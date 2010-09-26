AMD'nin Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli işlemcisi 16MB bellekle geliyor

AMD, firma tarihinin en önemli iki yeniliğini arka arkaya pazara sunmaya hazırlanıyor. Geliştirme çalışmaları 5 yıldan uzun süredir devam eden Bulldozer ve ATi'nin satın alındığı 2006 yılından bu yana konuşulmakta olan entegre grafik özellikli Fusion mimarileri yıl sonuna doğru boy göstermeye başlayacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin yenilik dalgası Fusion ile başlayacak ve firma, mobil sistemler için hazırladığı Zacate kod adlı ilk işlemcilerini yıl sonuna doğru endüstrinin beğenisine sunacak. AMD'nin yüksek performanslı masaüstü sistemler ve sunucular için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerin çıkışı ise 2011'in ortalarını bulacak.

AMD cephesinden gelen bilgilere göre Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, tahmin edilenden daha yüksek bellek kapasitesiyle gelecek gibi görünüyorlar.Orochi kod adını taşıyan yüksek performanslı Bulldozer işlemci ailesinin tepe modeli (masaüstü sistemler için), 16MB bellek kapasiteisne sahip olacak. Her Bulldozer modülü için 2MB L2 olmak üzere 8MB Seviye 2 bellek kapasitesi (dört adet Bulldozer modülü ve her modülde iki çekirdek) ve ortak kullanıma açık 8MB L3 ile toplamda 16MB gibi oldukça büyük bir bellek kapasitesi, 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisiyle birlikte sunulacak. Yani AMD, 6 çekirdekli mevcut işlemcilerine göre çekirdek sayısını %33, bellek kapasitesini ise %77 arttırmış olacak.

Intel'in takip ettiği tasarım stratejisi ile kıyaslandığında, AMD'nin büyük L2 yapısında kararlı olduğu görülüyor. Bulldozer modüllerindeki her işlemci çekirdeği için 1MB L2 atayan AMD'den farklı olarak, Intel'in mevcut Nehalem ve Ocak ayında çıkacak Sandy Bridge tabanlı işlemcilerinde her çekirdek için 256Kb L2 bellek kullandığını görüyoruz.Toplam bellek kapasitesi söz konusu olduğunda ise AMD'nin 16MB bellekli Bulldozer modellerine karşı, Intel'in Sandy Bridge tabanlı 8 çekirdekli modellerinde 20MB bellek kapasitesine yer vereceği iddia ediliyor. Bu noktadan sonra sorulması gereken asıl soru, Bulldozer ile AMD'nin yoksa Sandy Bridge ile Intel'in mi daha yüksek performans sunacak ?

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileriyle AMD'nin, performans lideri olup olmayacağını kestirmek şu an için pek mümkün olmasa da, artan çekirdek sayısı ve gelen çoklu-izlek (multi-thread) desteğine ek olarak bellek kapasitesindeki agresif artış sayesinde, Bulldozer tabanlı işlemcilerin, mevcut AMD çözümlerine göre tek izlekli uygulamalarda hatırı sayılır performans artışı sunacağı söylenebilir. 32nm SOI üretim teknolojisiyle GlobalFoundries tesislerinde üretilecek olan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, Soket AM3+ formunda olacak ve yapılan soket değişikliğinden ötürü yeni anakart gerektirecek ancak mevcut AMD işlemciler de Soket AM3+ anakartlarda çalışabilecek.