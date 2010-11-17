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AMD'nin 28nm Fusion işlemcilerini TSMC üretecek

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yaptığı yeni bir açıklamayla 28nm Fusion işlemcileri için TSMC ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Resmi tanıtımı CES 2011 fuarında yapılacak yeni nesil Fusion işlemcileri için AMD iki ayrı koldan pazara giriş yapmayı hedefliyor. Netbook ve giriş seviyesi notebook'lar başta olmak üzere enerji verimliliğinin ön planda olduğu düşük güç tüketimli sistemler için Bobcat mimarisini temel alan ve TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan Fusion işlemcilerini kullanacak firma, daha yüksek performanslı sistemlerde ise ortağı olduğu GlobalFoundries'in, Almanya'nın Dresden kentindeki üretim üssünden32nm fabrikasyon süreciyle çıkacak L1ano işlemcilerini kullanacak.

Ontario ve Zacate kod adını taşıyan 40nm Fusion işlemcileri, AMD için sadece bir başlangıç olacak ve devam eden süreçte firma, her yıl yeni bir APU duyurmayı ve mümkün olan en ileri üretim teknolojisini kullanmayı hedefliyor. Finansal Analist Günü etkinliğinde yol haritasını detaylandıran AMD, 2012 için Krishna ve Wichita kod adlarını taşıyan, modeline göre 1-4 çekirdekli 28nm Fusion işlemcilerini sunacağını açıklamıştı. İşte bu işlemciler için AMD, TSMC ile ortaklığını bir adım daha ileriye götürerek yaptığı kontrat kapsamında 28nm Fusion işlemcilerinin üretimini Tayvanlı firmaya vermiş durumda. Tabi bu anlaşma GlobalFoundries gerçeğinin göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor. Başta 28nm fabrikasyon süreci olmak üzere ileri üretim teknolojilerine geçiş için çalışan firma, orta-uzun vadede AMD'nin üretim ihtiyaçlarının önemli bir kısmını üstlenmesi bekleniyor.

AMD'nin Fusion işlemcileri için TSMC ile anlaşması, Tayvanlı döküm firmasının geleceği için de büyük önem taşıyor. Zira ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinin netbook, ikinci jenerasyon Fusion işlemcilerinin de tablet bilgisayar pazarında yüksek satış başarısı göstermesi bekleniyor. Öte yandan 2011'de, AMD işlemciler için Apple'ın devreye girecek olması, Fusion işlemcilerine olan talebi arttıracak ki bu tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla üretim yapılmasına olanak tanıyacak. Grafik işlem birimlerinin yanında Fusion işlemcileri için de TSMC ile çalışacak olan firma, sadece GPU üretimi yaptıran Nvidia ile kıyaslandığında hacim anlamında TSMC'nin daha büyük müşterisi olacak gibi görünüyor.


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fx57 8 yıl
@Batuist, sezonsal dinamikler, ürünlerin pazar performansı ve daha pek çok kriter, satış performansına etki etmektedir. Ayrıca haberdeki ifade, TSMC'nin kaynaklarının atıl olduğu anlamına gelmemektedir. "Apple'ın devreye girecek olması, Fusion işlemcilerine olan talebi arttıracak ki bu tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla üretim yapılmasına olanak tanıyacak. " AMD'nin ilk etapta istediği üretim kapasitesi ürünlerin çıktıkan sonra göreceği ilgiye göre ciddi oranda artış gösterebilir ve bu da TSMC'nin çeyrek bazda gelir hedeflerini daha kısa sürede tutturması ve üzerine çıkmasını sağlayabilir.
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Batuist 8 yıl

fx57

@Batuist, sezonsal dinamikler, ürünlerin pazar performansı ve daha pek çok kriter, satış performansına etki etmektedir. Ayrıca haberdeki ifade, TSMC'nin kaynaklarının atıl olduğu anlamına gelmemektedir. "Apple'ın devreye girecek olması, Fusion işlemcilerine olan talebi arttıracak ki bu tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla üretim yapılmasına olanak tanıyacak. " AMD'nin ilk etapta istediği üretim kapasitesi ürünlerin çıktıkan sonra göreceği ilgiye göre ciddi oranda artış gösterebilir ve bu da TSMC'nin çeyrek bazda gelir hedeflerini daha kısa sürede tutturması ve üzerine çıkmasını sağlayabilir.



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Batuist 8 yıl
Daha fazla üretim dafa fazla satış yapacak anlamına gelmesi ne demek? sanki tsmc'nin atıl kapasitesi varda adamlar rahatlıcaklar!! adamlar yetiştiremiyorlar yeni fabrikalar kuruyorlar haberde adamlar satış yapacak rahat edecekmiş gibi bir izlenim verilmiş..
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