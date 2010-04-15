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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T BE işlemcisi 6.29GHz'e çıkartıldı

9 yıl
33,7b
1
78
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çıkışına iki haftadan daha az bir süre kalan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için hız aşırtma çalışmaları başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 9MB bellek kapasitesiyle gelen yeni işlemciler, Turbo Core teknolojisiyle dinamik hızlandırma desteği de sunacaklar.

Dört modelin yer alacağı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci aileisnin en hızl temsilcisi standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek hız otomatik olarak 3.6GHz'e çıkabilen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak ve bu modelde çarpan kilidi açık olarak gelecek.

Tayvanlı hız aşırtma profesyonel Luco, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisi ve ASRock 890GX Extreme3 ile yaptığı denemelerde 6.29GHz'i görmeyi başardı. Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma için 1.32v olan işlemci işlemci çalışma geriliminin 1.928v'ye çıkartıldığını görüyoruz.

Peki 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri, hava soğutma ile nasıl bir başarım sergiliyorlar ? Elde edilen bilgilere göre yayınlanan çalışmalara göre Phenom II X6 işlemciler, hava soğutma çözümleriyle 4GHz'in üzerine çıkabileceği belirtilirken, 4.4GHz'e ulaşılan yeni bir çalışma da bunu doğruluyor.


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kartal.24 8 yıl
normal bir ev kullanıcısı bunu 750watlık bir kasayla 4.5 ghz çıkaramazmı yada hava sogutmasıyla pervaneleri fazlalaştırsak felan buna ulaştırabilirmiyiz en basit ve kolay sorunsuz yöntemi anlata bilecek varmı acaba bunun için
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leop 8 yıl
standart ustu bir hava sogutmayla 4.1 - 4.2 ghz civarina rahat cikiyor.
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cohannan 9 yıl
Vatanbilgisayar stoğunda mevcut alabilirsiniz ....
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RockConn 9 yıl
Arkadaşlar herşeyi geçtim ben farklı bi noktaya değinmek istiyorum;
Bilgisayarlarını sürekli güncel tutanlar ve aşırı ilgili olanların büyük bir çoğunluğu 18-30 yaş aralığındadır.Yani genç bir kesimdir,genç kesim herzaman dinamizm ister..Ben piyasadan p4 ten sonra tamamen kopmuştum yaklaşık 3 ay önce kendime sistem topladım ve 955 BE aldım.inanın kendimi daha genç hissediyorum resmen,bilgisayarda geçirdiğim vakitten keyif almaya başladım.AMD çok daha dinamik ve önü açık intele göre..Otomobillerle yakından ilgilenenler varsa AMD bana göre otomobil dünyasının HONDA'sı gibi..

Katılıyorum : )
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milyondabir 9 yıl
4ghz stabil olsun onada raziyiz
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HoLY.oNE 9 yıl
-kaç çekirdek
-6 çekirdek
-vayy
Oyyncular için anca arkadaslar arasında hava atmaa yarar..oyynlarda e8400 bile halen fazlasıyla yetrrliyken 6 cekirdeğin oyunculr içinhiç bir esprisi yok..bu arada amd cok geride kaldı intel bastı gidiyor..
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Mete Can Karahasan 9 yıl

HoLY.oNE

-kaç çekirdek
-6 çekirdek
-vayy
Oyyncular için anca arkadaslar arasında hava atmaa yarar..oyynlarda e8400 bile halen fazlasıyla yetrrliyken 6 cekirdeğin oyunculr içinhiç bir esprisi yok..bu arada amd cok geride kaldı intel bastı gidiyor..

Bahsettiğin işlemcinin fiyatı phenom2 x4 955 ile aynı. Acaba performansları öyle mi bakalım?
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Lethian 9 yıl
HoLY.oNE

-kaç çekirdek
-6 çekirdek
-vayy
Oyyncular için anca arkadaslar arasında hava atmaa yarar..oyynlarda e8400 bile halen fazlasıyla yetrrliyken 6 cekirdeğin oyunculr içinhiç bir esprisi yok..bu arada amd cok geride kaldı intel bastı gidiyor..


Phenom II'ler çıkmasaydı intel o 2 çekirdekli 8400'leri hala peynir ekmek gibi satıyor olurdu.
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Master_Evil 8 yıl

HoLY.oNE

-kaç çekirdek
-6 çekirdek
-vayy
Oyyncular için anca arkadaslar arasında hava atmaa yarar..oyynlarda e8400 bile halen fazlasıyla yetrrliyken 6 cekirdeğin oyunculr içinhiç bir esprisi yok..bu arada amd cok geride kaldı intel bastı gidiyor..

