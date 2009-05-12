AMD’nin x86 Lisansı İki Gün Sonra İptal mi Olacak?

AMD’nin ekonomik krizin olumsuz etkilerinden sıyrılmak amacıyla ATIC ile kurduğu ortaklığın meyvesi olan GlobalFoundries, işlemci devinin başına büyük dert açtı. Intel, kurulan yan şirket için lisans anlaşmasının yeniden yapılması gerektiği yönünde AMD’ye yoğun baskı uygulamakta. Bundan yaklaşık iki ay önce Intel, yapılanların 2001 yılında yapılan lisans anlaşmasına aykırı olduğunu söylemiş ve AMD’yi bunun x86 lisansının iptaliyle sonuçlanabileceği yönünde uyarmıştı.

Intel AMD’ye 60 gün mühlet vermişti. Bu süre 15 Mayıs 2009 tarihinde, yani yaklaşık 48 saat içinde doluyor. Ancak Intel bu konudaki suskunluğunu sürdürüyor. AMD ise bu sorunun çözülmesi için Intel ile beraber çalıştıklarını söylemekle yetiniyor. Acaba 15 Mayıs günü işlemci dünyasına bir darbe olarak mı tarihe geçecek? Yoksa söylenenler laftan mı ibaret?

Eğer Intel süre sonunda AMD’nin x86 lisansını iptal ederse dava açarak AMD’nin x86 tabanlı işlemcilerinin satışına set çekebilir. Buna karşılık AMD de kendi teknolojilerini kullanan Intel işlemcilerinin piyasadaki akışını engelleyebilir. Elbette bu en kötü ihtimal. Önümüzdeki iki-üç gün içerisinde neler olacağı teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor.

http://www.brightsideofnews.com/news/2009/5/12/amds-x86-license-set-to-expire-in-48-hours.aspx