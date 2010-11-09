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AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformu detaylandı

8 yıl
6,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Fusion tabanlı Brazos platformunun merak edilen detaylarını açıkladı. ATi'ın satın alındığı 2006 yılından bu yana yaklşaık dört yıldır konuşulmakta olan Fusion işlemci ailesinin Zacate ve Ontario kod adlı ilk temsilcileri için hazırlanan Brazos platformuyla AMD, işlemci arenasında yeni bir sayfa açmayı ve yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Fusion tabanlı Brazos platformu, AMD'nin 2011 ürün gamı içerisindeki giriş seviyesi modelleri temsil edecek. Netbook'lar, düşük maliyetli notebook'lar ve masaüstü için hazırlanan nettop'lar için hazırlanan yeni işlemcilerle birlikte, 299-599 dolar aralığındaki giriş seviyesi sistemlere, gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni nesil işlemcilerin sunulması planlanıyor.

AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformu detaylandı
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AMD'nin Bobcat kod adlı yeni mikroişlemci tasarımını baz alan işlemcilerden Zacate kod adlı modeller çift çekirdekli, Ontario kod adlı modeller ise tek çekirdekli yapıda olacaklar. TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin, sadece 75mm^2 olan zar alanıyla oldukça düşük bir üretim maliyetine sahip oldukları ifade ediliyor.

Entegre özellikler açısından AMD'nin mevcut mobil işlemcilerine nazaran çok daha gelişmiş bir yapı sergileyen Zacate ve Ontario işlemcileri, işte bu nedenden ötürü yeni bir çipsete de ihtiyaç duyuyorlar. Hudson H1 adı verilen yeni yongasetinin eşlik ettiği Brazos platformunun, HTPC'ler için Mini-ITX anakartları da olacak ve Nvidia ION platformuna meydan okunacak.

AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformu detaylandı
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Zacate ve Ontario işlemcilerinin detaylarına geçmeden önce dilerseniz, giriş seviyesi için hazırlanan Fusion işlemcilerindeki entegre grafik biriminin özelliklerine de bir göz atalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi düşük maliyetli sistemler için hazırlanan Zacate ve Onterio işlemcileri, Evergreen kod adını taşıyan ve 80x paralel işlem birimi bulunan entegre grafik birimiyle sunuluyor.

Genel özellikler açısından Evergreen mimarisini temel alan entegre grafik birimi, AMD tarafından Radeon HD 6300 serisi olarak isimlendiriliyor. İşte bu noktada fb,r detayın altını çizmek gerekiyor zira Zacate ve Ontario işlemcilerindeki entegre grafik birimi Radeon HD 6000 serisi olarak isimlendiriliyor çünkü Radeon HD 6800 serisiyle sunulan bazı özelliklere de sahipler.

İlk defa Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinde gördüğümüz Universal Video Decoder 3.0 ve bazı 3D görüntüleme özellikleri de işlemciye entegre grafik birimi tarafından sunulmakta. Doğal tasarım anlayışının ürünü olan yani CPU ve GPU'yu tek bir yapı altında sunan yeni işlemcilerdeki entegre grafik birimi, işlemci modeline göre 280MHz veya 500MHz'de görev yapacak.

Zacate ve Ontario işlemcilerindeki entegre grafik birimini kısaca tanıdıktakn sonra şimdi işlemcilerin teknik detaylarına geçebiliriz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Bobcat mimarisini esas alan Zacate ve Ontario işlemcileri, aynı zardan üretiliyor ve aralarındaki farkı çekirdek sayısı ile çalışma frekansının belirlediğini söyleyebiliriz.

1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 64-bit kayar nokta ünitesine sahip olan Zacate ve Ontario işlemcileri, 1066MHz'e kadar tek kanal DDR3 bellek desteği sunarken, bu işlemcilerin kullanıldığı sistemlerde genel olarak iki adet DIMM slotuna yer verilecek gibi görünüyor. BGA formunda olacak Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler, iki ayrı sayısal sinyal arabirimini destekleyecek ve DVI ile birlikte DisplayPort ve HDMI portlarını kullanabilecekler.

AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformu detaylandı
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AMD, Brazos platformu için ilk etapta dört yeni işlemci sunacak gibi görünüyor. Modeline göre tek veya çift çekirdekli olan bu işlemcilerin en güçlüsü, E-350 modeli olacak gibi görünüyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni model, 500MHz hızında çalışan ve üzerinde 80 x paralel işlem birimi bulunan Radeon HD 6310 entegre grafi birimiyle gelecek ve Isıl güç tasarımı da 18 Watt olacak.

AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformu detaylandı
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AMD'nin E-240 işlemcisi ise tek çekirdekli olacak ve 1.5GHz'de çalışacak. Diğer tüm özellikleri E-350 benzer olan E-240'ın ardında ise çift çekirdekli C-50 ve tek çekirdekli C-30 modelleri geliyor. Sırasıyla 1GHz ve 1.2GHz'de çalışan yeni işlemcilere, Radeon HD 6250 olarak isimlendirilen ve E serisi işlemcilerdekinden farklı olarak 500MHz yerine 280MHz'de görev yapan enteg grafik birimi eşlik ediyor.

