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AMD'nin Fusion tabanlı L1ano işlemcileri, 500 GigaFLOP gücünde entegre grafik birimiyle geliyor

8 yıl
17,7b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını pazara sunan ve Radeon HD 6900 serisini önümüzdeki ay içerisinde endüstri ile tanıştırmaya hazırlanan AMD, ekran kartlarından sonra işlemci pazarında da yeniden lider olmanın planlarını yapıyor. Yaklaşık dört yıldır konuşulmakta olan Fusion işlemci ailesinin daha çok netbook'lar, notebook'lar ve all-in-one formundaki panel bilgisayarlar için hazırlanan ilk örneklerini yıl sonuna doğru üreticilere sunmaya hazırlanan AMD, merak edilen detaylarla ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere AMD cephesinde Fusion çalışmaları iki ayrı koldan devam ediyor. Düşük güç tüketimli sistemler için Bobcat mimarisini temel alan çözümler hazırlanırken, masaüstü sistemler için geliştirilen performans odaklı modellerde ise mevcut Phenom II işlemcilerindeki K10 mimarisine yer veriliyor. Modeline göre 9 Watt ve 18 Watt güç tüketen Ontario ve Zacate işlemcilerini mobil sistemler için pazara sunacak AMD'nin ilk aşamada duyurmayı planladığı performans modelleri ise daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere L1ano kod adı altında lanse edilecek.

Özellikle performans segmenti için hazırlanan L1ano işlemci ailesinin, nasıl bir performans sergileyeceği endüstri tarafından merakla bekleniyor. İşlemci tarafından mevcut mimarinin bir takım güncellemeler alan benzer bir versiyonu kullanıldığı için o noktadaki performans figürleri -saat hızına bağlı değişkenlerle birlikte- tahmin edilebilirken, özellikle grafik performansına yönelik bazı soru işaretleri ise devam ediyor. AMD'nin Taipei, Tayvan'da düzenlediği 6. Olağan Teknik Forumu'nda şirketin başkan yardımcılarından Chris Cloran, L1ano işlemci ailesinin grafik performansına yönelik bazı önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru pazara sunulacak işlemci ailesindeki grafik biriminin 500 GigaFLOP işlem gücüne sahip olduğunu belirten Cloran, bu noktada olası grafik yetenekleri hakkındaki en önemli ipucunu da vermiş oldu. AMD'nin güncel ürün gamına baktığımızda, 500 GigaFLOP seviyesindeki çözümlerin, masaüstünde Radeon HD 5570, mobilde ise Radeon HD 5730 olduğunu görüyoruz. Benzer grafik yapısını, Radeon HD 6000 serisine yönelik bir takım güncellemelerle (UVD 3.0 gibi) sunması beklenen entegre grafik birimi ile L1ano işlemci ailesi, pek çok oyunu, çözünürlük ve kalite tercihlerine bağlı olmak kaydıyla makul seviyelerde oynatabilecek gibi görünüyor.

Universal Video Decoder 3.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunacak olan L1ano işlemci ailesinin, Haziran veya Temmuz aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki IDF haberlerimizde Intel'in, Sandy Bridge işlemci ailesindeki yeni grafik biriminin, notebook'larda kullanılan orta segment seviyesindeki ATi ve Nvidia çözümlerine benzer değerler sunduğuna yönelik açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. L1ano işlemci ailesindeki grafik biriminin, AMD'nin orta segmentin üstünde yer alan Mobility Radeon HD 5730 seviyesinde olması, performans karşılaştırmaları açısından da en azından teoride ilk fikirlerin oluşmasını sağlıyor. Tabii söz konusu işlemciye entegre grafik birimi olduğu için performansın yanında ek fonksiyonlar da büyük önem taşıyor. Bu noktada Intel de rakiplerine benzer şekilde yüksek tanımlı video hızlandırma, HDMI 1.4a ara birimi ve 3D Stereoskopik gibi teknolojilere destek sunacağı biliniyor. İşte tüm bu gelişmeler ışığında artık gözler AMD'nin 9 Kasım'da yapmaya hazırlandığı Analist Günü etkinliğine çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, bu seneki Analist Günü etkinliğinde Bulldozer ve L1ano işlemci ailesi hakkında daha fazla teknik detayı ve lansman takvimiyle ilgili son gelişmeleri analistlerle paylaşabilir.

Editörün Notu: Fotoğrafta, AMD başkan yardımcısı Chris Cloran ve L1ano Wafer'ı.


