x 200) çalışacağı bildirilen Phenom II X2 555 işlemcisi serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 7MB (2x 512 KB L2 + 6 MB L3) bellek ile geliyor. Black Edition serisi altında lanse edileceği dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak geleceği belirtilen çift çekirdekli yeni işlemci için Advanced Clock Calibration teknolojisiyle uyumlu anakartlarda (SB710 veya SB750 güney köprüsü ile) çekirdek aşırtma uygulamasının yapılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 80 Avro civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunulması beklenen yeni işlemcinin ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.