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AMD'nin Radeon HD 6900 serisi ekran kartları Kasım ayında lanse edilecek

AMD, Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını Kasım ayında lanse edecek.
8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6000 serisi yeni ekran kartları için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Radeon HD 5700 serisinin yerini alması ve GeForce GTX 460'a karşı konumlandırılması beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 22 Ekim'de lanse etmeye hazırlanan AMD, yüksek performans segmenti için de hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz bazı bilgileri Los Angeles'ta doğrulama şansı yakaladık ve Radeon HD 6900 serisinin Kasım ayında çıkacağını teyit ettirdik.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi altında sunacağı modeller, Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak. Radeon HD 6950, 6970 ve 6990 (çift GPU) olmak üzere en azından ilk etapta üç modelden oluşan seri, Kasım ayının sonu ile birlikte pazarda boy göstermeye çalışacak. Cayman kod adlı grafik işlem biriminin güç vereceği DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon yüksek performans modellerinden Radeon HD 6950 ve 6970'in her ikisi de 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek ve bellek çalışma hızları modeline göre 6GHz'i bulacak.

Cayman XT kodlu grafik yongasının güç vereceğiğ Radeon HD 6970 modelinin, tam yük altında 250 Watt'ın üzerinde güç tüketmesi beklenirken, Cayman Pro kodlu grafik yongasının güç vereceği Radeon HD 6950 modelinde ise güç tüketim değeri 225 Watt'ın altında olacak. Paralel işlemci sayıları henüz açıklanmayan ancak ciddi bir artış olduğu iddia edilen yeni kartlardan Radeon HD 6970, 1x 6pin ve 1x 8pin, Radeon HD 6950 ise iki adet 6pin güç konnektörü üzerinden beslenecek ve her iki model de Quad Crossfire X desteği sunacak.

Radeon HD 6800 serisinde olduğu gibi iki adet DVI, bir adet HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olacak Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarıyla 5'li monitör kurulumları mümkün kılanacak. Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerinin sergileyeceği satış performansı ve Nvidia'nın takip edeceği strateji, Antilles kod adlı Radeon HD 6990 modelinin lansman takvimini de şekillendirecek. Mevcut yol haritasında Aralık ayının başı gibi görülen çift GPU'lu yeni amiral gemisinin duruma göre 2011 başına ertelenebileceği de konuşuluyor.


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huseyincarnege 8 yıl
kesinlikle crysis2 ferminde daha iyi calışcak o kesin :)
amdenin çocukarı bakalım neler başarıcak.hep beraber görücez yılsonuna kadar :)
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tolgacem 8 yıl
bir kart diger karttan iyi ise istedigini yapın

crysiste 2xxx 3xxx serisi tokat yiyordu nvidia destekli dendigi için ama 48xx ler 8x aa da ve dier zamanlarda crysiste iyi performanslar ciziyordu.

şuandada 5xxx seriside her sınıfta crysiste iyi avantaj saglıyor.

en fazla oalcagı fiizk destegi olur okadar. yoksa bi oyunda 1 kart iyi perf vericek digeri cuvallıcak yapamazlar.
ben orjinal oyun alıcam aynı oyun benim kartımda kötu calısıcak okadar karta para vermişken.

dava bile açılabilir öyle bir durumda. rekabet koşullarına aykırı
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DH Misafiri 8 yıl
@heatblast
Siz hangi GTX480'den bahsediyorsunuz bilmiyorum ama bendeki 450W'a kadar çıkıyor yük altında...
Ferminin en büyük problemi güç kullanımı ve ısınma. Performans ile verimlilik kavramları malesef aynı kartta buluşamadı 400 serisinde.
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unixslax 8 yıl

DH Misafiri

@heatblast

Siz hangi GTX480'den bahsediyorsunuz bilmiyorum ama bendeki 450W'a kadar çıkıyor yük altında...

Ferminin en büyük problemi güç kullanımı ve ısınma. Performans ile verimlilik kavramları malesef aynı kartta buluşamadı 400 serisinde.

ATi Radeon HD 5870'in 188 Watt'lık güç tüketim değerine göre 110 Watt, en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeline göreyse 4 Watt daha fazla güç çeken GeForce GTX 480'ın hız aşırtmalı modellerinde ise bu değer 310 Watt civarında olacak

310 wattir o
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heatblast 8 yıl

DH Misafiri

@heatblast

Siz hangi GTX480'den bahsediyorsunuz bilmiyorum ama bendeki 450W'a kadar çıkıyor yük altında...

Ferminin en büyük problemi güç kullanımı ve ısınma. Performans ile verimlilik kavramları malesef aynı kartta buluşamadı 400 serisinde.


nasıl 450W için 480 sli mi diyorsun?
tek başına gtx480 o kadar güç çekiyor diyorsan uçmuşsun 450w gtx480 çekse 1000W psu isterdi nvidia


spaydix

çıksında mart tan önce crysis 2 çıkmadan bitane 6970 alıyım



crysis 2 bildiğim kadarıyla nvidia'nın 2-3 miyon dolar yatırdığı bir oyun bu oyunda fermi daha iyi iş çıkaracaktır
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buraoca2 8 yıl
@mertekin
Hocam arkadaş orada latife yapmış(Yada hangi sanatsa onu :D). Kartlar bu denli gelişiyor ama, ortada şuan oynamakta zorlandığımız, daha yüksek performans gerektiren oyunların olmadığını eleştiriyor...
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spaydix 8 yıl
çıksında mart tan önce crysis 2 çıkmadan bitane 6970 alıyım
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aydogdu1453 8 yıl
ee sonuç ne yani tesellation performansları nasıl.Üst düzey kartlar tesellation'da frame kaybı yaşatıyorsa hiç çıkarmasınlar ki nvidia daha fermi gpu'larını güncellemedi ve henüz çift gpu'lu modellerini görmedik.Yani bu kartlarda fıss cila kocum cillala millet kansın.5770'e devam amd radeon sana selamlar olsun.
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erolsipar 8 yıl
HD 6970 1920 paralel islem olup 900 mhz hiz alirken %25-30 HD 5870 den hizli olucaktir. HD 6990 ise 3840 paralel islem birimine sahip iken, HD 5970 yerini alip %25-30 performans ustunlugu sergileyecektir.
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ÇVK 8 yıl
Ben bu kartların neden çıktığını bilmiyorum.Biri 5000 serisi ile farklarını yazabilir mi?
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heatblast 8 yıl
HD6970 300w'dan az çekecekmiş iyi iyi gtx480'den fazla
gtx485 ile aynı civarda elektrik harcarlar
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M@U 8 yıl
Teşekkürler ancak biz bu haberi çoktan eskittik.
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Vapor.Experience 8 yıl
notebooklar için mobility radeon 'lar ne zaman gelir varmı bilgisi olan???
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StevenDiaz 8 yıl

M@U

Teşekkürler ancak biz bu haberi çoktan eskittik.









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