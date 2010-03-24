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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için Türkiye fiyatları netleşiyor

AMD'nin henüz lanse etmediği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için Türkiye satış fiyatları netleşiyor. İşte ilk bilgiler.
9 yıl
14,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini adetli alımlarda 999 dolar seviyesinden satışa sunan Intel'den sonra AMD de sessizliğini bozuyor ve Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini satışa sunuyor. Yeni işlemciler için resmi lansman bazı kaynaklarca 27 Nisan olarak telaffuz edilse de gelen yeni bilgiler işlemcilerin daha hızlı satışa gireceği yönünde.

Intel tarafından masaüstü işlemciler için hazırlanan en hızlı işlemci olarak lanse edilen Core i7 980X Extreme Edition ile kıyaslandığında AMD, fiyat/performans odaklı bir strateji ile oyuna dahil olacak gibi görünüyor. Elimize ulaşan fiyat bilgilerine geçmeden önce işlemcilerin genel özelliklerine kısaca değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz zira Phenom II X6 serisi önemli bir yenilik ile birlikte geliyor.

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için Türkiye fiyatları netleşiyor
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini de içeren güncel yol haritası

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini geçtiğimiz Haziran ayında pazara sunan AMD, masaüstü sistemler için hazırladığı Phenom II X6 işlemcilerinde de genel olarak Istanbul tasarımını baz alıyor diyebiliriz. Soket AM3 formunda hazırlanan ve daha yüksek çalışma hızlarına sahip olan Phenom II X6 işlemcileri için üzerinde durabileceğimiz en önemli yenilik "Turbo" teknolojisi.

Nehalem mimarisi ile birlikte Intel, Turbo Boost adını verdiği yeni bir teknoloji kullanmaya başlamıştı. Teknoloji kapsamında kaynakları dinamik olarak kontrol edilebilen çok çekirdekli işlemcilerde, yük durumuna ve/veya uygulama ihtiyacına bağlı olarak tek çekirdek frekansı işlemci tarafından otomatik olarak arttırılırken, diğer çekirdekler uyku moduna alınıyor ve bu şekilde TDP de korunmuş oluyordu.

Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte AMD de Turbo Boost benzer bir teknoloji kullanmaya başlıyor. Dinamik Hızlandırma Teknolojisi olarak tanımlanan teknolojide temel mantık, Intel'in Turbo Boost çözümüyle oldukça benzer. Zira tek izlekli uygulamalarda çok çekirdekli tasarım pek bir avantaj yaratmadığı için diğer çekirdeli güç kaynakları tek çekirdek için kullanılarak ilgi çekirdek hızı otomatik olarak arttırılıyor.

6 çekirdekli tek bir işlemci ile pazarda olan Intel'in aksine AMD ürün gamını oldukça geniş tutacak gibi görünüyor. Zira firmanın resmi dökümanlarına göre Phenom II X6 serisi altında 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T olmak üzere en az dört model olacak gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerin Türkiye satış fiyatları da netleşiyor.

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için Türkiye fiyatları netleşiyor
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AMD tarafından henüz lanse edilmeyen Phenom II X6 serisi, Türkiye'deki satış noktalarında görünmeye başladı. Zira okuyucularımızdan gelen bilgilere göre, henüz satışına izin verilmese de tekno-marketlerde görünmeye başlayan Phenom II X6 serisi işlemcilerin bazı modelleri için liste fiyatları da netleşiyor.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda 6 çekirdekli işlemcilerden Phenom II X6 1055T ve Phenom II X6 1090T Black Edition modellerinin Türkiye'deki bazı satış noktalarında listelere alındığını tespit ettik. 2.8GHz'de çalışan ve Turbo teknolojisi ile 3.2GHz'e çıkabilen 1055T modeli KDV dahil 405 liradan başlayan fiyatlarla listelenirken, 3.2GHz'de çalışan ve hızı 3.6GHz'e kadar çıkabilen 1090T BE modeli ise 600 liradan başlayan fiyatlarla listelerde yer tutmaya başladı.


