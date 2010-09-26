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AMD'nin Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli işlemcisi 16MB bellekle geliyor

8 yıl
12,6b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, firma tarihinin en önemli iki yeniliğini arka arkaya pazara sunmaya hazırlanıyor. Geliştirme çalışmaları 5 yıldan uzun süredir devam eden Bulldozer ve ATi'nin satın alındığı 2006 yılından bu yana konuşulmakta olan entegre grafik özellikli Fusion mimarileri yıl sonuna doğru boy göstermeye başlayacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin yenilik dalgası Fusion ile başlayacak ve firma, mobil sistemler için hazırladığı Zacate kod adlı ilk işlemcilerini yıl sonuna doğru endüstrinin beğenisine sunacak. AMD'nin yüksek performanslı masaüstü sistemler ve sunucular için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerin çıkışı ise 2011'in ortalarını bulacak.

AMD'nin Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli işlemcisi 16MB bellekle geliyor
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AMD cephesinden gelen bilgilere göre Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, tahmin edilenden daha yüksek bellek kapasitesiyle gelecek gibi görünüyorlar.Orochi kod adını taşıyan yüksek performanslı Bulldozer işlemci ailesinin tepe modeli (masaüstü sistemler için), 16MB bellek kapasiteisne sahip olacak. Her Bulldozer modülü için 2MB L2 olmak üzere 8MB Seviye 2 bellek kapasitesi (dört adet Bulldozer modülü ve her modülde iki çekirdek) ve ortak kullanıma açık 8MB L3 ile toplamda 16MB gibi oldukça büyük bir bellek kapasitesi, 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisiyle birlikte sunulacak. Yani AMD, 6 çekirdekli mevcut işlemcilerine göre çekirdek sayısını %33, bellek kapasitesini ise %77 arttırmış olacak.

Intel'in takip ettiği tasarım stratejisi ile kıyaslandığında, AMD'nin büyük L2 yapısında kararlı olduğu görülüyor. Bulldozer modüllerindeki her işlemci çekirdeği için 1MB L2 atayan AMD'den farklı olarak, Intel'in mevcut Nehalem ve Ocak ayında çıkacak Sandy Bridge tabanlı işlemcilerinde her çekirdek için 256Kb L2 bellek kullandığını görüyoruz.Toplam bellek kapasitesi söz konusu olduğunda ise AMD'nin 16MB bellekli Bulldozer modellerine karşı, Intel'in Sandy Bridge tabanlı 8 çekirdekli modellerinde 20MB bellek kapasitesine yer vereceği iddia ediliyor. Bu noktadan sonra sorulması gereken asıl soru, Bulldozer ile AMD'nin yoksa Sandy Bridge ile Intel'in mi daha yüksek performans sunacak ?

AMD'nin Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli işlemcisi 16MB bellekle geliyor
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Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileriyle AMD'nin, performans lideri olup olmayacağını kestirmek şu an için pek mümkün olmasa da, artan çekirdek sayısı ve gelen çoklu-izlek (multi-thread) desteğine ek olarak bellek kapasitesindeki agresif artış sayesinde, Bulldozer tabanlı işlemcilerin, mevcut AMD çözümlerine göre tek izlekli uygulamalarda hatırı sayılır performans artışı sunacağı söylenebilir. 32nm SOI üretim teknolojisiyle GlobalFoundries tesislerinde üretilecek olan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, Soket AM3+ formunda olacak ve yapılan soket değişikliğinden ötürü yeni anakart gerektirecek ancak mevcut AMD işlemciler de Soket AM3+ anakartlarda çalışabilecek.


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TuVNeRa 8 yıl
L3, L2' nin, L2 is L1' in yedeğidir. O yüzden L1 ne kadar yüksek o kadar iyi ama maliyeti aşırı arttırdığı için L2 ve L3' e abanıyorlar.
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asi_ruhx 8 yıl
Bu işlemcilerin tahmini piyasa çıkma tarihi nedir ?
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MetronoM 8 yıl
ben boşuna imzamda 2011 i bekleyin demiyorum taaa 2008 sonuydu bunu yazdığımda... hele bekleyek bakak...


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MÜŞAVİR 8 yıl

MetronoM

ben boşuna imzamda 2011 i bekleyin demiyorum taaa 2008 sonuydu bunu yazdığımda... hele bekleyek bakak...





E sende .okunu çıkartmışın artık.

Bekle bekle nereye kadar.
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vidoko 8 yıl
8 çekirdekliyi inelin 4 çekirdek fiyatına verir ..olur biter devam amd
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unixslax 8 yıl
İ7 nin yarı fiyatina ve 4gercek 4sanal 8 çekirdek yerine 8 gerçek çekirdk amd cpu anakart ram fiyatına sadece i7 almak mi daha iyi ?
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Şimdiki işlemcilerinden en az %20 daha performanslı olsun ama uygun fiyatlı olsun bizim olsun
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Batuist 8 yıl
Acaba L2 bellek kapasitesini bu kadar yüksek tutmasındaki amaç AMDnin işlemcinin istediği gibi yüksek performans vermemesi ve bunun doğal sonucunda işlemciye destek olacak büyük bellek kapasitesi ile bunu aşmaya çalışması olabilir mi??
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artenis 8 yıl
NE ZAMANDIR BU KADAR TARTISMASIZ VE AYNI FIKIRDE INSANIN SICAK MUHABBETINI GORMEMISTIM :) :)
mutluluk verıcı
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KANUNI61 8 yıl
Soket AM3+ anakartlarda çalışabilecek.
işte bu olayı seviyorum amd de intelgibi haşıttı gecirmiyor anakartı
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MÜŞAVİR 8 yıl
KANUNI61

Soket AM3+ anakartlarda çalışabilecek.

işte bu olayı seviyorum amd de intelgibi haşıttı gecirmiyor anakartı


Nesini beğendin ki, AM3+ anakartlarda çalışacakmış, yani eski anakartlarda çalışmayacak.


Bu işlemciyi alanın yeni anakart alması gerekecek.
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DH Misafiri 8 yıl
16 mb büyük değişiklik meraklandırdı.
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huseyincarnege 8 yıl
yaw yeni 6 çekirdek aldım şimdı 8 cıktı başımıza ne hız bunlarda yaw
biraz relaks olun :)
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fatihcanery 8 yıl
/crysysem;
ben bulldozer mimarisini kastetdim,sen netbook alanındaki işlemciyi örnek göstermişin.fusionun netbook piyasasında devrim yaratacağına inanıyorum,şimdi merak ettiğim şey ise masaüstü ayağında ne olacak.winterinda dediği gibi eski mimariye yüzde yirmi fark açacak,intelin amiral gemisini gecemeyecek gibi
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