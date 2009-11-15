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AMD'nin 2010 planları bölüm-1: 6 çekirdekli işlemciler ve yeni platformlar

Finansal Analist Günü'nde gelecek planlarını açıklayan AMD'yi mercek altına alıyor, ilk bölümde firmanın 2010 masaüstü planlarına bakıyoruz.
9 yıl
6,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II X4 işlemcilerinde revizyon güncellemesine giderek yüksek saat hızına sahip modellerde ısıl güç tasarımını 95 Watt ve 125 Watt seviyelerine çeken AMD'nin 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeliyle şimdiye kadar hazırlanan, standart saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemciyi planladığı bir süredir konuşulmakta. Ancak Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi için takvimde 2011 yılını işaretleyen AMD adına Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisinin rekabette yeterli bir adım olması oldukça zor görünüyor. Zira yüksek performans segmentinde liderliği elinde bulunduran Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni işlemcilerini pazara sunarak maliyet, performans ve güç tüketim noktalarında iddiasını pekiştirmeye hazırlanıyor. Athlon II X4 620 modeliyle endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci sunmaya başlayan AMD ise Bulldozer mimarisi öncesinde mevcut işlemci ailesi için son kozlarını oynamayı planlıyor.

Önümüzdeki yıl için hem orta hem de üst segment platform çözümlerinde güncellemeye gidecek olan AMD'nin en büyük kozu 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri olacak. Arapça'da Yıldız anlamına gelen Thuban kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci serisi, AMD tarafından firmanın şimdiye kadar hazırladığı en güçlü masaüstü işlemci ailesi olarak tanıtılacak. Phenom II X6 olarak lanse edilecek yeni işlemcilerde, mimari veya fabrikasyon süreci adına radikal herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemciler, genel olarak AMD'nin sunucu pazarında bir süredir satılmakta olan 6 çekirdekli Opteron modellerinin masaüstüne uyarlanmış Soket AM3 versiyonları olarak tanımlanıyorlar. Çekirdek sayısındaki artışın güç tüketimine etkisini en aza indirebilmek adına dört çekirdekli mevcut işlemcilere kıyasla saat hızlarında bir miktar muhafazakar davranılacağı belirtilen 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinde, pazara giriş yapacak ilk model muhtemelen 2.8GHz'de çalışacak.

AMD'nin 2010 planları bölüm-1: 6 çekirdekli işlemciler ve yeni platformlar
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AMD'nin 6 çekirdekli yeni işlemcileri, firmanın Leo kod adlı performans platformu kapsamında tanıtılacak. Spider platformu ile birlikte 2007 yılından bu yana tüketicilere komple çözümler sunan AMD'nin bu yaklaşım doğrultusundaki yeni adımlarından birisi de Leo platformu olacak. Yüksek performans segmenti için kurgulanan platform, 6 çekirdekli işlemcilerle birlikte 8 serisi yeni yonga setlerini de içerecek. 7 serisinden yaklaşık iki yıl sonra yonga seti ailesinde ilk defa jenerasyon değişikliğine gidecek olan AMD'nin ilk hamlesi 890FX olacak. Tahmin edilebileceği üzere 790FX yonga setinin yerine konumlandırılacak yeni çipset ile Quad Crossfire desteği devam ederken yüksek hız aşırtma başarımı için yeni özellikler de sunulacak. Her ne kadar 2011'e yönelik bazı iddialar olsa bile 890FX'e eşlik edecek SB850 köprüsünün SATA-III ve USB 3.0 gibi nesil teknolojilere doğal destek vermesi ve AMD'nin rakibi Intel'den önce yeni standartlara adapte olması da bekleniyor.

DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 ve 5900 serisi ekran kartlarının tamamlayacağı Leo platformuyla birlikte orta segment çözümlerini de güncelleyecek olan AMD, Dorada platformunu pazara sunacak. Çift, üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerin güç vereceği platformda dikkat çeken en önemli yenilik, kullanılacak yeni yonga seti olacak. RS880P kod adını taşıyan yeni yonga setinde RV710 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunun yer alması bekleniyor. DirectX 10.1 desteğine ek olarak Unified Video Decoder 2 motoru ile gelişmiş video özellikleri sunması ve yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği sağlaması beklenen entegre grafik birimi, AMD tarafından endüstrinin en hızlı IGP çözümü olarak lanse edilecek. Güney köprüsü olarak SB810 yongasının (SB850'nin kırpılmış versiyonu) eşlik edeceği RS880P çipsetiyle birlikte Dorado platformu, AMD'nin önümüzdeki yıl için orta segmentte mücadele edecek yeni paketi olacak.

AMD'nin 2010 planları bölüm-1: 6 çekirdekli işlemciler ve yeni platformlar
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AMD'nin 2011 planları da netleşmeye başladı. Hem CPU hem de GPU tarafında radikal değişikler planlayan AMD, Bulldozer kod adını verdiği yeni nesil mikroişlemci mimarisini lanse edecek. Firma tarihindeki en önemli tasarım güncellemelerinden birisi olarak yorumlanan Bulldozer mimarisiyle performans liderliğini yeniden ele geçirmeyi hedefleyen AMD'nin ilk modelleri Zambezi kod adını taşıyan dört ve sekiz çekirdekli işlemciler olacak. Bulldozer mimarisiyle birlikte orta segmentte Fusion işlemcilerini de duyuracak olan AMD, entegre grafik özellikli L1ano işlemcilerini pazara sunacak. Clarkdale ve Arrendale serisi Intel işlemcilerinden farklı olarak doğal tasarım anlayışıyla geliştirilen DirectX 11 destekli Fusion ailesi, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve yaklaşık 1 milyar transistöre sahip olacak. GPU mimarisini de yenileyecek olan AMD, 2011 yılında N.Islands kod adlı yeni nesil ATi ekran kartlarını (Radeon HD 6000 serisi ?) endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.

Editörün Notu: Bulldozer mimarisi, Fusion işlemcileri ve yeni nesil ATi GPU'larla ilgili kapsamlı bir çalışmayı da yakında sizlerle paylaşacağız.


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enja 9 yıl
1 çekridek 2 3 4 5 6 7 8 9 bu savaş böyle gider yılarca olan kulanıcıya oluyo pc bozulana kadar kulanmaya devam neymiş oyunlar kasıyomuş mame32 ler hiç kasmyıo nedense yıladır oynuyorum bıkmadam :D
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jusched 9 yıl
amd'ye helal olsun, 10 yıldır amd kullanıyorum ve verdiğim para her kuruşuna kadar helal olsun... olsun da benim anlamadığım durum farklı...
bu kadar fazla hız, biz daha 32 bitten fazlasına adım atamamışken ne işimizi görecek ki ?
intelin core i7'si amdnin phenom II'si... benchmarkta ben küsür bin puan aldım demekten başka ne işe yarıyor merak ediyorum... yaradığı düşünülüne durumlar ne kadar önemli olabilir ki ya...
7750be kullanıyorum, daha bugüne kadar bi işlemim yavaş olmadı ve en ufak bi sorunum olmadı. 3.2 de aylardır kullanıyorum...overclock listelerinde yer almamak dışında hiç bir sorunum yok...çok garip.
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fz18 9 yıl
kullanıcı dostu AMD. Inteli yakalayamaya bilir ancak bizleri memnun edecek ürünler bçıkaracağından hiç şüpem yok. banane i7 den o paraya ben sistem toplarım. ha parası bol olan alacak tabi. ama bütcesi benim gib kısıtlı olanlar için AMD 10 numara.
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aktuz 9 yıl
95'ten beri AMD kullanmış biri olarak, 6 değil 60 çekirdeklisi çıksa yine tercih etmem bir daha.
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syler23 9 yıl
adamlar 128 bitlik işlemcilerden sistemlerden bahsededursun biz hala 32 bit kullanalımm.. :((
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NemesisR3 9 yıl
AMD umarım başarılı olurda rekabet artar,
hem fiyat hemde performans anlamında tüketici kazanır.
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MetronoM 9 yıl
bu da ne böyle şimdi ama 10 yıl sonra bu forum mesajlarını okuyunca gülecez heralde...
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atilgan26 9 yıl
6000 serisi 32nm ddr5 5000 hızlarında 256 bit ve 2500 shader 1.0 GHZ gpu hızı ile gelecektir.
7000 serisi muhtemel 2 yada 4 çekirdekli 22nm 7GHZ bellek hızı 1,2GHZ işlemci hızı 5000 shader olactır.
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yelkowan 9 yıl
atilgan26
6000 serisi 32nm ddr5 5000 hızlarında 256 bit ve 2500 shader 1.0 GHZ gpu hızı ile gelecektir.
7000 serisi muhtemel 2 yada 4 çekirdekli 22nm 7GHZ bellek hızı 1,2GHZ işlemci hızı 5000 shader olactır.



