AMD'nin Phenom II X4 955BE işlemcisi hava soğutmayla 5GHz'e çıkartıldı

AMD'nin dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcileri için hava soğutma ile 5GHz'e ulaşılan ilk sonuç geldi. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle Gigabyte'ın 790FX çipsetli 790FXT-UD5 anakartı üzerinden gerçekleştirilen hız aşırtma uygulaması, Phenom II işlemcilerde hava soğutmayla 5GHz'e çıkılan ilk çalışma olması açısından önem taşıyor.

Mad222 rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, işlemcinin 1.475v seviyesine çıkartıldığı görülürken, videodan da görülebileceği üzere kullanılan kule tipi soğutucunun ve üzerindeki fanın detayları hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.