AMD'nin Fusion tabanlı L1ano işlemcileri, 500 GigaFLOP gücünde entegre grafik birimiyle geliyor

Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını pazara sunan ve Radeon HD 6900 serisini önümüzdeki ay içerisinde endüstri ile tanıştırmaya hazırlanan AMD, ekran kartlarından sonra işlemci pazarında da yeniden lider olmanın planlarını yapıyor. Yaklaşık dört yıldır konuşulmakta olan Fusion işlemci ailesinin daha çok netbook'lar, notebook'lar ve all-in-one formundaki panel bilgisayarlar için hazırlanan ilk örneklerini yıl sonuna doğru üreticilere sunmaya hazırlanan AMD, merak edilen detaylarla ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere AMD cephesinde Fusion çalışmaları iki ayrı koldan devam ediyor. Düşük güç tüketimli sistemler için Bobcat mimarisini temel alan çözümler hazırlanırken, masaüstü sistemler için geliştirilen performans odaklı modellerde ise mevcut Phenom II işlemcilerindeki K10 mimarisine yer veriliyor. Modeline göre 9 Watt ve 18 Watt güç tüketen Ontario ve Zacate işlemcilerini mobil sistemler için pazara sunacak AMD'nin ilk aşamada duyurmayı planladığı performans modelleri ise daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere L1ano kod adı altında lanse edilecek.

Özellikle performans segmenti için hazırlanan L1ano işlemci ailesinin, nasıl bir performans sergileyeceği endüstri tarafından merakla bekleniyor. İşlemci tarafından mevcut mimarinin bir takım güncellemeler alan benzer bir versiyonu kullanıldığı için o noktadaki performans figürleri -saat hızına bağlı değişkenlerle birlikte- tahmin edilebilirken, özellikle grafik performansına yönelik bazı soru işaretleri ise devam ediyor. AMD'nin Taipei, Tayvan'da düzenlediği 6. Olağan Teknik Forumu'nda şirketin başkan yardımcılarından Chris Cloran, L1ano işlemci ailesinin grafik performansına yönelik bazı önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru pazara sunulacak işlemci ailesindeki grafik biriminin 500 GigaFLOP işlem gücüne sahip olduğunu belirten Cloran, bu noktada olası grafik yetenekleri hakkındaki en önemli ipucunu da vermiş oldu. AMD'nin güncel ürün gamına baktığımızda, 500 GigaFLOP seviyesindeki çözümlerin, masaüstünde Radeon HD 5570, mobilde ise Radeon HD 5730 olduğunu görüyoruz. Benzer grafik yapısını, Radeon HD 6000 serisine yönelik bir takım güncellemelerle (UVD 3.0 gibi) sunması beklenen entegre grafik birimi ile L1ano işlemci ailesi, pek çok oyunu, çözünürlük ve kalite tercihlerine bağlı olmak kaydıyla makul seviyelerde oynatabilecek gibi görünüyor.

Universal Video Decoder 3.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunacak olan L1ano işlemci ailesinin, Haziran veya Temmuz aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki IDF haberlerimizde Intel'in, Sandy Bridge işlemci ailesindeki yeni grafik biriminin, notebook'larda kullanılan orta segment seviyesindeki ATi ve Nvidia çözümlerine benzer değerler sunduğuna yönelik açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. L1ano işlemci ailesindeki grafik biriminin, AMD'nin orta segmentin üstünde yer alan Mobility Radeon HD 5730 seviyesinde olması, performans karşılaştırmaları açısından da en azından teoride ilk fikirlerin oluşmasını sağlıyor. Tabii söz konusu işlemciye entegre grafik birimi olduğu için performansın yanında ek fonksiyonlar da büyük önem taşıyor. Bu noktada Intel de rakiplerine benzer şekilde yüksek tanımlı video hızlandırma, HDMI 1.4a ara birimi ve 3D Stereoskopik gibi teknolojilere destek sunacağı biliniyor. İşte tüm bu gelişmeler ışığında artık gözler AMD'nin 9 Kasım'da yapmaya hazırlandığı Analist Günü etkinliğine çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, bu seneki Analist Günü etkinliğinde Bulldozer ve L1ano işlemci ailesi hakkında daha fazla teknik detayı ve lansman takvimiyle ilgili son gelişmeleri analistlerle paylaşabilir.

Editörün Notu: Fotoğrafta, AMD başkan yardımcısı Chris Cloran ve L1ano Wafer'ı.