Zacate ve Ontario işlemcileri ve bu işlemcilerdeki entegre grafik birimlerinden sonra biraz da Brazos platformunun diğer ayağından yani Hudson M1 çipsetinden bahsetmekte fayda var. Aslına bakılırsa entegre grafik biriminin işlemciye alınmasıyla birlikte çipsetler artık daha pasif bir yapı oluşturuyorlar. AMD'nin hazırladığı şemalardan da görüldüğü üzere Hudson H1 çipseti genel olarak giriş-çıkış birimlerinden sorumlu olacak.


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abdulmusavvir 8 yıl
emurat: x86 işlemci tabanı, 64 bit desteği artık çıkan her işlemcide var.
kanuni61: 2. paragrafa bak "Netbook'lar, düşük maliyetli notebook'lar ve masaüstü için hazırlanan nettop'lar için hazırlanan yeni işlemcilerle birlikte, 299-599 dolar aralığındaki giriş seviyesi sistemlere"
Hasanhh'nin kıyasladığı sistemse Mini-ITX kasalar, Fusion tabanlı Brazos platformu bu hedefle mini-ITX sistemlere bence çıkar. Ha diretmem o başka. Adamın aklına bişe eser döner benden bilirsiniz :D
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Inalough 8 yıl
elinize emeğinize sağlık.
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emurat 8 yıl
Arkadaşlar bu işlemciler 64 bit desteklimi olacak bazı yerlerde x86 diyor bazı yerlerde 64 bit diyor?
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1963bursa 8 yıl
Intel zaten bu platformda rakip olamaz ama AMD'den VIA'nın sisteminden daha güçlü bir sistem beklerdim açıkça, duyurduğu sistem VIA NanoDC'den daha düşük performansa sahip. Bulabilen VIA alacaktır bu durumda, fiyat farkı çok fazla olmaz.
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ozkan_tpc 8 yıl
Merakla bekliyoruz...
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Mr.Legend 8 yıl
Braz-or


şaka bi yana amd de bu işe katılınca intelin satış rakamları düşer. amd geç bile kaldı notebook, netbook işine.
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::Ashes:: 8 yıl
düşük saatinde daha iyi performans amdnin en önemli özelliğidir..
amd işlemciyle onu açın bunu açın bi yandan oyun bi yanda Ps takılın takılmıyor..
Netbookta amdnin iddialı bir işlemciyle gelmesi çok güzel bence..
18Wlık modeli çok güzel olacak..
Aslında 20W lık bir 4 çekirdek işlemci yapılabilir gibi geliyor..
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Batuist 8 yıl
intelin atom platformuna ciddi bir rakip geliyor.. ben testleri merak ediyorum.. ne kadar atomu ezecek diye :))
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apollonx 8 yıl
Artık çıksında netbook alalım, umarım beklediğimize değer.
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hacı.basat 8 yıl
Mini-ITX sistemler ATX kasalı sistemlerin yerini almaya hazırlanıyor, AMD bu konuda geçte olsa uyanmışa benziyor, çift çekirdek VIA NanoDC 1.8ghz işlemcili, VN1000 çipsetli mini-ITX sistemlere rakip çıkmış. Dikkatimi çekenler.
AMD DDR3 1066 tek kanal - VIA DDR3 1333 çift kanal
AMD işlemci 1.6ghz - VIA işlemci 1.8ghz
AMD DX11 - VIA DX10.1
VIA 1 ay sonra satışta(Her ne kadar Türkiye'de satmasalar da), AMD henüz örnek göstermiş değil, buna rağmen çıkaracağı sistem donanımsal açıdan VIA'nın çok altında, kanımca AMD'nin epey çalışması lazım.
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KANUNI61 8 yıl

Hasanhh

Mini-ITX sistemler ATX kasalı sistemlerin yerini almaya hazırlanıyor, AMD bu konuda geçte olsa uyanmışa benziyor, çift çekirdek VIA NanoDC 1.8ghz işlemcili, VN1000 çipsetli mini-ITX sistemlere rakip çıkmış. Dikkatimi çekenler.

AMD DDR3 1066 tek kanal - VIA DDR3 1333 çift kanal

AMD işlemci 1.6ghz - VIA işlemci 1.8ghz

AMD DX11 - VIA DX10.1

VIA 1 ay sonra satışta(Her ne kadar Türkiye'de satmasalar da), AMD henüz örnek göstermiş değil, buna rağmen çıkaracağı sistem donanımsal açıdan VIA'nın çok altında, kanımca AMD'nin epey çalışması lazım.



kardeş sen neyi okudun bilmiyorum yaptığın kıyaslama cilekle armut
elma demiyorum dikkat et
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Hobar 8 yıl
Sırf fusionlar çıkacak diye netbook almamıştım. Umarım beklediğimize değer. Ferrari one ın uzun pil ömürlüsünü yapsalar yeter bana
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ikista 8 yıl
gerçekten işe yarar netbooklar nihayet mümkün olucak
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selahattın ısık 8 yıl
doğum sancıları bunlar.
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sadtneverdie 8 yıl

selahattin1987

doğum sancıları bunlar.


yoruma bak hizaya gel. hangi sancı?
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