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Tolgá 8 yıl
www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GT_430/9.html
Önce şu linki inceleyinde sonra yazdığıma yorum yapın.5670 i görün
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musandia 8 yıl
promilius

Intel Atom'lu netbookların flash destekli sitelerde bile beli bükülürken, adamlar netbook'ta neredeyse full ayarlarda oyun deneyimi sunacak entegre grafik birimine sahip, 9 ve 18 watt tdp'li işlemci geliştirmişler, niye zahmet etmişler diyorsunuz arkadaşlar yahu..


real_kuru

Adamlar donanimhaberi bile açarken kasım kasım kasılan, doğru dürüst video bile oynatamayan netbookunuzda Crysis oynamanızın önünü açıyorlar siz gereksiz buluyorsunuz. Nasıl bir bakış açınız var teknolojiye anlayamadım.

Bunlara verecen Atom'u Super Mario oynayıp duracaklar işte. Niye yapıyorsa AMD'de.


dronegd

1500 liraya aldığınız dizüstünde yaptığınız işleri 500liralık minibookta yapacaksınız..

daha ne istiyorsunuz??

dronegd

T3 kardeşim hd5570 40w tdpli bir ekran kartı..

İşlemciler 9 w ve 18w olacak düşün istersen bir..

netbookta hd5730 kullancaksın..




Fusion çalışmaları iki ayrı koldan devam ediyor. Düşük güç tüketimli sistemler için Bobcat mimarisini temel alan çözümler hazırlanırken, masaüstü sistemler için geliştirilen performans odaklı modellerde ise mevcut Phenom II işlemcilerindeki K10 mimarisine yer veriliyor. Modeline göre 9 Watt ve 18 Watt güç tüketen Ontario ve Zacate işlemcilerini mobil sistemler için pazara sunacak AMD'nin ilk aşamada duyurmayı planladığı performans modelleri ise daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere L1ano kod adı altında lanse edilecek.

18w tdp li işlemci Crysis, full detay oyun oynatabilir mi
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kenan109 8 yıl
Herkes sallamış kafadan.9600GT, fiyat itibarıyla yeni çıkacak 6990'a karşı konumlandırılmıştır.
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ayzer 8 yıl
karıştırdınız galiba 9600gt 6900 seviyesinde bir kartdır hatta 6870 den daha iyi sonuçlar verir,6800 daha çok 8600gt ile benzer sonuçlar verir
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darkaura 8 yıl
o arkadas fusionin ortaya cikis amacini anlamadigi belli.
herhalde fusionlarin oyun konsollari icin tasarlandigini zannediyor.
fusiondaki amac cpu ile gpu birlestirerek maliyeti ve enerji tuketimini minimalize etmek.
anakarta onboard gelen ekran kartlarindan en onemli farkiysa bu birlesme ile cpu ve gpu nun ayni kaynaklari ortak kullanarak enerji tuketimini ve uretim maliyetini ciddi bicimde dusurmeleri.
fusiona o arkadasin istedigi seviyede bir grafik karti konsaydi, tum bu hedeflerin icine edilirdi. ortada ne dusuk enerji tuketimi kalirdi, nede ekonomik fiyat.
bence fusionla entegre gelem grafik birimi tam ideali. dusuk guc tuketimiyle tum temel ihtiyaclari karsilayip, yaninda makul bir 3d performansi sunarak piyasanin cogunluga hitap ediyor. yuksek satis rakamlari yakalamasi siddetle muhtemel.
yuksek grafik performansinin enerji, maliyet ve diger bedellerini odemeye hazir olanlara harici grafik karti yolu daima acik.
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fatihcanery 8 yıl
arkadaşın biri beğenmemiş,kücüçük cpunun içine zaten 5970 yerleştireceklermişte ayıp olmasın diye vazgeçmişler :) ne insanlar var ya,bence gayet güzel performansı bu işlem gücü fazlasıyla yeter
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vidoko 8 yıl
bu gün 5570 koayrlar baktılar çok tutuldu ..hemmen 5770:DD mesela koya bilirler
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CoolnQuiet 8 yıl
Bu, single precision performansidir. Esasinda dual precision onemli, nvidianin G100 de yaptigi gibi hem GPGPU icin chip tasarlayip hem de sekizde bir dual precision performansi vermesi gibi komik bir durum varsa, bu kotu. Ayrica, yazilim kanadi AMD nin halen yumusak karni, ancak ona ragmen GPU alanindaki ustunluguyle AMD, Fusion ile bir fark yaratacak gibi duruyor. Bakalim neler olcek.
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sfrr 8 yıl
Ekran kartlarındaki komponetlerin yaptıgı arızalar,islemci darbogazı vs.
bu teknolojinin getirisini daha iyi ortaya koyar.
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theyapici 8 yıl
eğer bu netbooklar piyasaya çıkarsa okula notebook taşımam kendime amd netbook alırım hemen güzel işler oluyor
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WinteR 8 yıl
Çok iyi bir adım, bütünleşik yapı ile GPGPU performansı daha da artacaktır. Switchable özelliği eklenirse Hybrid ile mükemmel bir çözüm olur.
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selahattın ısık 8 yıl
işte haber bu GMA lar nal toplamaya devam edecek........
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