ben işlemcimi sorana 8 çekirdek diyorum yalan da değil hani
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DH Misafiri 9 yıl
Konuyu kirletmeye zorlamayın kimseyi savunduğumuz yok Ne dediğiniz bile belli değil Varsa bildiğiniz bi test getirin bakalım
Ama sizin amd yi savunduğunuz ortada
Bağımsız yabancı sitelerin bütün testleri ortada hala toms a bakıp durmayın toms intel yanlısı sizin yüzünüzden ceza alıcam bu gidişe
Sayın yönetici mesajı silebilirçünki tartışma yaratma amacında değilim mesajlar ortada
---------------------------------------
ben bu yazınıza cevap vermiştim ancak ne hikmetse cevap uçmuş valla ne yaptınızda bu mesaj silindi bilmiyorum ancak on defa aynı cevabı yazacak değilim hadi size iyi günler
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DH Misafiri 9 yıl
şahsen acıyarak size gülüyorum 1,5 seneye yakın forumu yakından takip ederim bir allahın kuluda bana daha bugüne kadar intel veya amd veya ati vaya nvidia fanı demedi diyemez de çünkü markasından dolayı hiç bir ürünü övmedim övmemde (ayrıca üslubunuza dikkat edin)
bir ürünü tavsiye ediceksem kullanıcı incelemelerini kıstas olarak alırım...Yoksa ne işlemcinin tipine bakarım nede kalkıp yanlı şekilde çalışan bazı test sitelerinin incelemelerini dikkate alırım...Önemli olan her zaman kullanıcı testleridir...
---------------------------------------
artık yazınızda belirttiğiniz gülme iddia ettiğiniz gibi bir gülmedir yoksa işine gelmediği vakit yapılan o ünlü gülmedenmidir (yazınızdan belliki 2. durum geçerli) orasına birşey demeyeceğim size iyi gülmeler sizin intelci olduğunuz yazıma tepki veriş sebebidir ;)
ben size inteli övüyorsunuz demedim yazdığım yazı işine gelmediğinden uyanıklık göstermeye çalışarak yazdığımı çarpıtma davranışına büyük bir destek vererek kendinizi belli ediyorsunuz ve anlıyorumki okumanız var yazımı okuyorsunuz ve madem arkadaşa katılıyorsun onun veremediği cevabı sen ver diyerek sorduğum soruya cevap vermek yerine acı acı gülüyorsun artık bu acı acı gülme karşıdakine acıyarak gülmemidir yoksa cevap vermediği bir yanıt alıp gümleme acı acı gülmesimidir takdiri bu sayfanın okuyucularına bırakıyorum
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sahafiec 9 yıl
...
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hellteam 9 yıl

DH Misafiri

şahsen acıyarak size gülüyorum 1,5 seneye yakın forumu yakından takip ederim bir allahın kuluda bana daha bugüne kadar intel veya amd veya ati vaya nvidia fanı demedi diyemez de çünkü markasından dolayı hiç bir ürünü övmedim övmemde (ayrıca üslubunuza dikkat edin)

bir ürünü tavsiye ediceksem kullanıcı incelemelerini kıstas olarak alırım...Yoksa ne işlemcinin tipine bakarım nede kalkıp yanlı şekilde çalışan bazı test sitelerinin incelemelerini dikkate alırım...Önemli olan her zaman kullanıcı testleridir...
---------------------------------------
artık yazınızda belirttiğiniz gülme iddia ettiğiniz gibi bir gülmedir yoksa işine gelmediği vakit yapılan o ünlü gülmedenmidir (yazınızdan belliki 2. durum geçerli) orasına birşey demeyeceğim size iyi gülmeler sizin intelci olduğunuz yazıma tepki veriş sebebidir ;)

ben size inteli övüyorsunuz demedim yazdığım yazı işine gelmediğinden uyanıklık göstermeye çalışarak yazdığımı çarpıtma davranışına büyük bir destek vererek kendinizi belli ediyorsunuz ve anlıyorumki okumanız var yazımı okuyorsunuz ve madem arkadaşa katılıyorsun onun veremediği cevabı sen ver diyerek sorduğum soruya cevap vermek yerine acı acı gülüyorsun artık bu acı acı gülme karşıdakine acıyarak gülmemidir yoksa cevap vermediği bir yanıt alıp gümleme acı acı gülmesimidir takdiri bu sayfanın okuyucularına bırakıyorum


Konuyu kirletmeye zorlamayın kimseyi savunduğumuz yok Ne dediğiniz bile belli değil Varsa bildiğiniz bi test getirin bakalım
Ama sizin amd yi savunduğunuz ortada

Bağımsız yabancı sitelerin bütün testleri ortada hala toms a bakıp durmayın toms intel yanlısı sizin yüzünüzden ceza alıcam bu gidişe
Sayın yönetici mesajı silebilirçünki tartışma yaratma amacında değilim mesajlar ortada
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DH Misafiri 9 yıl
Konuyu kirletmenin anlamı yok misafir üyeliğe herkes yazabildiği için kimin ne olduğu belli değil
13.44 teki yorumda her şey ortada Ayrıca toms un nasıl bi site olduğunu herkes bilir Toms a bakarsanız bu işler zor Kimseyi savunduğumuz yok dh gibi tarafsız sitelerdeki testlere bakın
Ayrıca bu işlemcinin de xtremesystem deki bi kullanıcının intel karşısındaki durumuna bi bakın zaten yakında tarafsız uygulama ve oyun testler ide gelecektir Başka da cevaba lüzüm yoktur yazılanlar ortada
---------------------------------------
bu size 2. cevabım nedense ilki silindi donanım haberdeki testlerdede intel önde gözüküyor daha ayrıntılı cevabım vardı silindiği için böyle yazdım zaten yazıma cevap veremişsiniz onun yerine geçiştirme ve karşıya kabullendirme isteği hakim
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KASIMOGLU 9 yıl
Tek kelime Ohaaa 6x6.29 Ghz 37.74 ghz
işlem gücü :D deliii
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kolpaci 9 yıl
Acaba en düşük modeli olan 1050 miydi tam hatırlamıyorum onunla da 4ghz gibi değerlerde hava soğutma ile kullanabilirmiyiz onu merak ediyorum. Haber için teşekkürler.
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