Amerika’da Ocak 2025'te Tesla dışında en çok satan elektrikli araçlar belli oldu!

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Ocak 2025'te ABD'de elektrikli araç satışları hız kazandı. Ford, Honda, Hyundai ve Kia gibi markalar yılın ilk ayında güçlü satış rakamlarına ulaşarak dikkat çekti. Tesla dışındaki en çok satan modeller de netleşmeye başladı.

Ford, 5.666 adet elektrikli araç satarak Ocak ayı için yeni bir rekora imza attı. Mustang Mach-E, 3.529 adetlik satışla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 173 büyüdü. Ancak F-150 Lightning satışları yüzde 15 düşüşle 1.907'de kaldı. Şirketin ticari modeli E-Transit ise 230 adetle beklentilerin altında kaldı.

Hyundai, yenilenen IONIQ 5 ile Ocak ayında 2.250 adetlik satışa ulaşarak geçen yıla göre yüzde 54’lük bir büyüme yakaladı. IONIQ 6 ise yüzde 15 artışla 871 adet satıldı. Kia cephesinde EV6 modeli 1.542 adet satarken, büyük SUV EV9'un satışları hafif bir düşüşle 1.232'de kaldı.

Honda’nın elektrikli SUV modeli Prologue ise 3.744 adet satarak büyük bir sürpriz yaptı ve en çok satan modeller arasına girdi. Marka, geçen yıl ABD pazarında 33.000’den fazla Prologue satarak segmentte kendine güçlü bir yer edindi.

Subaru’nun Solterra modeli de 1.052 adetlik satışla listeye dahil oldu. General Motors gibi bazı büyük üreticiler aylık satış verisi paylaşmadığı için pazardaki genel tabloyu görmek için birkaç ay daha beklemek gerekecek.

Biden yönetiminin elektrikli araç teşvikleri ve vergi kredileri satışları desteklerken, Trump’ın başkanlık kampanyasında bu teşvikleri kaldırmayı planlaması, tüketicileri harekete geçmeye teşvik ediyor. Önümüzdeki aylarda bu durumun satışlara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

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Ocak 2025’te Tesla dışındaki en çok satan elektrikli modeller şöyle sıralandı:

Honda Prologue – 3.744 adet

Ford Mustang Mach-E – 3.529 adet

Hyundai IONIQ 5 – 2.250 adet

Ford F-150 Lightning – 1.907 adet

Kia EV6 – 1.542 adet

Kia EV9 – 1.232 adet

Subaru Solterra – 1.052 adet

Hyundai IONIQ 6 – 871 adet

Elektrikli araçlara olan talebin artmaya devam ettiği bu dönemde, 2025’in ilerleyen aylarında hangi markaların öne çıkacağı yakından takip edilecek.

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Amerika’da Ocak 2025'te en çok satan elektrikli araçlar belli old