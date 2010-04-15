AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T BE işlemcisi 6.29GHz'e çıkartıldı

AMD'nin çıkışına iki haftadan daha az bir süre kalan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için hız aşırtma çalışmaları başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 9MB bellek kapasitesiyle gelen yeni işlemciler, Turbo Core teknolojisiyle dinamik hızlandırma desteği de sunacaklar.

Dört modelin yer alacağı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci aileisnin en hızl temsilcisi standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek hız otomatik olarak 3.6GHz'e çıkabilen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak ve bu modelde çarpan kilidi açık olarak gelecek.

Tayvanlı hız aşırtma profesyonel Luco, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisi ve ASRock 890GX Extreme3 ile yaptığı denemelerde 6.29GHz'i görmeyi başardı. Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma için 1.32v olan işlemci işlemci çalışma geriliminin 1.928v'ye çıkartıldığını görüyoruz.

Peki 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri, hava soğutma ile nasıl bir başarım sergiliyorlar ? Elde edilen bilgilere göre yayınlanan çalışmalara göre Phenom II X6 işlemciler, hava soğutma çözümleriyle 4GHz'in üzerine çıkabileceği belirtilirken, 4.4GHz'e ulaşılan yeni bir çalışma da bunu doğruluyor.