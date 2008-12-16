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AMD'nin Soket AM3 Phenom II işlemcileri ve anakartlar beklenenden önce gelebilir

10 yıl
25,5b
1
43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Soket AM3 Phenom II işlemcileri ve anakartlar beklenenden önce gelebilir
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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı ilk Phenom II X4 işlemcileri planlanan yol haritası dahilinde 8 Ocak'ta başlayacak CES 2009 fuarında endüstrinin beğenisine sunulacak. Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 940 Black Edition ve Phenom II X4 920 modelleri ile başlayacak olan yeni seriye devam eden süreçte Soket AM3 formundaki Phenom II modelleri de katılacak. Tabii Soket AM3 formundaki işlemcilerle birlikte aynı soket yapısını destekleyen ve DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan yeni anakartların da anons edilmesi bekleniyor.

İfade edilen bazı yeni detaylara göre, fabrikasyon süreci beklenenden daha iyi giden Soket AM3 işlemci ve anakartların yeni yılın ilk aylarında hazır olacağı bildiriliyor. Hatta Soket AM3 anakartların Ocak ayının sonuna doğru, ilk Soket AM3 işlemcilerin ise Şubat ayı içerisinde hazır olacağı ifade ediliyor. Hatta anakart üreticilerinden ECS'nin Soket AM3 anakartını Ocak sonu veya Şubat başında duyurabileceği, Asus'dan yine Ocak ayının ortalarına doğru Soket AM3 anakartını gösterebileceği konuşuluyor.

Hatırlanacağı üzere Soket AM3 işlemciler geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.


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bugra__bilgic 9 yıl
am2+ asus m2a-vm bordum var am3 takabilir miyim???*
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ser_ka_n 9 yıl
şuraya bakın.
forum.donanimhaber.com/...
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OverClocK1ng 10 yıl
Overclock yapacaksan değer. Zira ACC çok farkettiriyor. Haa ama dersen ki overclock yapacağım ama çok fazla değil belli bir dereceye kadar dersen o zaman gerek yok yani...
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ugurmurat360x 10 yıl
Yardımlarınız için çok çok teşekkürler.OverClocKing üstad elbetteki overclock yapacağım.Şu an 3050 mhz üstüne çıkamayışımıda ACC hakkındaki görüşlerinizden sonra mevcut anakartıma bağlıyorum.İnşallah 45 nm phenom 2 ler ve ACC destekli anakartımla farkı bende hissedebilirim.
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yonex78 10 yıl
konu hakkında bilgim yok ama geriye dogru uyumluluk varsa ii olur tabi
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Wilson Fisk 10 yıl
su anda satilmakta olan AM2+ islemciler AM3 soketli DDr3 anakartlarda calismayacak.. ama gelecek seriden olan AM3 islemcileri, mevcutta satilmakta olan AM2 ve AM2+ anakartlarda calistirilabilecek...


kagit uzerinde bu denen dogru ama am3 islemciler am2+ anakartlarda nasil calisacak yoksa phenomI'lerin am2 anakartlarda dusuk HT calistigi gibi mi calisacak tam verimli mi calisacak bu pratikte gorulmedi.am3 islemcilerinin ram kontolculeri combo imis hem ddr2 1066 hem ddr3 1333 destekliyormus.kontrolcu olayinda asmis amd.



AM3 - Socket 1207 değilmi , 940'da nasıl kullanılıyor


soket F opteron olmasi lazim dedigin.am3 islemciler am2+ anakartlara takilabildigine gore ya 940 pin ya da bir kac pin eksik.geriye fena uyumlu.
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alpermam 10 yıl
İkimizden biri yanlış biliyor sanki.
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Z-DGİ 10 yıl
AM3 - Socket 1207 değilmi , 940'da nasıl kullanılıyor
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Promity 10 yıl
DDR3 Ram ler ucuzlamadan çıkmasın zaten cl9 ram alınırmı yaw
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tatlıcak 10 yıl
phenom için sistemi sattım 4 gözle bekliyommmm




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IhtiyarDelikanli 10 yıl
genelde beklenenden çok sora çıkar ürünler
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MrPerFormance 10 yıl
ddr3 lü yapıda olanları beklemek lazım.
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01Mrt 10 yıl
çıksın çıksın güzel... AMD coşmaya hazır... :D
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fss1403 10 yıl
Güzel hep gecikecek değil ya. Fiyatları uygun olursa ki olacak gibi mehalemlerin önünü kesebilir. Ucuzlayınca geçmeyi düşünüyorum.
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WinteR 10 yıl
Hatta Soket AM3 anakartların Ocak ayının sonuna doğru, ilk Soket AM3 işlemcilerin ise Şubat ayı içerisinde hazır olacağı ifade ediliyor.


Biraz iyimser olmuş, daha erken çıkması gerekiyordu.
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Towarscke 10 yıl
unutmadan AM2 ve AM2+ islemciler AM3 soketli anakartlarda kullanilamiyor.. fakat AM3 islemciler mevcut 690G, 770, 780g, 790x, 790gx ve 790fx anakartlarda kullanilabiliyor....

hatirlarma yapayim dedim.. butcesi kisitli olan ve upgrade dusunenlerin ilk secimlerini islemciden yana yapmalari gerekecektir..
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