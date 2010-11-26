Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Phenom II X4 955BE işlemcisi hava soğutmayla 5GHz'e çıkartıldı

8 yıl
15,4b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcileri için hava soğutma ile 5GHz'e ulaşılan ilk sonuç geldi. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle Gigabyte'ın 790FX çipsetli 790FXT-UD5 anakartı üzerinden gerçekleştirilen hız aşırtma uygulaması, Phenom II işlemcilerde hava soğutmayla 5GHz'e çıkılan ilk çalışma olması açısından önem taşıyor.

Mad222 rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, işlemcinin 1.475v seviyesine çıkartıldığı görülürken, videodan da görülebileceği üzere kullanılan kule tipi soğutucunun ve üzerindeki fanın detayları hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Inalough 8 yıl
100 metre yarışında dünya rekoru kıran adama gelsin bi maraton koşsunda göreyim ben onu demekten farksız
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6Clas 8 yıl
Ee tabiki 4 çeker 1 çekerden hızlı gider ama güçsüz olur bu araçlardada böyledir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
Günlük kullanamayacaksam ne anlamı var o hız aşırtmaların?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
kapak olduğu felan yok ona avuntu derler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 8 yıl

sadtneverdie

kapak olduğu felan yok ona avuntu derler.


Olumsuz yorum yapmayınca uyku mu girmiyor gözüne. Hızaştırma haberlerinde ısrarla yorumlarını arıyorum maşallah daha yanıltmış değilsin. Bir günde sıradışı bir şey söyle de şaşıralım.



Phenom 2ler cidden çok iyi işlemciler. Intelden sonra Athlonları bu kadar beğenmemiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeknolojiveBililisim 8 yıl
ben bile 4 çekirdekle 4 ghz yapiyom bench aliyom stocok fan ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaBende 8 yıl

interyasin

ben bile 4 çekirdekle 4 ghz yapiyom bench aliyom stocok fan ile



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profdr 8 yıl
kapak yakışmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
tg2601 ,son cevabın kapak niteliğinde olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
waowww
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tg2601 8 yıl
955 ler hava soğutmada 965 lere göre biraz daha başarılılar 95w tdp den dolayı sanırım ,gerçekten çok iyi bir değer.

No Way Out

Soğutucu Scythe Yasya fakat yaptıklarının soğutucu ile alaksı yok, stok fanlada bu şekilde 15 saniye 5000mhz görülür, 1 dakka sonra reset veya mavi ekran vermişdir. Sadece 15 saniye 5000mhz yazısını görmek boş bir iş olduğu için kimse denememiştir.



dostum gel sen benim sistemle stock soğutucuylada değil ister benim thermalright ı kullan ister kendi soğutucunu getir 15 sn yada 1 dk da değil sadece 10 sn bana 5 ghz i göster ben sistemimi sana hediye edeceğim



War Ensemble

tek çekirdek ve sadece cpu-z.. bench alsında göriyim ben onu



100 metre yarışında dünya rekoru kıran adama gelsin bi maraton koşsunda göreyim ben onu demekten farksız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 8 yıl
Kurulan sisteme bakıldığında 5 ghz görülmesi çok ta anormal değil. Yeter ki önyargılı olmayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 8 yıl
zaten stabil çalışması mümkün degil 4.5ghz civarında sorun olmaz ama hava sogutma ile :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 8 yıl
Soğutucu benimkinden evet Yasya. Ben AthlonX3@PhenomX4 olarak 1.5v ile 4.4 ghz sisteme girerken mavi ekran verdi. Zaten burda da tek çekirdeğini yapıyolar. Tüm çekirdeklerin hava soğutma ile öyle çalışması bence imkansız gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl
Soğutucu Scythe Yasya fakat yaptıklarının soğutucu ile alaksı yok, stok fanlada bu şekilde 15 saniye 5000mhz görülür, 1 dakka sonra reset veya mavi ekran vermişdir. Sadece 15 saniye 5000mhz yazısını görmek boş bir iş olduğu için kimse denememiştir.

Thermalright silver arrow + i7 : 5025mhz %25 yükde reset atmamış; translate.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15396 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS GTX 580 video inceleme 8 yıl 1e1: SilverStone'un fantastik kasası Raven RV01'i inceliyoruz 8 yıl Haftanın en iyi Android uygulamaları -11- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim