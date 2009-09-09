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AMD'den çift çekirdekli yeni işlemci; Phenom II X2 555

9 yıl
14,8b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den çift çekirdekli yeni işlemci; Phenom II X2 555
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Phenom II X4 955 Black Edition ve Phenom II X4 965 Black Edition modellerinin ısıl güç tasarımları iyileştirilmiş yeni versiyonları üzerinde çalışan AMD, çift çekirdekli ürün gamı için yeni model hazırlıklarına devam ediyor. Athlon II X2 serisi altında hazırlanan çift çekirdekli Athlon II X2 255 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planlayan AMD, Phenom II X2 serisini de yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Callisto tabanlı Phenom II X2 555 modelini ay sonuna doğru endüstrinin beğenisine sunabilir.

3.2GHz'de (16.0 x 200) çalışacağı bildirilen Phenom II X2 555 işlemcisi serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 7MB (2x 512 KB L2 + 6 MB L3) bellek ile geliyor. Black Edition serisi altında lanse edileceği dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak geleceği belirtilen çift çekirdekli yeni işlemci için Advanced Clock Calibration teknolojisiyle uyumlu anakartlarda (SB710 veya SB750 güney köprüsü ile) çekirdek aşırtma uygulamasının yapılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 80 Avro civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunulması beklenen yeni işlemcinin ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Şimdi daha 965 c3 revizyonlar çıkmaya yeni yeni başladı sonra 955 945 ler çıkıcak c3 revizyon...
En sonra 955 945 965 işlemcilerd 2 çekirdek yada 1 çekirdek bozulduğunda arıza çıkardığında iptal edip 555 545 565 745 755 765 diye satarlar büyük ihtimalle..
Tahminimce ocak ayının sonunda hepsi oturur piyasaya...
İnşallah gelir diyorum ben 925i bekliyecem çünkü tdp değeri düşük overclock yaptınmı 945 ile aynı tdpde ve sıcaklıkta aynı frekansta yani aynı işlemciler olduğunu zannediyorum...birde c3 revizyonu çıktımı çok daha iyi olacak..
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Process64 9 yıl
(Şanslıysak) çitleyek la !..
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sahafiec 9 yıl
iste bu tür işlemcilerle AMD İntel'in Core 2 Duo serisi işlemcilerini L3 avantajı ile tamamen devre dışı bırakabilir.
sanırım İntel bu seriyi güncellemesi lazım yoksa satış rakamları tamamen AMD'ye odaklanır...
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hacı.basat 9 yıl
VIA'da bunlara rakip olmalı, aralarında paslaşıyorlar olmuyor, 2 üretici az, hatta ARM işlemcilerde Windows7 çalışsın, o zaman en az 10 tane daha firma masaüstü dizüstü bilgisayarlar için anakart ve cpu dahil her türlü parçayı üretmeye başlarlar, bu tarz şans oyunlarına gerek kalmaz, hepsi ucuz olur..
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gurkanhu 9 yıl
x86 lisanslarını bedava dağıtmıyorlar arkadaşım öle bir durum söz konusu


Şans olayına gelirsek o konuda pek aynı fikirde değilim 4 olmaz 3 core u stabil kullanırsın yine karlı bir seçim olur artı oc potansiyeli onemli çarpan kilidi yok , pII X2 550 alıp hiç bir core'u açamayan var mı ?

Eğer öle bir durum var ise de Vatan Bostanci'dan bu seriyi kaçırmamak lazım
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575m 9 yıl
İntel nasıl e8400ü q8400 fiyatına satabiliyor, bu ondan saçma değil..En azından hangisi olursa olsun makul fiyatlı işlemciler.
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OverClocK1ng 9 yıl
Gerek yok ki. 175 liraya ben 4 çekirdeklisini satabiliyorum. Ne gerek var ki risk almaya.
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sadtneverdie 9 yıl
amd yi anlamak imkansız 200 liraya 4 cekırdek işlemci sat kalk 80 avroya 2 çekirdek işlemci sat sonra belki bununda çekirdeği açılır diye milleti umutlandır. amd iyice saçmalamaya başladı hergün işlemci çıkarıyor. isimlendirmeler özellikler hepsi birbirine karıştı...
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gurkanhu 9 yıl
Devam AMD



Bak mis gibi 110 dolar'a quad PII 3.1 Ghz


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DavidCoulthard 9 yıl

sadtneverdie

amd yi anlamak imkansız 200 liraya 4 cekırdek işlemci sat kalk 80 avroya 2 çekirdek işlemci sat sonra belki bununda çekirdeği açılır diye milleti umutlandır. amd iyice saçmalamaya başladı hergün işlemci çıkarıyor. isimlendirmeler özellikler hepsi birbirine karıştı...


intel e8600 ü nerdeyse server işlemcisi fiyatına satıyo yaw
amd en azından önbellek farkı koyuyo
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caglaryilmaz 9 yıl
Bu açıklama AMD'nin açıklaması mı? Eğer öyleyse adamlar çekirdek açma işini resmiyete dökmüş durumdalar. :)
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WinteR 9 yıl
Yeni işlemci, yeni gerçi pekde yeni değil, işlemci satma stratejisi, ne kadar gerçek ne kadar başarılı, ne kadar doğru ?
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