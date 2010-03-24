AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için Türkiye fiyatları netleşiyor

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini adetli alımlarda 999 dolar seviyesinden satışa sunan Intel'den sonra AMD de sessizliğini bozuyor ve Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini satışa sunuyor. Yeni işlemciler için resmi lansman bazı kaynaklarca 27 Nisan olarak telaffuz edilse de gelen yeni bilgiler işlemcilerin daha hızlı satışa gireceği yönünde.

Intel tarafından masaüstü işlemciler için hazırlanan en hızlı işlemci olarak lanse edilen Core i7 980X Extreme Edition ile kıyaslandığında AMD, fiyat/performans odaklı bir strateji ile oyuna dahil olacak gibi görünüyor. Elimize ulaşan fiyat bilgilerine geçmeden önce işlemcilerin genel özelliklerine kısaca değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz zira Phenom II X6 serisi önemli bir yenilik ile birlikte geliyor.

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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini de içeren güncel yol haritası

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini geçtiğimiz Haziran ayında pazara sunan AMD, masaüstü sistemler için hazırladığı Phenom II X6 işlemcilerinde de genel olarak Istanbul tasarımını baz alıyor diyebiliriz. Soket AM3 formunda hazırlanan ve daha yüksek çalışma hızlarına sahip olan Phenom II X6 işlemcileri için üzerinde durabileceğimiz en önemli yenilik "Turbo" teknolojisi.

Nehalem mimarisi ile birlikte Intel, Turbo Boost adını verdiği yeni bir teknoloji kullanmaya başlamıştı. Teknoloji kapsamında kaynakları dinamik olarak kontrol edilebilen çok çekirdekli işlemcilerde, yük durumuna ve/veya uygulama ihtiyacına bağlı olarak tek çekirdek frekansı işlemci tarafından otomatik olarak arttırılırken, diğer çekirdekler uyku moduna alınıyor ve bu şekilde TDP de korunmuş oluyordu.

Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte AMD de Turbo Boost benzer bir teknoloji kullanmaya başlıyor. Dinamik Hızlandırma Teknolojisi olarak tanımlanan teknolojide temel mantık, Intel'in Turbo Boost çözümüyle oldukça benzer. Zira tek izlekli uygulamalarda çok çekirdekli tasarım pek bir avantaj yaratmadığı için diğer çekirdeli güç kaynakları tek çekirdek için kullanılarak ilgi çekirdek hızı otomatik olarak arttırılıyor.

6 çekirdekli tek bir işlemci ile pazarda olan Intel'in aksine AMD ürün gamını oldukça geniş tutacak gibi görünüyor. Zira firmanın resmi dökümanlarına göre Phenom II X6 serisi altında 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T olmak üzere en az dört model olacak gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerin Türkiye satış fiyatları da netleşiyor.

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AMD tarafından henüz lanse edilmeyen Phenom II X6 serisi, Türkiye'deki satış noktalarında görünmeye başladı. Zira okuyucularımızdan gelen bilgilere göre, henüz satışına izin verilmese de tekno-marketlerde görünmeye başlayan Phenom II X6 serisi işlemcilerin bazı modelleri için liste fiyatları da netleşiyor.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda 6 çekirdekli işlemcilerden Phenom II X6 1055T ve Phenom II X6 1090T Black Edition modellerinin Türkiye'deki bazı satış noktalarında listelere alındığını tespit ettik. 2.8GHz'de çalışan ve Turbo teknolojisi ile 3.2GHz'e çıkabilen 1055T modeli KDV dahil 405 liradan başlayan fiyatlarla listelenirken, 3.2GHz'de çalışan ve hızı 3.6GHz'e kadar çıkabilen 1090T BE modeli ise 600 liradan başlayan fiyatlarla listelerde yer tutmaya başladı.