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yelkowan 9 yıl
AMD'nin bu şartlarda veya 2011de piyasaya süreceği buldozerle patlama yapma şansı gerçektende hayal gibi.

intel 2010'da i9 ları piyasaya sürecek 2011'e more yasası gereği yeni mimari geliyor AMD'nin işi her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. Şuan ki mimariyle çok zor kaç çekirdek çıkarırsa çıkarsın işe yaramaz önce mimari...

Zaten AMD'nin piyasadaki işlemcileri fiyat hariç rekabetçi değil.
Artık AMDyi gerçekten intele rakip olarak görmek istiyoruz zira intel iyice piyasanın hakimi oldu.
Netbooklar atom işlemci, notebook centrino dua, masa üstü core 2 duo derken son duruma göre %80-%82 pazar payına sahip oldu...
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sadtneverdie 9 yıl
amd nin patlayacağı felan yok hayal görmeyin. amd nin gelirleri kadar intelin ar-ge bütçesi var. nereye patlıyor. bir kere patladı gerisini biliyoruz. intel bir daha böyle birşeye izin vermez.
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Confusion 9 yıl
bence 2010 yılının donanım değil yazılm yılı olması lazım: 2003den beri piyasada olan 64bit cpu ları hala 32 bit kullanıyoruz bu nedenle eldeki modelleri tam performanslı kullanamadan upgrade ya da platform değişikliği canımı sıkıyor

6 çekirdek ihtiyaç haline gelse bile sorunsuz 64bit işletim sistemleriyle kullanmak isterim
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OverClocK1ng 9 yıl

sadtneverdie

amd nin patlayacağı felan yok hayal görmeyin. amd nin gelirleri kadar intelin ar-ge bütçesi var. nereye patlıyor. bir kere patladı gerisini biliyoruz. intel bir daha böyle birşeye izin vermez.


Intel'den izin mi alacak yapabilirmiyim diye ? Neye izin vermiyor. Evet bütçesi daha az ama yıllardır bu mimari üzerinde çalışıyor. Ben birşeyler bekliyorum. Hayırlısı..


@yelkowan

Dostum neden hayal gibi olsun ki? Mimari demişsin. Zaten Bulldozer yeni bir mimari. Eski mimariyle yapmayacak ki.

Fiyat hariç neyde rekabetçi olmasını bekliyorsun ki onu anlamadım. Bir işlemci neyde rekabetçi olabilir ki başka. Performansı yüksekse performanslı olur. Fiyatı uygunsa Rekabetçi olur. 99$ a 4 çekirdekli işlemci satıyorlar, sense fiyat hariç rekabetçi değil diyorsun. AMD olmasaydı vay halimize olurdu.
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