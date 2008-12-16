AMD'nin Soket AM3 Phenom II işlemcileri ve anakartlar beklenenden önce gelebilir

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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı ilk Phenom II X4 işlemcileri planlanan yol haritası dahilinde 8 Ocak'ta başlayacak CES 2009 fuarında endüstrinin beğenisine sunulacak. Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 940 Black Edition ve Phenom II X4 920 modelleri ile başlayacak olan yeni seriye devam eden süreçte Soket AM3 formundaki Phenom II modelleri de katılacak. Tabii Soket AM3 formundaki işlemcilerle birlikte aynı soket yapısını destekleyen ve DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan yeni anakartların da anons edilmesi bekleniyor.

İfade edilen bazı yeni detaylara göre, fabrikasyon süreci beklenenden daha iyi giden Soket AM3 işlemci ve anakartların yeni yılın ilk aylarında hazır olacağı bildiriliyor. Hatta Soket AM3 anakartların Ocak ayının sonuna doğru, ilk Soket AM3 işlemcilerin ise Şubat ayı içerisinde hazır olacağı ifade ediliyor. Hatta anakart üreticilerinden ECS'nin Soket AM3 anakartını Ocak sonu veya Şubat başında duyurabileceği, Asus'dan yine Ocak ayının ortalarına doğru Soket AM3 anakartını gösterebileceği konuşuluyor.

Hatırlanacağı üzere Soket AM3 işlemciler geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.