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DH Misafiri 8 yıl
şu amd ile intel karşılaştırmalarını bırakın artık gercek şu ki intel pahalı
amd ise bütceye uygun aradaki tek fark bu uzaydamı yaşıyorsunuz tek farkı görün artık sonuna kadar AMD
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar vatan bilgisayara gelmiş AMD Phenomıı X6 1090t black edition 369$
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DH Misafiri 9 yıl
Nede olsa amd hem hız açısından hemde oyunlarda grafik açısından amd işlemciler intele göre herzaman iki adım önde dir bu gerceği ne yazıkki avrupa görküyor ve amd kullanıyor ama ne hikmetse bilgisayar toplatmak isteyen müşteriler dükkana gittiği zaman bilgisayarı toplamaya başladığı zaman bilgisayarcı hangi işlemci istiyorsun diye sormuyor ve inteli toplamaya başlıyor sanki babsının malı intel
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infazcı/tr 9 yıl

DH Misafiri

Nede olsa amd hem hız açısından hemde oyunlarda grafik açısından amd işlemciler intele göre herzaman iki adım önde dir bu gerceği ne yazıkki avrupa görküyor ve amd kullanıyor ama ne hikmetse bilgisayar toplatmak isteyen müşteriler dükkana gittiği zaman bilgisayarı toplamaya başladığı zaman bilgisayarcı hangi işlemci istiyorsun diye sormuyor ve inteli toplamaya başlıyor sanki babsının malı intel




aynen intel pahalı ya hızlıdır bilgisayardan anlayan çoğu kişi de bunu söyüyor 170 ytl ye phenom 2 550 aldım adam 1.6 ghz core 2 duo alsan daha hızlı olurdu diyor ama 550 piyasadaki en iyi x2 işlemcisi
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huseyincarnege 9 yıl
sonunda türkiyeye girmiş AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 599tlye veriliyo
vatanbilgisayar.com/...
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demircibu 9 yıl

huseyincarnege

sonunda türkiyeye girmiş AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 599tlye veriliyo

vatanbilgisayar.com/...

521 TL vermem valla

2.ele düşerse 400civarına bi alıp test vs yaparım merak ettim o.c kabiliyetlerini oyundaki fpslere etikisini :)

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milyondabir 9 yıl
işlemciler geldide satildimi yoksa henüz daha gelecekmi satan bir yer göremiyorum suan vatanda ve eksende görmüstüm ama suan oda yok
vatandakide galiba siparis üzerine getirecekti
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1 HiT u DowN 9 yıl
fiyatlar çok çok iyi amd yi buyüzden seviyorum fiyatları uygun oluyor
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blizzard3 9 yıl
az önce baktım vatan bilgisayara gelmis daha resmini bile hazırlamamıslar hazırlanıyor yazıyordu bu islmeci corei7 ayarındamı acaba intelin hangi islemcisini es deger birisi yardım edebilirmi
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Hasikomen 9 yıl
AMD gümbür gümbür geliyo.
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huseyincarnege 9 yıl
amd bu fiyatla cok işlemci satcak

intel avcunu yalasın
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milyondabir 9 yıl
bu sene amd yili olacak herkes amd hucummmmm )
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kolpaci 9 yıl
965 BE almayı planlıyordum ama şimdi bunu mu alsam diye arada kaldım en iyisi bunu beklemek daha mantıklı gibime geliyor 965BE ile arasında 30-40TL fark var
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Al Capone! 9 yıl
q6600 un bu işlemciler için değiştirilmesi çok mantıksız.Ne gerek var.Oyunlarda en fazla 6-7 fps farkeder tahminimce.
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ekoman245 9 yıl
fiyatlar baya ii gözüküyor amd ye yaklaşıcaz galiba :D eskiden işlemci alıcaksam direkt intel e yöleniyordum ama artık amd ye bakmaya başladım phenom II x4 965 ten sonra güzel çalışma amd için ;)
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DH Misafiri 9 yıl
triple ddr3 1600 mhz destekliyormu işlemci ?
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lvlono 9 yıl
x6 lı sistemlerin satışında AMD'nin bariz üstünlüğü olacağı kesin. Fiyat avantajı ile çok satacaktır x6. i7 980x 1000$ yani yaklaşık 1800 Lara. AMD ise 600 Lira. Gel de İntel al bu fiyata :)
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