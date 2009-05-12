Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD’nin x86 Lisansı İki Gün Sonra İptal mi Olacak?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
1
26
Diğer
Salih
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin ekonomik krizin olumsuz etkilerinden sıyrılmak amacıyla ATIC ile kurduğu ortaklığın meyvesi olan GlobalFoundries, işlemci devinin başına büyük dert açtı. Intel, kurulan yan şirket için lisans anlaşmasının yeniden yapılması gerektiği yönünde AMD’ye yoğun baskı uygulamakta. Bundan yaklaşık iki ay önce Intel, yapılanların 2001 yılında yapılan lisans anlaşmasına aykırı olduğunu söylemiş ve AMD’yi bunun x86 lisansının iptaliyle sonuçlanabileceği yönünde uyarmıştı.

AMD’nin x86 Lisansı İki Gün Sonra İptal mi Olacak?
Tam Boyutta Gör

Intel AMD’ye 60 gün mühlet vermişti. Bu süre 15 Mayıs 2009 tarihinde, yani yaklaşık 48 saat içinde doluyor. Ancak Intel bu konudaki suskunluğunu sürdürüyor. AMD ise bu sorunun çözülmesi için Intel ile beraber çalıştıklarını söylemekle yetiniyor. Acaba 15 Mayıs günü işlemci dünyasına bir darbe olarak mı tarihe geçecek? Yoksa söylenenler laftan mı ibaret?

Eğer Intel süre sonunda AMD’nin x86 lisansını iptal ederse dava açarak AMD’nin x86 tabanlı işlemcilerinin satışına set çekebilir. Buna karşılık AMD de kendi teknolojilerini kullanan Intel işlemcilerinin piyasadaki akışını engelleyebilir. Elbette bu en kötü ihtimal. Önümüzdeki iki-üç gün içerisinde neler olacağı teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor.


http://www.brightsideofnews.com/news/2009/5/12/amds-x86-license-set-to-expire-in-48-hours.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gordon01 10 yıl
İnceldiği yerden kopsun artık!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
IBM izin vermez an başta. PC mimarisi lisansi IBM de, baba olarak tepede duruyor.
AMD ve VIA ya lisansin verilmesini sağlayanda IBM. -------- aynen IBM olmasa intel cokdan yemişti bu iki firmayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
yapmazlar merak etmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Kolaydı öyle lisans iptal etmek... Pazar payı arttı ya AMD'nin , ondan oluyor bunlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 10 yıl
ab intelin tekelcilikten zaten canına okumak üzere, bir gol de burdan girer olsa olsa. üstüne bir de nvidia lisans davasından taktı mıydı fıstık gibi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Her iki şirkette er geç bir orta yol bulup anlaşacaktır diye düşünüyorum. Yoksa Intel'in piyasadaki AMD işlemcilerin satışını durdurmaya kalkması piyasadaki tekel imajına tuz biber olacaktır ve pek çok kesimden tepki çekecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 10 yıl
haberin ciddiyetine gore yorum yapalim ms patch cikarirmis amd islemcili makinelerde windows acilmazmis amd patch bulurmusuz razor1922.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
hiçbirşey olmaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 10 yıl
Türk ticaret anlayışının en köksel ve temel yorumlarını okudum (olumsuz yönden,Avrupa standartlarında, iso belgeli birçok firma hariç tabiki) , yok bişey olmazmış, yok o kimmiş ki ona mühlet veriyormuş falan , yok israil olmuş ,valla çok komik. Bu anlaşmalar çay içerken kahvehande yapılmaz, anlaşmlalar firmaların ticaret hukukunun güvencesi altında sözleşmeler üstünden resmi vaadler vererek yapılır ve bütün hakları mahkemelerce verilir. Intel ile AMD arasında 3. bir şirkete verilmemek üzere bir anlaşma yapılıyor,AMD nin büyük mikttarda sanırım %65 hissesini alan Global Fnd. ise bu anlaşmaya hiçbir bedel ödemeden dahil oluyor, artık üretim de Global Fnd.'in elinde olduğu için Intele de bence haklı olarak karşı çıkıyor. Bakalım cuma günü neler olcak. Bu arada X86 mimarisi ile IBM in sahip olduğu IBM PC UYUMLU (IBM PC compatible) teriminin bir alakası yok, bu bilgisayarın IBM PC platformuna uygun olduğunu belirtmek için kullanılırdı, işlemcisi anakartı hard diski işletim sistemi vs. , şu anda zaten lafı edilmiyor. Anlaşma büyük bir olasılıkla yenilencek, yorumlara göre şu anki global kriz döneminde bilgisayar sektöründeki bu problem diğer sektörleri de etkilenebilceği yönünde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
böyle birşey olursa via köşeyi döner :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geberit 10 yıl
Haber değeri bile yok hiç birşeyler olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 yıl
ee ne de olsa intel o bahsettiklerinin şirketi irailgibi davranması gayet normal :=)))
soydur çeker be yahuu.. bi halt yiyemezler tekel olmak kolay degil global piyasada yüzde birkaç kaptırdıya sapıttılar gidiyor karlar diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marantz 10 yıl
nasıl yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfrr 10 yıl
İntel,israil gibi olmaya basladı,(benim dedigimi yapacaksın,yıkarım,asarım,keserim)
ee sadece intel mi kalacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9458 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
globalfoundries, amd ve intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim