AMD'nin Phenom II X4 955BE işlemcisi hava soğutmayla 5GHz'e çıkartıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcileri için hava soğutma ile 5GHz'e ulaşılan ilk sonuç geldi. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle Gigabyte'ın 790FX çipsetli 790FXT-UD5 anakartı üzerinden gerçekleştirilen hız aşırtma uygulaması, Phenom II işlemcilerde hava soğutmayla 5GHz'e çıkılan ilk çalışma olması açısından önem taşıyor.
Mad222 rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, işlemcinin 1.475v seviyesine çıkartıldığı görülürken, videodan da görülebileceği üzere kullanılan kule tipi soğutucunun ve üzerindeki fanın detayları hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.
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Olumsuz yorum yapmayınca uyku mu girmiyor gözüne. Hızaştırma haberlerinde ısrarla yorumlarını arıyorum maşallah daha yanıltmış değilsin. Bir günde sıradışı bir şey söyle de şaşıralım.
Phenom 2ler cidden çok iyi işlemciler. Intelden sonra Athlonları bu kadar beğenmemiştim.
dostum gel sen benim sistemle stock soğutucuylada değil ister benim thermalright ı kullan ister kendi soğutucunu getir 15 sn yada 1 dk da değil sadece 10 sn bana 5 ghz i göster ben sistemimi sana hediye edeceğim
100 metre yarışında dünya rekoru kıran adama gelsin bi maraton koşsunda göreyim ben onu demekten farksız
Thermalright silver arrow + i7 : 5025mhz %25 yükde reset atmamış; translate.google.com/...