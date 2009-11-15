AMD'nin 2010 planları bölüm-1: 6 çekirdekli işlemciler ve yeni platformlar

Phenom II X4 işlemcilerinde revizyon güncellemesine giderek yüksek saat hızına sahip modellerde ısıl güç tasarımını 95 Watt ve 125 Watt seviyelerine çeken AMD'nin 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeliyle şimdiye kadar hazırlanan, standart saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemciyi planladığı bir süredir konuşulmakta. Ancak Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi için takvimde 2011 yılını işaretleyen AMD adına Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisinin rekabette yeterli bir adım olması oldukça zor görünüyor. Zira yüksek performans segmentinde liderliği elinde bulunduran Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni işlemcilerini pazara sunarak maliyet, performans ve güç tüketim noktalarında iddiasını pekiştirmeye hazırlanıyor. Athlon II X4 620 modeliyle endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci sunmaya başlayan AMD ise Bulldozer mimarisi öncesinde mevcut işlemci ailesi için son kozlarını oynamayı planlıyor.

Önümüzdeki yıl için hem orta hem de üst segment platform çözümlerinde güncellemeye gidecek olan AMD'nin en büyük kozu 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri olacak. Arapça'da Yıldız anlamına gelen Thuban kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci serisi, AMD tarafından firmanın şimdiye kadar hazırladığı en güçlü masaüstü işlemci ailesi olarak tanıtılacak. Phenom II X6 olarak lanse edilecek yeni işlemcilerde, mimari veya fabrikasyon süreci adına radikal herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemciler, genel olarak AMD'nin sunucu pazarında bir süredir satılmakta olan 6 çekirdekli Opteron modellerinin masaüstüne uyarlanmış Soket AM3 versiyonları olarak tanımlanıyorlar. Çekirdek sayısındaki artışın güç tüketimine etkisini en aza indirebilmek adına dört çekirdekli mevcut işlemcilere kıyasla saat hızlarında bir miktar muhafazakar davranılacağı belirtilen 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinde, pazara giriş yapacak ilk model muhtemelen 2.8GHz'de çalışacak.

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AMD'nin 6 çekirdekli yeni işlemcileri, firmanın Leo kod adlı performans platformu kapsamında tanıtılacak. Spider platformu ile birlikte 2007 yılından bu yana tüketicilere komple çözümler sunan AMD'nin bu yaklaşım doğrultusundaki yeni adımlarından birisi de Leo platformu olacak. Yüksek performans segmenti için kurgulanan platform, 6 çekirdekli işlemcilerle birlikte 8 serisi yeni yonga setlerini de içerecek. 7 serisinden yaklaşık iki yıl sonra yonga seti ailesinde ilk defa jenerasyon değişikliğine gidecek olan AMD'nin ilk hamlesi 890FX olacak. Tahmin edilebileceği üzere 790FX yonga setinin yerine konumlandırılacak yeni çipset ile Quad Crossfire desteği devam ederken yüksek hız aşırtma başarımı için yeni özellikler de sunulacak. Her ne kadar 2011'e yönelik bazı iddialar olsa bile 890FX'e eşlik edecek SB850 köprüsünün SATA-III ve USB 3.0 gibi nesil teknolojilere doğal destek vermesi ve AMD'nin rakibi Intel'den önce yeni standartlara adapte olması da bekleniyor.

DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 ve 5900 serisi ekran kartlarının tamamlayacağı Leo platformuyla birlikte orta segment çözümlerini de güncelleyecek olan AMD, Dorada platformunu pazara sunacak. Çift, üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerin güç vereceği platformda dikkat çeken en önemli yenilik, kullanılacak yeni yonga seti olacak. RS880P kod adını taşıyan yeni yonga setinde RV710 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunun yer alması bekleniyor. DirectX 10.1 desteğine ek olarak Unified Video Decoder 2 motoru ile gelişmiş video özellikleri sunması ve yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği sağlaması beklenen entegre grafik birimi, AMD tarafından endüstrinin en hızlı IGP çözümü olarak lanse edilecek. Güney köprüsü olarak SB810 yongasının (SB850'nin kırpılmış versiyonu) eşlik edeceği RS880P çipsetiyle birlikte Dorado platformu, AMD'nin önümüzdeki yıl için orta segmentte mücadele edecek yeni paketi olacak.

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AMD'nin 2011 planları da netleşmeye başladı. Hem CPU hem de GPU tarafında radikal değişikler planlayan AMD, Bulldozer kod adını verdiği yeni nesil mikroişlemci mimarisini lanse edecek. Firma tarihindeki en önemli tasarım güncellemelerinden birisi olarak yorumlanan Bulldozer mimarisiyle performans liderliğini yeniden ele geçirmeyi hedefleyen AMD'nin ilk modelleri Zambezi kod adını taşıyan dört ve sekiz çekirdekli işlemciler olacak. Bulldozer mimarisiyle birlikte orta segmentte Fusion işlemcilerini de duyuracak olan AMD, entegre grafik özellikli L1ano işlemcilerini pazara sunacak. Clarkdale ve Arrendale serisi Intel işlemcilerinden farklı olarak doğal tasarım anlayışıyla geliştirilen DirectX 11 destekli Fusion ailesi, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve yaklaşık 1 milyar transistöre sahip olacak. GPU mimarisini de yenileyecek olan AMD, 2011 yılında N.Islands kod adlı yeni nesil ATi ekran kartlarını (Radeon HD 6000 serisi ?) endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.

Editörün Notu: Bulldozer mimarisi, Fusion işlemcileri ve yeni nesil ATi GPU'larla ilgili kapsamlı bir çalışmayı da yakında sizlerle paylaşacağız.