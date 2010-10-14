AMD'nin Radeon HD 6900 serisi ekran kartları Kasım ayında lanse edilecek

AMD'nin Radeon HD 6000 serisi yeni ekran kartları için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Radeon HD 5700 serisinin yerini alması ve GeForce GTX 460'a karşı konumlandırılması beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 22 Ekim'de lanse etmeye hazırlanan AMD, yüksek performans segmenti için de hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz bazı bilgileri Los Angeles'ta doğrulama şansı yakaladık ve Radeon HD 6900 serisinin Kasım ayında çıkacağını teyit ettirdik.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi altında sunacağı modeller, Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak. Radeon HD 6950, 6970 ve 6990 (çift GPU) olmak üzere en azından ilk etapta üç modelden oluşan seri, Kasım ayının sonu ile birlikte pazarda boy göstermeye çalışacak. Cayman kod adlı grafik işlem biriminin güç vereceği DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon yüksek performans modellerinden Radeon HD 6950 ve 6970'in her ikisi de 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek ve bellek çalışma hızları modeline göre 6GHz'i bulacak.

Cayman XT kodlu grafik yongasının güç vereceğiğ Radeon HD 6970 modelinin, tam yük altında 250 Watt'ın üzerinde güç tüketmesi beklenirken, Cayman Pro kodlu grafik yongasının güç vereceği Radeon HD 6950 modelinde ise güç tüketim değeri 225 Watt'ın altında olacak. Paralel işlemci sayıları henüz açıklanmayan ancak ciddi bir artış olduğu iddia edilen yeni kartlardan Radeon HD 6970, 1x 6pin ve 1x 8pin, Radeon HD 6950 ise iki adet 6pin güç konnektörü üzerinden beslenecek ve her iki model de Quad Crossfire X desteği sunacak.

Radeon HD 6800 serisinde olduğu gibi iki adet DVI, bir adet HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olacak Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarıyla 5'li monitör kurulumları mümkün kılanacak. Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerinin sergileyeceği satış performansı ve Nvidia'nın takip edeceği strateji, Antilles kod adlı Radeon HD 6990 modelinin lansman takvimini de şekillendirecek. Mevcut yol haritasında Aralık ayının başı gibi görülen çift GPU'lu yeni amiral gemisinin duruma göre 2011 başına ertelenebileceği de konuşuluyor.